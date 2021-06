Sigue el sobre-gate: Kicillof volvió a cargar duro contra Vidal tras los tweets de la ex gobernadora

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, volvió a criticar la gestión de su antecesora, María Eugenia Vidal, durante la inauguración de una alcaldía en la localidad de Florencio Varela. “Nosotros no somos de la escuela del marketing político, somos de la escuela de los hechos, de la transformación de la realidad, para eso hacemos política”, manifestó el gobernador bonaerense.

Cabe recordar que desde ayer ambos están en el centro de un fuerte cruce después de que el mandatario provincial la acusó de pagar “sobres” a periodistas. "Hay momentos en que más que hablar alcanza con mostrar el trabajo que se hizo, yo puedo decir muchas cosas, pero acá está la Alcaldía de Florencio Varela después de mucho tiempo”, remarcó Kicillof en otro de los pasajes de su discurso.

No es cuestión de cosechar votos, es cuestión de resolverle el problema a los bonaerenses, no importa quien gobierne, a los problemas estructurales hay que darles soluciones de fondo”

"Quedó clara la inmensa fragilidad que tenía el sistema de Salud de la provincia de Buenos Aires. De esa debilidad hicimos la principal fortaleza ante la pandemia. Era un sistema de Salud devastado, abandonado, con obras paradas por motivos inconfesables, inconfesables”, sostuvo el gobernador bonaerense.

"Teníamos 883 camas en toda la provincia, el día 1 de julio de 2020 se ocupó la cama 884, si no hubiéramos triplicado la cantidad de camas, ese día un bonaerense no tenía cama”, afirmó, a lo que agregó: "Instalaciones de gas mal hechas, de luz precaria, esto lo resolvimos antes de la pandemia, resolvimos arreglar escuelas con riesgo y estamos terminando más de 3.100 obras en escuelas en la provincia no se podía vivir más con las escuelas destrozadas y falta todavía”.

Ayer, en un acto de entrega de patrulleros ayer en San Fernando, el mandatario provincial dedicó una buena parte de su discurso a criticar la gestión de Juntos por el Cambio en el territorio bonaerense al afirmar que podrían haber destinado el dinero que le dieron en concepto de “sobres” a periodistas en obras y equipamiento para mejorarle la calidad de vida a la gente.

“Ojalá cada uno de los carteles que pagaron, cada una de las pautas que pagaron, cada uno de los sobres que repartieron los hubieran usado para invertir en un patrullero, en una cámara, para invertir en medios, instrumentos, para cuidar la seguridad en San Fernando”, dijo el gobernador, a lo que agregó: “Llenarse la boca, mentir, difamar muchísimo. realizar, poner, invertir en nada... Y es algo que se reproduce en todas las áreas de Gobierno. El abandono de la seguridad, de la salud, la postergación y el abandono de la educación fueron realmente la desolación que tuvo que atravesar nuestra Provincia”.

Cerca de la medianoche llegó la respuesta de Vidal. A través de una serie de tuits desde su cuenta personal, la ex gobernadora acusó a Kicillof de querer igualar a Juntos por el Cambio con el Frente de Todos, rechazó el pagó de “sobres” durante su mandato y remarcó que toda la información sobre la pauta oficial que se otorgó se encuentra disponible y digitalizada.

“Ante las declaraciones del gobernador acusándome a mi de 'repartir sobres' en mi gobierno y a periodistas de recibirlos digo; nunca le di ningún sobre a nadie. No es serio hacer denuncias electorales después de un año y medio de gobierno, teniendo toda la información desde el primer día. Toda la pauta otorgada está registrada debidamente como establece la ley y es información que el gobierno actual tiene desde el 10 de diciembre de 2019.¡No somos todos iguales!”, escribió la ex gobernadora.