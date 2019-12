Sigue el súper cepo: las compras de dólares para ahorro también tendrán un impuesto del 30 %

La compra de dólares para atesoramiento será gravada con un 30 por ciento y el cepo cambiario continuará vigente. La decisión deberá ser aprobada en el proyecto de Solidaridad y Desarrollo Productivo Sostenible que el gobierno enviará al Congreso este martes, que incluirá el impuesto del 30 % a las compras con tarjetas en el exterior, aumento de las retenciones, congelamiento de tarifas por seis meses y aumentos de $5.000 para las jubilaciones mínimas El esquema cambiario se extenderá por cinco años, aunque el Poder Ejecutivo podría interrumpirlo o modificarlo.

El anuncio quedó en manos del ministro de Economía, Martín Guzmán, quien anunció el paquete de medidas económicas que formarán parte del proyecto que este martes el Ejecutivo mandará al Congreso y que pretende que sea aprobado en los próximos días. El fin de semana confirmaron que se aplicaría un impuesto del 30 % al “dólar turista” para las compras en el exterior, aunque ahora la medida se amplía a la compra de dólares para atesorar.

“Necesitamos desalentar el ahorro en dólares”, aseguró el ministro en conferencia de prensa. Del 30 % que se cobrará, un 70 % servirá para financiar el Fondo de Garantías de Sustentabilidad de la ANSES. Lo definió como “un impuesto para una Argentina inclusiva y solidaria”, aunque aclaró que el gravamen del 30 % a las compras en el exterior no incluirá las importaciones destinadas a la producción. El lunes, el ministro de Ciencia, Roberto Salvarezza, confirmó que se excluirá del 30 % a las importaciones vinculadas a las investigaciones. Guzmán aseguró que el impuesto a la compra de dólares no impactará en los precios y que no tendrá impacto inflacionario.

JUBILACIONES

Guzmán anunció formalmente la medida anunciada este lunes por el presidente Alberto Fernández: los jubilados que perciban la mínima recibirán en diciembre y enero un bono de $5.000 y se anulará por seis meses la fórmula previsional sancionada en 2017. En esos 180 días el Gobierno deberá impulsar el cambio en la fórmula. Quienes perciban hasta $5.000 por encima de la jubilación mínima recibirán un plus para equiparar. El presidente confirmó que se aplicará el aumento del 8,5 % previsto para diciembre.

TARIFAS

Guzmán confirmó que las tarifas de los servicios públicos permanecerán congeladas por 180 días, plazo en el que se modificará el esquema tarifario en busca de un “balance equilibrado con condiciones para la producción y que fomenten la inversión en energía, que es fundamental, porque sin producir energía no se puede crecer”. .

IMPUESTOS

Además del impuesto a la compra de dólares, el proyecto incluye el aumento de las retenciones. El lunes Fernández había anticipado que buscarían negociar una suba de 3 puntos para la soja. Además, dijo que habrá un reintegro del IVA para los sectores más vulnerables, y anunció un plan de regularización de deuda para PyMES y entidades civiles sin fines de lucro.

DEUDA

“Los niveles de deuda son insostenibles. Necesitamos políticas de deuda que estén alineadas con el objetivo de la reactivación económica. Hay que ponerse de pie para generar capacidad de repago y gestionar la sostenibilidad de la deuda pública”, aseguró el ministro de Economía. El anuncio formal en este aspecto está vinculado a facultar al Poder Ejecutivo para renegociar la deuda.