Siguen en Narnia: Aníbal Fernández apuntó contra Wado y lo acusó de "desubicado"

El ministro de Seguridad de la Nación, Anibal Fernández, no le cayó para nada bien la decisión del ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, de asegurar que el oficialismo definirá a su candidato en las PASO.

Al comenzar, aclaró que “esa decisión no es de Wado, sino que la ley lo establece”. “El presidente no hizo un decreto para incorporar ese tema para que se trate en extraordinarias, ergo estaba el tema establecido. Si bien es una decisión del ministro del Interior, es una decisión de la ley de los argentinos”, aclaró.

Que un ministro pase por encima de un presidente no me parece normal, me parece absolutamente desubicado”