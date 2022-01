"Sin comentarios": la respuesta del Gobierno a las vacaciones de Volnovich en México

Las vacaciones de la titular del PAMI, Luana Volnovich, y de su pareja, Martín Rodríguez, quien es el número dos del organismo, en las playas de Holbox, en México, calaron profundo en el Gobierno debido al pedido que había hecho el presidente Alberto Fernández para que sus ministros no vacacionaran en el exterior.

Si bien Volnovich no fue la única que decidió irse del país para descansar, ya que el ministro de Vivienda y Hábitat, Jorge Ferraresi, fue a Cuba con su esposa, lo cierto es que el momento que eligió para sus vacaciones coincidió con la ola de calor que azota al país que suele, además, ser uno de los puntos clave de atención del PAMI debido a que sus afiliados suelen tener mayor predisposición a problemas de salud como consecuencia de las altas temperaturas.

Una de las constantes entre ayer y hoy en la Casa Rosada fue la de evitar hablar al respecto. Fuentes oficiales manifestaron que el Presidente no tuvo comunicación con la titular el PAMI con lo que se buscó bajarle el tono al enojo. Todos recordaban la recomendación que había realizado el propio Presidente hace apenas algunas semanas. "Esperamos que todos elijan descansar en nuestro país. El que quiera hacerlo en el exterior, está en su derecho, nadie lo puede prohibir, pero la idea es que elijan algún lugar de Argentina", remarcó como bajada de línea en ese entonces.

Durante la jornada de ayer, Fernández le dijo a sus cercanos que su enojo con la titular del PAMI fue el no aviso y remarcó la diferencia con Ferraresi quien le dijo al jefe de Gabinete, Juan Manzur, que tenía pautado un viaje a Cuba después de que se conociera la recomendación de Presidencia. Por estos motivos, consideró una “imprudencia” el accionar de Volnovich aunque no le pedirá la renuncia.

Hoy por la mañana, la portavoz del Gobierno, Gabriela Cerrutti, esquivó la pregunta dos veces. La primera vez que se la consultó habló sobre el Previaje y el boom turístico en el país como consecuencia no sólo de la política turística del Gobierno sino también de las restricciones que rigen para vacacionar en el exterior. Cuando se le repreguntó en la conferencia de prensa que da todos los jueves, sostuvo: “Sin comentarios”.

Mientras sucedía todo esto, y en la Casa Rosada buscaban la forma de tratar el tema, en las redes sociales empezaron a ser virales diferentes tuits de Volnovich en donde invitaba no sólo a vacacionar en el país sino también otros mensajes en los que hacía referencia a los acuerdos turístico que firmó el PAMI. Uno de los más compartidos tuvo que ver con las Termas de Colón y de Mar del Plata. "Qué lindo ver a Yolanda y sus amigas encontrarse y disfrutar en las Termas de Colón y Mardel con #PreViajePAMI", tuiteó Volnovich junto a la foto de dos jubiladas vacacionando.

Uno de los que si aprovechó para salir al cruce dentro del Frente de Todos fue el ex Secretario de Seguridad, Eduardo Villalba, quien en su cuenta de Twitter pidió la renuncia de la titular del PAMI. “Si no me equivoco, hay una renuncia a disposición del Presidente desde el 15 de Setiembre. Es hora de hacerla efectiva. Lo señalo desde mi humilde lugar, como parte del FdT [Frente de Todos], y de este gobierno (aún sin ser funcionario en este momento)”.

Una de las cuestiones troncales que también generaron mucho malestar en el oficialismo, por fuera de las restricciones que rigen para la compra de dólares y la imposibilidad de financiar en cuotas esos gastos para justamente cuidar el nivel de las reservas, es que los dos principales funcionarios del PAMI se fueron en conjunto.

Al margen de ser pareja, una de las cuestiones que denunció el Defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, fue la acefalía del organismo en un momento clave como es transitar una ola de calor para las personas mayores de 65 años.