Sin Macri en la boleta y, ¿con otro nombre? El batacazo que podría dar Cambiemos por la presión de Vidal

Llamados cruzados, operaciones, enojos y críticas. Así se viven en la Casa Rosada estas horas después de los primeros impactos del anuncio de la ex presidenta y actual senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, Cristina Fernández de Kirchner, de declinar su candidatura a la primera magistratura y ungir en su lugar a Alberto Fernández.

La señal de apertura que mandó Fernández de Kirchner con la que busca seducir a parte del peronismo no kirchnerista hizo que se tengan que adelantar los planes de apertura de Cambiemos, que dejaron al descubierto fuertes internas.

Una de las primeras señales tiene que ver con lo que sucederá el lunes en la convención radical, en donde el centenario partido ratificará su permanencia en el espacio y pedirá que se convoque a sectores peronistas, socialistas, radicales e independientes. Cuando la mesa nacional de la UCR se había puesto de acuerdo en el documento que se aprobaría la Casa Rosada metió la cola y generó un problema aún mayor.

Es que el sector del radicalismo más cercano a la administración de Mauricio Macri quiso congraciarse más de la cuenta con la Casa Rosada y puso reparos a que en el primer punto de ese documento se pusiera la frase “permanecer en Cambiemos”, cuando en ningún momento estaba puesta en duda esa cuestión.

Fueron más papistas que el Papa para buscar decirle a Macri: 'Mirá lo que conseguimos'"

“Fueron más papistas que el Papa para buscar decirle a Macri 'mirá lo que conseguimos'. Complicaron todo sin sentido”, manifestó uno de los miembros del radicalismo que estuvo en todas las conversaciones que incluyeron, entre otros, al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo (que estuvo a cargo de la redacción del documento), y el ex ministro de Interior, Enrique “Coti” Nosiglia.

En la UCR se quejan de los problemas de entendimiento con el jefe de Estado que “no entiende en el lenguaje que le habla el Coti”, según explican. Pero el desenlace de la convención parece mandarle un mensaje directo al sector más dialoguista del PRO que busca expandir Cambiemos.

El guiño a Roberto Lavagna y a diferentes sectores del peronismo federal seguirá en puerta más aún si Macri decide bajarse de la contienda. “Lavagna, Urtubey, Massa dicen abiertamente que no irían ni con Macri, ni con Cristina. No dicen nada de no ir con Cambiemos. Ojo con eso”, agregó otro de los participantes de las negociaciones.

No es casualidad que en las últimas horas tomó más peso la decisión de que Macri se aparte de la contienda. Tal y como adelantó BigBang a principio de semana, el equipo de Jaime Durán Barba tendrá que determinar si se llegó al “punto de no retorno” en el cual el Presidente ya no contaría con chances de revertir la tendencia y lograr imponerse en las elecciones de octubre.

Un dato que agregó hoy el periodista Carlos Pagni es que en ese escenario se evalúa dejar que corra con suerte la vía judicial para dar marcha atrás con el decreto de hace menos de un mes que prohibió las colectoras. ¿Por qué haría esto? Porque de esa forma puede poner en la mesa que los miembros de Alternativa Federal se sumen a la boleta de la gobernadora María Eugenia Vidal.

La mandataria bonaerense es una de las voces que más insiste con la dificultad que tienen los diferentes candidatos provinciales de Cambiemos para hacer campaña en el conurbano en donde compartir boleta con Macri hace que Vidal pierda entre doce y diez puntos en intención de voto.

Así fue el video con el que Cristina Kirchner anunció su candidatura a vice de Alberto Fernández

Por primera vez desde que comenzó el año electoral, Macri baraja la chance de correrse a un lado para que Cambiemos, que podría cambiar de nombre incluso, consiga mantenerse en el poder.