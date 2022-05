Sin Macri, la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio aseguró: "La política social fracasó”

Juntos por el Cambio (JxC) reunió a su Mesa Nacional, en un encuentro del que participaron Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales y Patricia Bullrich, entre otros, ratificó la "unidad" de la coalición y afirmó que “el Estado debe volver a tomar la dirección de la política social de manera directa, sin intermediación, terminando el clientelismo político y estando al servicio del desarrollo integral de cada persona”.

El encuentro se llevó a cabo en un club de San Justo, La Matanza, el principal bastión electoral del peronismo, donde debatieron entre otras cosas sobre la política social. “La pobreza en nuestro país alcanza a 17,2 millones de personas (un 37% de la población), de las cuales 3,8 millones están en situación de indigencia (un 8%), afectando particularmente a más de 5,7 millones de niños y niñas”, se afirmó en la reunión.

De hecho, la propia Bullrich dijo apenas terminó la reunión, que contó con la presencia de sus máximas figuras a excepción de Mauricio Macri, que “la política social de la argentina fracasó”. “Lejos de ser solo una cuestión coyuntural, es una situación persistente en el tiempo. En los últimos 35 tuvimos un 36% de pobreza promedio y nunca estuvimos por debajo del 26%. Hay un núcleo del 30% de la población que vive una situación de pobreza estructural", detallaron desde JxC.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Además, manifestaron que en Argentina trabajar no implica no ser pobre: "Más de 5 millones de ocupados son pobres, lo que representa a 1 de cada 3 trabajadores”. “Hoy, nos comprometimos a un cambio profundo para que las personas puedan progresar”, agregó la ex ministra de Seguridad. y al mismo tiempo, resaltó que se habló sobre la necesidad de hacer un “cambio total” e implementar “una política de inclusión verdadera”.

¿Qué quiere decir "verdadera"? Según Bullrich, que se piense "en el trabajo genuino y se termine con la intermediación de los planes”. El gobernador de Jujuy y jefe de la UCR, Gerardo Morales, también se mostró optimista sobre las chances de que JxC concuerde un programa económico durante los próximos meses. “Necesitamos un Estado eficiente y que esté presente y terminar con la intermediación que les ha hecho daño a los sectores más vulnerables”, dijo.

Mientras que Maximiliano Ferraro, titular de la Coalción Cívica, dijo que “la política social, como fue llevada adelante hasta ahora, ha fracasado”. “Tenemos un imperativo ético y moral de recuperar la cultura del trabajo y el esfuerzo. Hay que terminar de una buena vez con los que están en ambos lado de la ventanilla: clientelismo, intermediarios y punteros que usan a los pobres. “La salida es con trabajo, esfuerzo y con una educación. La salida es con dignidad”, sostuvo Ferraro.

A través de un comunicado, desde Juntos por el Cambio señalaron que “no se puede cambiar esta realidad sin una macroeconomía ordenada y un plan de crecimiento y desarrollo claro, que contemple reformas estructurales que potencien capacidades productivas del sector privado”. “Pero con eso solo no alcanza. La política social y la política económica deben estar integradas, para que cada una actúe en complemento y potencie a la otra", advirtieron.

También destacaron que “en el año 2021, el gasto en servicios sociales representó un 65% del gasto total". "No hay que confundir: el gasto en servicios sociales incluye las prestaciones de Educación, Salud y Seguridad Social (asignaciones y jubilaciones), entre otras, y no se trata únicamente de lo destinado a planes y programas sociales”, agregaron. En ese sentido, dijeron que “el gasto en promoción y asistencia social representó un 5,2% del gasto total y un 1,2% del PBI”.

En esta integralidad y heterogeneidad -resaltaron- "reside la posibilidad de éxito de la construcción de una matriz de desarrollo nueva, que nuestro país necesita”. "Las principales líneas dentro de estas partidas sociales son el programa Potenciar Trabajo, al que se destina un 40% del total, y las prestaciones alimentarias, a las que se destinan un 37% del mismo", sumaron.

Y concluyeron: "La ejecución de estas líneas presenta hoy dos grandes obstáculos en torno del objetivo de terminar con la pobreza: por un lado, la implementación en forma intermediada, particularmente para la línea Potenciar Trabajo, y, por otro, la superposición y dispersión de programas y competencias cuando se trata de transferencias alimentarias”.

El evento que se inició a las 9.30 concluyó al mediodía y del mismo, participaron: Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Diego Santilli, Cristian Ritondo, Omar De Marchi, María Migliore, Alejandro Finocchiaro, Jorge Triaca, Gerardo Morales, Gustavo Valdés, Luis Naidenoff, Maximiliano Ferraro, Maricel Etchecoin, Juan López, Paula Oliveto, Toty Flores, Fernando Sánchez, Fernanda Reyes, Miguel Angel Pichetto y Ramón Puerta.