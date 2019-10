Sin Macri ni Alberto, pero con Vidal: comienza el Coloquio de IDEA, el evento que reúne al "círculo rojo"

Sin la presencia de Mauricio Macri ni Alberto Fernández, aunque con la presencia de María Eugenia Vidal, se inaugura hoy el Coloquio de IDEA en la ciudad de Mar del Plata, el evento que reúne al llamado círculo rojo que integran empresarios y políticos. El presidente tendrá una aparición por videoconferencia. El coloquio se concentrará en la educación, el empleo, las políticas de género y la Justicia.

El Coloquio de IDEA será inaugurado esta tarde por la gobernadora bonaerense, que hablará ante cientos de empresarios en el evento que reúne a los sectores más poderosos de la Argentina. Se trata de la edición número 55, y además de Vidal se espera la palabra de Macri para el viernes, aunque hablará por videoconferencia y no de forma presencial, como hizo en las ocasiones anteriores.

El candidato del Frente de Todos tampoco dirá presente. La producción del Coloquio le había ofrecido participar el jueves, aunque por cuestiones de agenda Alberto Fernández no podrá asistir: a esa misma hora compartirá un acto en La Pampa con Cristina Kirchner y decenas de gobernadores y dirigentes por el Día de la Lealtad peronista.

Se trata de una edición muy particular: apenas un año atrás, IDEA se desarrollaba en un contexto de absoluta conmoción, apenas dos meses y medio después de que salieran a la luz las denuncias de corrupción y pago de sobornos de empresarios de la obra pública a ex funcionarios, en el caso conocido como Cuadernos de las Coimas. La realidad del país era otra: Argentina acababa de recurrir al FMI, el dólar no llegaba a los $40 y el peronismo todavía estaba dividido y fragmentado.

Un año más tarde, el Coloquio que reúne a los principales empresarios, dirigentes políticos, jueces, fiscales y periodistas se realiza en un contexto completamente distinto: el peronismo unido, el dólar por encima de los $60, la incertidumbre por el giro de dinero del FMI, un resultado electoral contundente en las PASO, una inflación interanual que supera el 54 por ciento y la crisis económica agudizada en los últimos meses.

Este año, la agenda girará en torno a cuatro ejes centrales: educación, empleo, género y Justicia. Además de la presencia de Vidal esta noche, se espera que el viernes asistan varios gobernadores, el candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, y los ministros de Hacienda, Hernán Lacunza; y de Producción, Dante Sica.

El evento que reúne a los sectores más poderosos se extenderá por tres días y entre los invitados habrá dirigentes tanto del oficialismo como del Frente de Todos. Se espera una mesa de debate sobre educación de la que participarán el ministro Alejandro Finocchiaro, y ex ministros como Daniel Filmus y Mariano Narodowski. También se esperan exposiciones de Héctor Daer, uno de los jefes de la CGT, pero también de grandes empresarios, como Marcos Galperín, CEO de Mercado Libre; y de Federico Braun, de La Anónima.