¿Sin vergüenza o sin datos? Macri aseguró que Alberto "es el presidente que más deuda tomó en la historia"

Increíble pero real. Mauricio Macri aseguró que él no fue el presidente que tomó la mayor deuda de Argentina y apuntó directamente contra Alberto Fernández. En una entrevista, y de cara a su precandidatura a presiente para 2023 por Juntos por el Cambio, Macri aseguró: “Fernández es el Presidente que más deuda tomó en la historia".

El lider del Pro también dijo sobre la inflación: “En la Argentina ya estamos viajando al 100% anual. Esto se arregla yendo por lo básico, que la Argentina no arregla hace décadas, pero que habíamos logrado acomodar hacia 2019, que es no gastar más de lo que ingresa y no robarle a la gente con impuestos que destruyen el empleo. El gobernante tiene que administrarse con impuestos responsables”. Vale recordar que para esa fecha, que coincide para el final de su mandato, tras tres devaluaciones y un préstamo récord con el Fondo Monetario Internacional, Macri y su gobierno había subido las tarifas en un 3000% en promedio y había devaluado los salarios en un 75%.

Pero, desmemoriado o mintiendo, Macri siguió: “Detrás del cuentito del Estado presente hay dirigentes que a los únicos que cuidan es a los políticos, a los empresarios y sindicalistas. Al que labura desde las 8 de la mañana, sin pedirle nada a nadie, siente que le come siempre la inflación, la imprevisión y los impuestos distorsivos”. En referencia a los horarios de trabajo, el propio Mauricio había reconocido que siendo presidente, apagaba su celular a las 19 y se dedicaba a mirar películas o series en Netflix.



Al promediar la entrevista, Macri olvidó el préstamo que pidió con el FMI en 2018 y cuyo único objetivo era lograr la reelección en 2019. En ese punto, el ex mandatario dijo sobre el acuerdo que el actual gobierno cerró sobre el préstamo que pidió Cambiemos: "Alberto Fernández es el presidente que más deuda tomó en la historia”. Luego agregó: “Es récord, tomó más de US$30.000 millones por año y nos deja el triple de Leliqs, esto que la gente no entiende, pero que es una bomba. Se va a caer esta mentira del endeudamiento".

Enseguida completó con un breve análisis al que le faltaron datos reales y en el que mintió con las cifras que el FMI le dio a su gobierno y que terminó siendo fugado del país: "Arrancaron en 2019, cuando tuvieron éxito en convencer a una cantidad de gente para que no continuásemos, y lo mismo en 2020, pero ya en 2021 se empezó a caer a pedazos y se la pasan hablando de la deuda que le dejamos con el Fondo, que vencía a los dos años de ellos asumir, que eran US$ 19.000 millones y que nunca se iban a pagar si había un plan".

En otro punto, el empresario criticó a la política exterior del Gobierno: "La verdad es que el Presidente ni siquiera sabe la diferencia entre un bloqueo y un embargo. Hoy no hay bloqueos: hay embargos, que es algo que los países tienen derecho a hacer en función de los valores que defienden. Hay un embargo sobre Cuba hace décadas, y lo mismo sobre Venezuela, y eso no es un bloqueo... Para resolver los problemas actuales, es importante ser parte del mundo global".

En tanto, sobre su candidatura presidencial en la alianza Juntos por el Cambio, Macri declaró: “Todos quieren competir y todos los curas quienes ser papa. Lo importante es saber para qué queremos volver al poder y que haya consistencia, coherencia, mucho diálogo dentro de la coalición, todas cosas que en el vértigo de 2015 no estuvieron”.

Y finalizó: “Ahora aprendimos que hay una crisis muy dura, con mucha gente que la está pasando muy mal y esto no termina porque estamos en manos de un desgobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que montó este cuento, y nos lleva sin rumbo y sin plan. Estoy muy decidido a defender la República. No me siento en este momento en busca de aspiraciones personales; me siento, más que nunca, que quiero terminar con esta cosa de los privilegios".