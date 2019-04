CFK Bestseller: cuántos libros se editaron, qué se sabe de la presentación y cuántos millones ganará

Fue un bombazo. Generó filas en las librerías, y al menos dos reposiciones de stock en el primer día de la Feria del Libro. El libro de Cristina Fernández de Kirchner ya tuvo una primera edición de 20 mil ejemplares y dos reimpresiones más, una de 20 mil ejemplares y la otra de 24 mil. Un total de 64 mil ejemplares. Las reimpresiones trabajan sobre seguro: las editoriales las calculan a partir de los pedidos que reciben de las librerías. La cifra quedará desactualizada hoy mismo: según contaron fuentes de Penguin Random House a BigBang, hoy mismo la editorial decidiría si habrá próximas reimpresiones y en tal caso, de cuántos ejemplares.

Ayer, según pudo corroborar BigBang en la Feria, los stands tuvieron que mandar a reponer stock a las 15, apenas una hora después de la apertura oficial. No es que todos los ejemplares se vendieron en una hora, sino que desde las 10 la Feria estaba abierta, pero sólo para editores y libreros, quienes por supuesto, también hicieron sus compras. El libro reapareció en los stands a eso de las 18, al cabo de casi tres horas de tensa espera. Después ya no se volvieron a vaciar las pilas, pero las ventas se mantuvieron sostenidas.

Este cronista vio a gente que compraba hasta de a cuatro o cinco ejemplares, para sí misma, parientes y amigos. La altísima demanda contrastó notablemente con la actividad bastante modesta que tuvo la Feria en su idea inaugural. Había muy poca gente y los editores lamentaban haber tenido la mala suerte (o la Macri suerte) de que por segundo año consecutivo la Feria comenzara en días de corrida bancaria. En ese marco, la aparición del libro de CFK fue el ancho de espadas del grupo editorial que también tiene como ancho de bastos a las memorias del Indio Solari y como Siete Bravo a las novelas románticas de Florencia Bonelli. Los testimonios de una venta masiva se reprodujeron durante todo el día, no sólo en la Feria sino también en las librerías. Se agotó en Eterna Cadencia -librería y editorial cuyo dueño, Pablo Braun, es pariente del Jefe de Gabinete Marcos Peña Braun y del Secretario de Comercio Miguel Braun- hubo filas en la librería Hernández, se agotó en Fedro de San Telmo y en un largo etc. Los repositores están a full.

Librería Ateneo, pura paquetería... llego segunda tanda de Sinceramente de ⁦@CFKArgentina⁩ . No duran ni 10 minutos!!! pic.twitter.com/9v3grliUgC — Gabriel Eiriz (@gabrieleiriz) 26 de abril de 2019

Fue una movida espectacular por lo sorpresiva y por lo eficaz. La editorial y la propia CFK mantuvieron el secreto durante más de un año y la aparición del libro generó desde algún artículo disparatado que le atribuía el alza del dólar hasta la casi certeza en la mayor parte de los analistas políticos de que efectivamente Cristina será candidata a presidenta. Por lo pronto, el 9 de mayo está prevista la presentación del libro y tanto en la Fundación El Libro como en la editorial no dicen -tal vez porque no lo saben aún- algunos datos esenciales. ¿Adónde lo hará? La sala más grande de la Feria tiene capacidad para 1.200 personas. Demasiado poco para la convocatoria de Cristina. ¿Pondrán pantallas en la calle? ¿Cortarán la avenida Sarmiento, cómo lo hará mañana la ciudad de Buenos Aires? ¿Habrá dos actos -uno, la presentación formal del libro; el otro, para la militancia que la espera afuera? Quién esto escribe escuchó todas esas versiones en la Feria, pero ninguna de ellas de parte de una fuente lo suficientemente confiable. La Fundación El Libro remite a Penguin y en Penguin aseguran que todavía no hay nada, tal vez porque efectivamente no lo hay, tal vez porque siguen apostando al factor sorpresa.

Algunos se preguntan cuánto dinero ganará Cristina. Bien: es más o menos fácil de calcular. Los autores de una editorial pueden cobrar dos tipos de regalías: el 10 por ciento del precio de tapa, para los acuerdos estándar, o el 20 por ciento del precio de tapa, para los acuerdos con celebridades o libros que generan una expectativa alta. Está claro que el de Cristina es el segundo caso. El precio de tapa del libro es de $599. Supongamos que se venden los 64 mil ejemplares a ese precio: la cifra da $38.336.000 pesos. La regalía a cobrar en materia de derechos de autor sería entonces de $7.667.200, es decir U$S168.509 .

¿Cómo analizamos la cifra? Con ese dinero se puede comprar un departamento entre mediano y pequeño. Si consideramos que una venta de semejante cantidad es un acontecimiento absolutamente excepcional (en Penguin dicen que no recuerdan semejante suceso en años), que el contexto de la industria editorial argentina es fatal (la Fundación El Libro reveló en la inauguración que la caída continúa y que se vendió en el primer trimestre de este año el 12 por ciento menos que en el primer trimestre del año pasado) y que escribir un libro representa habitualmente no menos de un año de trabajo, pues entonces queda claro que hay muchos negocios mejores que escribir un best seller. Y que la verdadera ganancia de este libro no es, desde luego, el dinero, sino el acontecimiento político que generó.