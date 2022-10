Sinceramente, ¿para qué? Las místicas definiciones con las que Macri promociona su nuevo libro

Faltan todavía once meses y 17 días para que los argentinos regresen a las urnas para elegir a sus máximas autoridades tanto a nivel nacional, como provincial. Atento a la furiosa interna que se desató en Juntos por el Cambio de cara al armado de listas previo a las PASO, Mauricio Macri ya se puso los cortos, elongó y quiere salir a la cancha con su segundo libro titulado Para qué.

Tal y como lo hizo Cristina Fernández de Kirchner en mayo del 2019, el ex presidente busca hablarle tanto al electorado, como a la "tropa propia" que se encuentra más polarizada que nunca. Al igual que con su primer libro, contó con la ayuda de Pablo Avelluto y Hernán Iglesias Illia para establecer los "para qué" que buscará explicar en cada uno de los capítulos.

“Uno nunca sabe en qué momento va a encontrar su verdadera vocación. Pero si hay algo que aprendí es a no aceptar lo dado y estar siempre abierto. Es como el amor, se trata de una vibración que sólo se siente en el corazón. No hay que resignarse a vivir sin amor o a no encontrar la vocación. Están allí, esperándonos en algún lugar. Se trata de encontrarlos. Son nuestros para qué”, precisa el ex mandatario en la contratapa.

Luego, Macri se torna un poco más místico a la hora de establecer los ejes que abordó durante la escritura del libro: "Trata sobre este misterioso camino hacia la felicidad. Es sobre mi viaje personal y lo que aprendí en el él. Es el para qué de tantas cosas hechas y vividas y de tantas que aún quedan por hacer. Para qué ser el presidente de un club de fútbol, para qué cambiar una ciudad y, sobre todo, para qué cambiar un país".

“Está dedicado a los que me acompañaron en cada una de las etapas y a los que hoy están emprendiendo sus propios caminos, donde sea que los lleven. Para todos ustedes, aquí va mi experiencia”, cierra.

Atento al anuncio que realizó Macri desde sus redes sociales, el ex ministro de cultura del macrismo celebró: "En pocos días más aparece el nuevo libro de Mauricio Macri. Recomiendo su texto en la contratapa. Un Mauricio auténtico cuenta el para qué de su historia personal y el para qué del cambio que los argentinos venimos construyendo desde hace tiempo. ¡A no perdérselo!".