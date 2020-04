Solá tildó de "pelotuda" a una senadora, la acusó de tergiversar sus palabras y terminó pidiendo disculpas

El canciller Felipe Solá protagonizó una verdadera polémica al insultar a la senadora nacional por la provincia de Tucumán, Silvia Elías de Pérez, en el medio de la reunión informativa en la comisión de Relaciones Exteriores. Allí el funcionario le dijo “pelotuda”, en voz baja como para que no lo tome el micrófono de su computadora, pero quedó registrado en la grabación de la comisión.

El insulto de Solá se dio después de la pregunta de la senadora sobre por qué demoran la repatriación de los médicos argentinos en el exterior y avalan, y le dan celeridad también, a la llegada de los médicos cubanos en la provincia de Buenos Aires. Solá respondió con una defensa a la decisión del Gobierno nacional de no habilitar la repatriación de argentinos y le aclaró a la senadora tucumana que está convencido de lo bien capacitados que están los profesionales de la salud formados en nuestro país.

Como ejemplo, el ministro destacó que en una publicación reciente del diario Penguin News, que se edita en las Islas Malvinas, “los malvinenses ahora se dan vuelta y dicen que se sentirían más seguros siendo atendidos por médicos argentinos que por médicos ingleses”. Y agregó: “¡Vivan los médicos argentinos! Pero no me cambie la bocha (sic)”.

A continuación, Elías de Pérez retrucó: “¡Entonces tráigalos de vuelta (a los médicos), canciller!”. A lo que el ministro de Relaciones Exteriores respondió, casi susurrando, “pelotuda”. Luego, el video se queda con la imagen en silencio de Elías de Pérez, tras lo cual toma la palabra el senador kirchnerista Jorge Taiana.

No tergiversé sus palabras. Y, si hubiese interpretado mal lo que me había respondido, eso no justifica que me trate de "pelotuda", canciller. Podemos coincidir o disentir, siempre en un marco de respeto.