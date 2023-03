"Somos opositores por las barbaridades del Gobierno": Belliboni respondió a la chicana de Tolosa Paz

Luego de que la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, criticara al dirigente del Polo Obrero (PO) Eduardo Belliboni, y lo cuestionara por acampar con este calor contra las bajas en los planes sociales Potenciar Trabajo, el piquetero cuestionó que están quitándole lo único que tienen a 80 mil personas que se encuentran en la extrema pobreza. "Este es el país que Tolosa Paz no ve porque anda con el helicóptero, quiere hacer campaña electoral", criticó el referente.

"La ministra no nos recibe hace dos meses. La última vez que la vi fue en noviembre, antes de que lance esta cacería desesperada para ajustar a los que menos tienen, con los que más tienen, en algunos casos funcionarios, que pasan la gran vida en noviembre, diciembre, enero, febrero y todo el año. Ella le empezó a mandar a los comedores populares, en pleno verano, polenta y pochoclo", señaló Belliboni ante Radio Mitre. "No podemos pedirle a la gente que espere", agregó.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"¿Por qué no nos recibe Tolosa Paz si nosotros no tenemos razón?", se preguntó el dirigente de la Unida Piquetera (UP). "Ayer me llegó de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), una organización aliada al Gobierno, del Impenetrable en el Chaco, donde no hay luz ni Internet, donde hay casi 1.500 personas que no pudieron hacer la validación. Lo denuncia gente de su espacio político, no yo el trosko", añadió.

La disputa entre Tolosa Paz y el piquetero es por la convalidación de planes Potenciar Trabajo que impulsaron desde el Ministerio de Desarrollo Social a fin de año pasado, con el propósito de validar a quienes cobran la asistencia y dar de baja a quienes no lo hagan. En el medio, está el problema de la conectividad en un sector que habitualmente no tiene las necesidades básicas satisfechas

"Este es el país que Tolosa Paz no ve porque anda con el helicóptero, quiere hacer campaña electoral. Se tiene que dedicar a resolver los problemas, falta mucho para la elección. Siguen insistiendo con que hay que hablar de las elecciones, pero los que tienen funciones públicas tienen que hablar de eso", señaló Belliboni. "Nosotros somos opositores por las barbaridades que hace este gobierno", recordó.

"En esta situación grave, lo que nos queda a quienes no nos entregamos al Gobierno, a quienes no nos hemos vendido por un plato de lentejas, o mucho más, es salir a pelear. Tenemos que mostrar esa realidad", aseguró el referente. "Si la ministra tiene interés en solucionar el problema, nos llama ahora, nos reunimos y resolvemos el problema. Pero parece que no tuvieran esa intención, parece que quisieran estigmatizarnos con el 'acá están otra vez los mismos'. Hace dos meses que le pedimos una reunión. Ministra, siéntese y resuelva los problemas que tiene la gente", solicitó.

Belliboni aseguró que, de las 80 mil personas a las que les dieron de baja la asistencia social, "casi ninguna" pertenece a su agrupación. "Nosotros revalidamos los datos del 99,8 por ciento. Habrá gente que se habrá ido, o que tendrá otra actividad, que me parece muy bien. Pero se equivoca Tolosa Paz cuando cree que es un problema del PO. No, son los wichis y qom del Impenetrable, los que no tienen conectividad", recordó.

"Yo no puedo dejar de protestar porque 'no son míos'. Hay 80 mil personas que van a perder su único ingreso. Y (Juan) Grabois cierra la boca, y (Emilio) Pérsico cierra la boca, porque pretenden que esa plata vaya para sus cooperativas. Nosotros lo rechazamos. Está mal eso. Que tiene que haber plata para las cooperativas, me imagino que sí. Estamos esperando las herramientas para muchos proyectos productivos. Lo que no puede ser es que eso salga de la necesidad de una personas pobre. Tiene que salir del presupuesto del Estado, de otro rubro, no de las personas que están muertas de hambre en el Impenetrable", reflexionó Belliboni.

Este punto fue trascendental para el piquetero, quien se opuso directamente a, como propusieron desde Desarrollo Social, que el dinero que quede de las bajas de los planes, se redistribuya entre los movimientos sociales. "No queremos ni un peso de lo que sería una baja", confirmó.

Los ataques y críticas de Belliboni no fueron únicamente hacia la dirigencia nacional, sino que también apuntó contra el ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, Andrés "Cuervo" Larroque. "Habla todos los días como si no pasara nada en la provincia", confesó el dirigente social

"Lo escuché hace un rato decir que el mejor ministro que tenían era (Sergio) Massa, ¿no era que era un hombre del imperialismo? Ahora parece que lo quieren en el equipo", reconoció. "Pregúntenle a alguien si conoce la gestión del Ministerio en la Provincia. Es inexistente. Por lo único que se lo conoce a Larroque es por ser el amigo de (Sergio) Berni en el desalojo de Guernica", disparó Belliboni.

Las respuestas del líder del PO fueron producto de las declaraciones que Tolosa Paz emitió durante la mañana a Radio 10. Allí le pidió que "en lugar del acampe, en vez de exponer a niños y niñas, haga una fila grande en la 9 de Julio para que nosotros le validemos la identidad, uno por uno" y lo acusó de "usar a la gente más pobre".

"Le digo que organice a su gente y la traiga a la puerta del Ministerio, que acá tenemos todas las herramientas para validar datos", ofreció Tolosa Paz. "El camino es sentarse en el ministerio y traer a las personas que aún no han validado su identidad", agregó.

Allí la ministra afirmó que "solamente queda el 7 por ciento" de los planes Potenciar Trabajo con los que tienen problemas. "Si él (por Belliboni) encontrara dentro de Unidad Piquetera a los titulares que no encontramos, estaría resuelto este punto de conflicto", definió. "Él quiere que liquidemos a gente que no tiene validación, y esto sería muy injusto", explicó.