Sorpresa: la esposa de Alperovich sigue en carpeta para ser designada como embajadora en Rusia

El escándalo de la denuncia por abuso sexual contra el senador nacional José Alperovich no sólo pateó el tablero en el Senado nacional y dentro del peronismo sino también que podría llegar a cambiar los planes de embajador de un país estratégico a nivel mundial como es el caso de Rusia. Es que su esposa y ex presidenta provisional de la Cámara Alta, Beatriz Rojkés de Alperovich, pica en punta para ocupar esa embajada que el presidente electo Alberto Fernández ocuparía con un político y no un embajador de carrera.

El nombre forma parte de una lista que los diplomáticos de carrera más cercanos al peronismo dentro de la Cancillería comenzaron a distribuir en sus colegas para que supieran con quien tendrán que trabajar en algunos de los destinos claves. Muchos de ellos ya comenzaron a tender puentes con quien será el próximo Canciller, el diputado nacional Felipe Solá.

Lo que sorprendió hoy por la mañana a varios ministros de carrera dentro de “La Casa” es que aún con la denuncia la candidatura de Rojkés siga firme. En los próximos días se definiría si el embajador será ella o Juan Domingo Manguel, hijo del primer embajador de Israel en la Argentina y padre de la periodista Romina Manguel. Cabe recordar que el presidente tiene la potestad de elegir 25 embajadores o funcionarios políticos, mientras que el resto de los destinos tienen que ser cubiertos con funcionarios egresados del ISEN.

La decisión final, según pudo saber este medio, estará en manos del cuarteto en termas internacionales que está cerca de Fernández y que se encuentra compuesto por el mencionado Solá; el fundador del Grupo de Puebla, Marco Enriquez Ominami; el coordinador de equipos técnicos de Fernández, Nicolás Trotta; y el ex ministro de Justicia, Gustavo Béliz, a quienes muchos empiezan a definir como “el Canciller paralelo”.

Ante la consulta de BigBang, uno de los miembros de esa mesa remarcó que el nombre estaba en la lista a negociar antes del escándalo pero que todavía la decisión no se encuentra tomada. “El nombre sigue vigente en la puja”, indicó.

Hoy por la tarde, según adelantaron, habrá definiciones ya que el sector más "tradicional" en cuando a la diplomacia de esa mesa buscará que sea Manguel y no Rojkés el designado.

Ex presidenta provisional del Senado, Rojkés de Alperovich protagonizó varias polémicas en los últimos años. Una de las más recordadas fue cuando en el medio de las inundaciones en Tucumán le retrucó a unos de los ciudadanos que se quejaban que ella "tenía diez mansiones, no una" y que tranquilamente podía estar en una de ellas antes de estar ahí.

Denuncia contra Alperovich.

El senador nacional fue denunciado penalmente por una sobrina que lo acusó de haberla abusado y violado en diferentes ocasiones entre diciembre de 2017 y mayo pasado. Hoy el senador nacional ratificará en el Senado el pedido de licencia de su banca mientras diferentes bloques de la Cámara Alta quieren plantear la necesidad de expulsarlo por inhabilidad moral.