"Sos una mentirosa, Bullrich": el enojo del hermano de Santiago Maldonado y la verdad de la causa

El debate presidencial que se dio el último domingo en Santiago del Estero fue el marco de una nueva mentira vertida por la candidata a presidenta de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich. Allí, y tras ser interpelada por su par del Frente de Izquierda (FIT), Myriam Bregman, respecto al caso Santiago Maldonado, aseguró que los gendarmes involucrados en su desaparición y muertes fueron absueltos por la Justicia, cuando la Fiscalía Federal de Esquel apeló esa decisión hace sólo algunas semanas.

"Quiero mandarle un abrazo a los gendarmes que fueron absueltos. Acusados, sus familias destruidas, en el colegio les gritaban asesinos. Cuando lo único que habían hecho era cumplir con la ley y con el deber. Así siempre tratan a las Fuerzas Armadas y a las fuerzas de seguridad de nuestro país. No los dejan vivir en democracia, los quieren tirar al rincón. Yo les rindo homenaje y voy a ser siempre defensora de aquellos que cumplan con la ley. Siempre", aseguró la ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri en su réplica a la abogada de derechos humanos. "Santiago Maldonado fue a un juicio, y todos absueltos. Así que, si creen en la Justicia, en vez de decir lo que siguen diciendo, digan la verdad. Porque la verdad en este país no se defiende sola", agregó.

"Sos una mentirosa, Patricia Bullrich. Los Gendarmes no están Absueltos, siguen imputados. ¿Cómo van a ser inocentes si todavía no hubo juicio? ¡Mentirosa! Santiago estuvo desaparecido 78 días. Gracias", cuestionó Sergio Maldonado, el hermano del joven fallecido en 2017 en el marco de una represión a la comunidad mapuche el 1 de agosto de aquel año. En la misma publicación también le agradeció a la candidata del FIT por el reclamo.

Todo había arrancado en una réplica que Bregman había tenido cuando le tocó dar a la ex montonera sus dos minutos sobre Derechos Humanos. "Patricia Bullrich hablando de convivencia democrática, ¿y Santiago Maldonado? ¿Y Rafael Nahuel asesinado por la espalda? Si se cree que con casi un femicidio por día en nuestro país, con trabajadores que son despedidos, jubilados que les recortan, con programas sociales que son recortados, nos vamos a quedar callados, se equivocan", arremetió la candidata de la izquierda.

"Con comerciantes que sufren cortes de luz por semanas, con mamás que ven que les recortan en discapacidad. ¿Qué quieren? ¿Que no protesten? Patricia Bullrich se equivoca y muchísimo, todas sus políticas implican represión. Lo que le voy a aclarar desde ahora, es que a la izquierda nos va a encontrar acompañando cada uno de esos reclamos populares", añadió Bregman.

BigBang se comunicó con Sergio Maldonado tras este cruce y su furioso tuit contra la ex ministra de Trabajo de Fernando de la Rúa, pero el hombre aseguró que no daría testimonios y apeló al cansancio que le genera llevar seis años pidiendo justicia. "La verdad es que me hace mal estar respondiendo todo el tiempo las provocaciones", reconoció en la breve respuesta brindada a este medio. "Lo hicieron dos días antes de las elecciones, Macri el día que apelamos hace 15 días de nuevo con (Alfredo) Leuco y ahora en el debate", agregó.

Lo cierto es que la Fiscalía Federal de Esquel apeló ante el juez federal Gustavo Lleral el fallo que Bullrich dio como definitivo en el debate. Esta estuvo firmada por el juez Santiago Roldán y acompañada por los querellantes del caso: la familia de Maldonado, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Comisión por la Memoria.

Esta medida apuntó contra los gendarmes acusados Emmanuel Echazu, a quien se lo investiga por la desaparición forzada del fallecido, además de Juan Pablo María Escola, Víctor Vaquila Ocampo y Marcelo Iván Ferreyra, quienes están en la causa bajo los delitos de daño, abuso de autoridad y omisión de deberes de funcionario público.

Al mismo tiempo, todavía resta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expida sobre una queja que la familia Maldonado realizó contra el magistrado Lleral, a partir de otra presentación realizada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en donde acusan al Estado nacional por la desaparición forzada de Santiago.