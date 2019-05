Stolbizer, ante la posibilidad de que Massa colabore con CFK: “No lo vi firme en una posición"

El sábado por la mañana, Cristina Fernández de Kirchner anunció, para algunos de manera sorpresiva, que será candidata a vicepresidenta en una fórmula que encabezará el dirigente Alberto Fernández. Fiel a su estilo, convocó a los más” amplios sectores" para "no solo ganar la elección" de octubre sino para "gobernar" a partir de diciembre "un país en ruinas".

Este anuncio no solo generó cierta preocupación en Cambiemos, sino que además causó dudas en la autodenominada "tercera vía" del peronismo federal. Sergio Massa, uno de los principales promotores del espacio “Alternativa Federal” –movimiento que se proclama ajeno a la grieta encabezada por Mauricio Macri y CFK- se mantiene indeciso.

En pocas palabras, el ex intendente de Tigre baraja la posibilidad de abandonar Alternativa Federal para acercarse al Frente Patriótico. Cabe destacar que el cordobés Juan Schiaretti y Roberto Lavagna insisten con la tercera vía a pesar del anuncio de Cristina: se reunirán este miércoles con Massa, pero las diferencias con el ex diputado podrían implicar una ruptura.

En medio de este panorama, la socia de Massa,Margarita Stolbizer, apuntó contra su compañero y aseguró que su deber es permanecer al lado de “Alternativa Federal”. “No lo vi firme en una posición que veníamos sosteniendo que es ni Macri ni Cristina o ni Cambiemos o el Frente Para la Victoria, cualquiera sea las personas que lo representen”, dijo.

Además, en diálogo con Viale 910 (radio La Red), advirtió que Massa no fue categórico y no manifestó públicamente su rechazo a la candidatura de la actual senadora. “Nosotros venimos sosteniendo esto y él no fue así de categórico desde el sábado hasta hoy”, señaló.

Y sumó: “Él tiene que estar en el espacio anti grieta que él mismo comenzó a armar en Alternativa Federal, con (Juan) Schiaretti, (Juan Manuel) Urtubey y (Miguel Ángel) Pichetto. (Roberto) Lavagna tiene que estar en ese lugar y a eso le agregamos los progresistas que somos nosotros”.

La ex líder del GEN sostuvo que las personas “están buscando algo que no sea el mal gobierno de Macri o el peor gobierno de Cristina”. “Ojalá (Massa) no se vaya al Kirchnerismo porque es una persona muy importante para este espacio y tiene mucho que aportar”, explicó.

Y cerró: “Terminar con el kirchnerismo no es bueno para el país y para él tampoco. Me gustaría que estuviera bien definido y en este lugar”. Si bien Massa ratificó su candidatura como parte de Alternativa Federal, desde el sábado se encarga de dejar abierta la posibilidad de un acercamiento con Alberto Fernández, quien busca sumarlo a su nueva coalición para sumar votos.