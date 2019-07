Stornelli fue citado a indagatoria por sexta vez y Ramos Padilla llamó a Stiuso como testigo

El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, citó por sexta vez a indagatoria al fiscal federal Carlos Stornelli en el marco de la causa que investiga una red de espionaje ilegal sin precedentes, coacciones y extorsiones a empresarios, abogados y periodistas. Además, Ramos Padilla llamó como testigo al ex jefe de contrainteligencia de la SIDE, Antonio Stiuso, que pidió ser querellante en la causa y semanas atrás apuntó, en otro expediente, a los vínculos entre el falso abogado Marcelo D’Alessio y las diputadas Elisa Carrió y Paula Oliveto.

Ramos Padilla llamó a indagatoria a Stornelli para el próximo 18 de julio a las 10 de la mañana. Se trata de la sexta citación al fiscal federal, que fue declarado en rebeldía el 27 de marzo pasado, luego de ausentarse en cuatro ocasiones a responder por su presunta participación en al menos ocho delitos, entre extorsiones, coacciones y extorsiones, en la causa por asociación ilícita que tiene como principal procesado a D’Alessio.

Hasta ahora, Stornelli recurrió a la estrategia de no presentarse para evitar ser procesado por asociación ilícita. Su defensa, a cargo del abogado Roberto Ribas, explicó tiempo atrás que desconocerían la causa que tiene en sus manos Ramos Padilla con el argumento de que a partir de una serie de escuchas que la Justicia había ordenado destruir pero tomaron estado público, se conocieron diálogos entre ex funcionarios del kirchnerismo detenidos en el penal de Ezeiza donde hablaban del expediente, en lo que se conoció como la “Operación Puf”.

El nuevo llamado a indagatoria al fiscal llega seis días después de que la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal confirmara a Ramos Padilla al frente de la causa, luego de una serie de recusaciones presentadas por la defensa de Stornelli. Antes, el juez ya había obtenido el visto bueno de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata. “Stornelli no quiere ir a dar explicaciones ante un juez que no cree que sea competente”, aseguraba ante BigBang un allegado al fiscal antes de la definición de la semana pasada.

LA ACUSACIÓN A STORNELLI

La denuncia que abrió la puerta a la megacausa fue presentada por el empresario agropecuario Pedro Etchebest, que inicialmente denunció que D’Alessio le exigía dinero en nombre de Stornelli para no involucrarlo en la llamada causa de los cuadernos. Pero luego saldrían a la luz más extorsiones, pedidos de investigaciones alejados de todos los procedimientos, espionaje y coacciones.

Ramos Padilla le imputa a Stornelli al menos ocho delitos. Al caso de Etchebest, se suman maniobras de espionaje a los abogados Javier Landaburu y José Manuel Ubeira, al ex esposo de su actual pareja, el piloto Cristian Castañón, intimidación a familiares de un involucrado en el caso cuadernos y las presiones al ex gerente de PDVSA, Gonzalo Brusa Dovat, para que declare como arrepentido en ese expediente. También le imputa la realización de maniobras de espionaje ilegal y por exigir y reclamar a D’Alessio “investigaciones paralelas a las causas judiciales, no autorizadas por la ley”.

Hasta ahora, la causa tiene cuatro detenidos: D’Alessio, los ex comisarios de la Policía Bonaerense y Ricardo Bogoliuk (ex miembro de la Agencia Federal de Inteligencia) y Aníbal Degastaldi, así como el ex espía Hugo “Rolo” Barreiro, cuya prisión preventiva fue ratificada días atrás por la Cámara Federal. Además, se encuentra procesado el suspendido fiscal de Mercedes, Juan Ignacio Bidone, acusado de proveer de información a D’Alessio para la realización de actividades ilegales.

¡PEDRO, MIRÁ QUIÉN VINO! EL REGRESO DE STIUSO COMPLICA A D’ALESSIO Y CARRIÓ

Ramos Padilla además citó a declarar como testigo al ex jefe de contrainteligencia de la ex SIDE, Antonio Stiuso, que pidió ser querellante en este expediente, así como también en la causa que tiene en sus manos el juez federal Luis Rodríguez - un viejo conocido suyo - donde se investiga a D’Alessio por la extorsión al empresario Gabriel Traficante, en el marco de la causa conocida como la “Mafia de los Contenedores”, donde D’Alessio fue denunciado en 2016 y fue procesado tiempo atrás, acusado de pedirle 90 mil dólares para hacerlo zafar de una denuncia.

En una presentación que Stiuso realizó semanas atrás ante el juez Rodríguez, apuntó a los vínculos de D’Alessio con las diputadas Elisa Carrió y Paula Oliveto, ambas imputadas en el D’AlessioGate (de hecho informaron que las representará la abogada Mariana Stilman, candidata a diputada por Juntos por el Cambio). Stiuso asegura que desde que abandonó su cargo en diciembre de 2014 fue víctima de sucesivas “operaciones de inteligencia” y que se lo intentó involucrar a distintas causas por corrupción, y apunta puntualmente a D'Alessio por esas maniobras.

En el escrito, el ex espía -que adquirió protagonismo en la política argentina a partir de la muerte del fiscal Alberto Nisman- dice que hay “demasiadas coincidencias” entre Carrió y D’Alessio, al describir que ambos estuvieron en Paraguay antes de que se concrete la detención de Ibar Pérez Corradi. En otro tramo, afirma: “Vale aclarar que la propia diputada Carrió admitió haber tenido contacto con D’Alessio, aunque intentó minimizar esos contactos”.

Stiuso busca acceder a la causa que tramita tanto en el juzgado de Rodríguez como en el de Ramos Padilla. En los próximos días ambos deberán definir si aceptan su pedido o no. Por lo pronto, el hombre que intentó en los últimos años mantener su bajísimo perfil tras la exposición que le dio su salida de la ex SIDE y la muerte de Nisman, deberá asistir el viernes 19 de julio a las 10 de la mañana en el juzgado de Dolores.