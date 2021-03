Su viaje, coparticipación y lavada crítica a los "halcones": los ejes del discurso de Larreta

Luego de la polémica por su viaje a Buzios, en Brasil, en un vuelo privado del cual no dio aviso ni a su entorno más cercano, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, decidió iniciar su discurso de apertura de las sesiones ordinarias de la Legislatura explicando los motivos por los cuales decidió realizar el viaje y que originaron que tenga que asistir al evento de forma virtual y no presencial.

“Este año más que nunca necesitaba unos días de descanso con mis hijas”, afirmó el alcalde porteño. "Voy a cumplir la norma en su interpretación más restrictiva, es lo más prudente y responsable. Voy a permanecer durante 10 días en mi casa, siguiendo con mi agenda habitual en forma remota. Es por eso que estoy dando inicio a las sesiones desde mi domicilio", dijo Rodríguez Larreta.

El viaje del alcalde porteño generó una fuerte bronca dentro de su círculo más íntimo pero también dentro de su Gabinete y de Juntos por el Cambio debido a que todos tenían la información de que el destino del viaje con sus dos hijas sería Cariló y no Brasil.

Una de las cuestiones más llamativas es que, sin nombrarlo, culpó a la administración de Alberto Fernández de que no estuviera presente en la Legislatura debido a la prórroga del DISPO en el país.

"Para mí, fue por lejos el año más duro de mi vida. Como jefe de Gobierno tuve la difícil responsabilidad de enfrentar algo desconocido y devastador como la pandemia; y desde lo personal, que es algo en lo que nunca entro en detalles, fue un año de mucho dolor para mí y para mi familia”, inició.

Luego contó que antes de viajar le habían dicho que no tenía necesidad de hacer una cuarentena ya que hacía menos de 60 días que había dado positivo de coronavirus (Covid-19) a lo que agregó que la extensión del DISPO hizo cambiar sus planes. "Voy a cumplir la norma en su interpretación más restrictiva. Es por eso que estoy dando inicio de las sesiones desde mi domicilio", justificó.

Pero no sólo eso, en uno de los pasajes finales de su discurso Rodríguez Larreta también mandó un mensaje al corazón de Juntos por el Cambio. “Yo siempre voy a estar para terminar con la grieta. La grieta no mejora la educación, la grieta no da trabajo, la grieta no da salud, la grieta no construye puentes ni abre comercios ni mejora una plaza ni genera oportunidades de progreso. La grieta es un negocio de la política y no suma nada, sino que resta”, afirmó Rodríguez Larreta.

A esto, Rodríguez Larreta le sumó que en septiembre del año pasado el Gobierno nacional le quitó a la Ciudad parte de los recursos de coparticipación que le corresponden constitucionalmente.

Desde el día del decreto hasta el 31 de diciembre del 2020 estos recursos representaron 13.000 millones de pesos menos para la Ciudad, a un ritmo de 150 millones de pesos menos por día. Para este año, el monto iba a ascender a 53.000 millones de pesos. Pero como al decreto se agregó una ley para quitarle a la Ciudad más fondos, la quita para el 2021 se proyecta en 65.000 millones de pesos.

“Frente a esta quita intempestiva e inconsulta, ya dejé clara mi posición: tenemos que tomar las decisiones en base al diálogo y al consenso, esa es mi convicción. Por eso decidimos presentar una demanda en la Corte Suprema de Justicia para defender los recursos de los argentinos que viven y visitan la Ciudad”, remarcó.