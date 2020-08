Subsidio al trabajo en la Provincia y el mapa de la nueva reapertura de la "cuarentena intermitente" de Kicillof

Ya está abierta la preinscripción para las cooperativas, micro y pequeñas empresas bonaerenses que se anoten para cobrar el Programa Preservar Trabajo (PPT), que contempla una compensación equivalente a la mitad del salario mínimo por un plazo inicial de tres meses. ¿Un dato no menor? Lo que la letra chica del decreto no especificaba -y BigBang pudo confirmar- es que quienes ya perciban el ATP -subsidio nacional- podían hasta ahora también ser beneficiaros del nuevo plan anunciado por Axel Kicillof. "Aunque reciban el ATP, hay muchas empresas que necesitan un poco más de ayuda", sostuvieron fuentes de la gobernación bonaerense, al ser consultadas sobre este punto a primera hora de la mañana.

Sin embargo, con el correr de la jornada, desde la gobernación aclararon que "no podrán participar del programa Preservar Trabajo las empresas y unidades productivas que hayan recibido beneficios de programas similiares, otorgados por cualquier otra jurisdicción, ya sea nacional, provincial o municipal, desde la fecha de inicio del aislamiento social y preventivo". Es decir que aquellos que hayan recibido el ATP, no podrán inscribirse para percibir el PPT.

"El objetivo es apoyar y acompañar a los comercios chicos, a las cooperativas y a las minipymes de mayor embergadura que en estos momentos no pueden siquiera pagar el alquiler", reforzaron. La asistencia económica será de $8.400 que, de modo inicial, se extenderá hasta octubre, pero el mismo decreto contempla una prórroga posible de 12 meses o un plazo superior, en caso de que se prolongue la emergencia sanitaria, social y económica. Quienes soliciten el subsidio, no deberán registrar deudas laborales, previsionales o de la seguridad social.

Un dato no menor es que, en caso de sostenerse la medida inicial, la superposición entre quienes cobraran el nuevo PPT y el ATP iba a ser, en promedio, del cincuenta por ciento de los beneficiarios. El anuncio llega en el marco de la nueva "reapertura" del modelo de "cuarentena intermitente" que se llevará adelante a partir de la semana que viene en territorio bonaerense.

Al menos 53 distritos regresarán a la fase 5, de reapertura casi total. En tanto, serán 45 los que avancen, pero hacia una fase cuatro; y 37 los que se mantengan en una fase tres, en la que, pese a que habrá más restricciones que en el resto de los distritos, se reabrirán desde el primer día muchos rubros y sectores que llevan meses congelados. A continuación, el detalle de actividades y fases que se anunciará en los próximos días.

Distritos que entrarán en fase 3

Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Cañuelas, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Florencio Varela, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, La Plata, Lanús, Lomas de Zamora, Luján, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.

Distritos que entrarán en fase 4

25 de Mayo, Alberti, Arrecifes, Ayacucho, Bahía Blanca, Balcarce, Baradero, Benito Juárez, Bolívar, Brandsen, Campana, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Castelli, Chacabuco, Chascomús, Chivilcoy, Coronel de Marina L. Rosales, Coronel Dorrego, Dolores, General Belgrano, General Juan Madariaga, General Paz, General Yrigoyen, Lobos, Magdalena, Mercedes, Monte, Navarro, Olavarría, Pellegrini, Pila, Pinamar, Punta Indio, Ramallo, Roque Pérez, Saladillo, Salto, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, San Pedro, Suipacha, Tordillo y Zárate.

Distritos que entrarán en fase 5

9 de Julio, Adolfo Alsina, Adolfo González Chaves, Azul, Bragado, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Colón, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Daireaux, Florencio Ameghino, General Alvarado, General Alvear, General Arenales, General Guido, General La Madrid, General Lavalle, General Pinto, General Viamonte, General Villegas, Guaminí, Junín, La Costa, Laprida, Las Flores, Leandro N. Alem, Lezama, Lincoln, Lobería, Maipú, Mar Chiquita, Monte Hermoso, Necochea, Patagones, Pehuajó, Pergamino, Puán, Rauch, Rivadavia, Rojas, Saavedra, Salliqueló, San Cayetano, San Nicolás, Tandil, Tapalqué, Torniquist, Trenque Lauquen, Tres Arroyos, Tres Lomas, Villa Gesell y Villarino.

¿Qué diferentes actividades se reabrirán para cada fase? En principio, se permitirán las obras privadas en todo el territorio bonaerense, sin importar en qué fase epidemiológica se encuentre el distrito. Lo mismo sucederá con los prques industriales, el rubro de las aseguradoras, procesos industriales específicos (dentro de los que se encuentran los bienes destinados a la provisión de ópticas, calefactores, autopartes, corralones, etc), fabricaciones de distintos tipos (de maquinaria a juguetes).

Un dato no menor es que a partir de la semana que viene, la venta al por menos de prendas de vestir, calzado y juguetes en comercios de cercanía estarán habilitados en todos los distritos, aunque sin el ingreso de los clientes a los locales. Lo mismo sucederá con los locales de cercanía, las agencias de juego, el servicio de "take away" en bares y restaurantes, las mudanzas, las inmobiliarias, los servicios jurídicos. Podrán abrir también las peluquerías y centros de estética, los servicios de terapia ocupacional, los nutricionistas, los kinesiólogos y los fonoaudiólogos, entre otros.

En cuanto a las diferencias, sólo los distritos que avancen a las fase 4 y 5 estarán habilitados para que el personal auxiliar de casas particulares retome sus actividades, la obra privada de construcción, las actividades religiosas, salidas de esparcimiento y podrán ingresar al local quienes quieran comprar en comercios de cercanía prendas de vestir, calzado, textiles y juguetes. También se permitirá el ingreso y consumo dentro de los locales gastronómicos.

Sólo los distritos que entren en fase 5 podrán habilitar las actividades culturales (transmisión remota y grabación de shows), las actividades al aire libre, las actividades recreativas con distanciamiento social.

A diferencia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que, tal como te contó BigBang planea habilitar a partir de la semana que viene las actividades sociales de hasta diez personas (con distanciamiento social), en la provincia eso seguirá prohibido en todos los distritos. Lo mismo sucede con el servicio público de transporte de pasajeros interurbano, el turismo, el dictado de clases y la reapertura de cines, teatros, centros culturales, bibliotecas, clubes y museos.