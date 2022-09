Suspensión de las PASO: la interna que se desató en el FdT y el "poroteo optimista" en el Congreso

De un tiempo a esta parte, la idea de una eventual suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias del 2023 comenzó a ganar adeptos dentro del Frente de Todos. Sin embargo, la jugada que podría dejar en jaque a la cada vez más fragmentada oposición cuenta también con la resistencia de distintos sectores de la coalición gobernante, que buscan pelear por un lugar en la boleta. La reunión de Máximo Kirchner para convencer a los intendentes y el poroteo en el Congreso.

"Es un debate que está abierto", reconoció el propio Alberto Fernández desde Estados Unidos, al tiempo que sumó: "Con toda franqueza, no quiero opinar de eso porque la verdad es que estoy con mi cabeza puesta en otros problemas. No estoy pensando ni en las PASO, ni en las reelecciones, ni en cuál es la coyuntura política y personal; ni de mi espacio político. Estoy pensando en cómo sacar adelante los problemas que tenemos, que son muchos y todos los días se agravan porque el mundo está cada día más difícil".

La decisión del presidente de no marcar una posición contundente en torno al proyecto de ley para suspender las PASO no es ingenua. De hecho, el denominado "albertismo" es uno de los sectores del Frente de Todos que pelea para que no se avance con la eliminación de las primarias. "Los intendentes (del Conurbano) tampoco quieren saber nada, por eso Máximo estuvo reunido esta semana", advirtieron desde Casa Rosada.

Pese al debilitamiento externo e interno del primer mandatario, hay sectores de la coalición que secundan a Fernández y apoyan la institucionalización del Frente de Todos, en especial de cara a una elección a la que el oficialismo llega con poco oxígeno político. "¿Pretenden que vayamos todos detrás de Massa?", se preguntaban en los pasillos de La Rosada.

Si bien las aspiraciones electorales de Alberto "murieron" para muchos el día que Martín Guzmán renunció de forma intempestiva durante un acalorado (y crítico) discurso de Cristina Fernández de Kirchner, el presidente insiste puertas adentro de La Rosada en la necesidad de "no tensar más" el diálogo con la oposición. Y, hay que decirlo, las primarias también serían un salvataje para los sectores más castigados del Frente de Todos.

Una eventual eliminación de las PASO dejaría en jaque también a la oposición y ese es uno de los principales objetivos que tienen los oficialistas que respaldan el proyecto. Y es que, sin las primarias, todos los sectores de Juntos por el Cambio se verían obligados a definir las candidaturas a fuerza de rosca política y no en las urnas. De esta forma, Horacio Rodríguez Larreta debería, por ejemplo, sentarse a negociar con Patricia Bullrich y Mauricio Macri.

"La oposición no va a acompañar el proyecto en el Congreso y los números están ajustados", reconocen desde el Gobierno, pese a la media sanción que obtuvo ayer el proyecto en la Cámara Alta. En concreto, el Frente de Todos necesita 129 votos en Diputados: cuenta con 118 propios y suma los tres apoyos que llegan desde Córdoba, gentileza de Juan Schiaretti.

Al momento, faltan once y, para sorpresa de muchos, el oficialismo podría beneficiarse de la presencia de Javier Milei y su compañera de bancada, la negacionista Victoria Villarruel. Los bloques aliados de Río Negro y Misiones podrían sumar tres porotos más. Al momento, también se especula con el posible apoyo de Carolina Píparo al proyecto.