¿También es culpa de la gripe? Bullrich prometió el regreso del espionaje ilegal (vía DNU) y el fin de las indemnizaciones

Después de dejar una triste imagen en el debate presidencial, con la excusa de que estaba “enferma y disminuida” por lo cual no pudo responder las preguntas que le hicieron sobre qué pensará hacer en cuanto a la Economía, Patricia Bullrich volvió a la carga con sus extrañas propuestas: derogar las leyes de multas por las indemnizaciones de despido, derogar los fallos laborales y planteó las escuchas ilegales, como ya lo había hecho Mauricio Macri.

La candidata a presidenta por Juntos por el Cambio fue determinante cuando anticipó las ideas que piensa llevar adelante en caso de convertirse en la nueva presidenta. Pero eso no es todo, advertida sobre que muchas de sus medidas rozan lo inconstitucional o no tendrán aceptación en el Congreso, la ex rival de Horacio Rodríguez Larreta anticipó que las llevará adelante "sin importar el qué dirán".

En cuanto a las multas que se les aplican a los empresarios que no abonan las indemnizaciones por despidos, aseguró que las sacaría de una manera ultra prepotente. En primer lugar, las llamó como “leyes ridículas” y luego indicó: “Si el Congreso no deroga las indemnizaciones por despidos, lo voy hacer por decreto”.

Alejandro Fantino, que le estaba realizando la entrevista, le advirtió que no podrá hacer eso porque en el Congreso no tiene mayoría para que la voten, ante lo cual la candidata y lanzó: “Bueno. Hago un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y te las derogo en dos minutos”. Lo que provocó el silencio de todos los presentes.

Entre otras cosas, cuestionó los fallos laborales de los fueros nacionales y anticipó que a esos juzgados los pasará a la Ciudad de Buenos Aires, justamente donde el PRO tiene el control del Poder Judicial. ¿Un poco raro, no?

“El Estado Nacional no tiene por qué tener una Justicia laboral, si es una Justicia laboral que está contaminada y dominada por los gremios. Nunca un empresario gana un juicio”, se quejó, y agregó: “Yo voy a salvar a las pymes y no voy a dejar que las maten”.

Nota al lector: en el Gobierno de Macri, donde ella era la Ministra de Seguridad, se cerraron casi 25 mil pymes.

Otra de sus propuestas es que promoverá el espionaje como ya lo había intentado hacer el ex Presidente en su momento, a las personas detenidas que ejerzan su derecho a la defensa. “No podes, Patricia”, le retrucó el periodista.

“Pueden tener el derecho constitucional de su defensa, pero su defensa se graba. Vamos a ponerlo en el Código Penal”, avisó y continuó: “Puedo grabarlo, puedo tenerlo como un elemento de prueba y no escucharlo. Tenerlo con un sistema de protección a esa comunicación. Y utilizarlo si el día de mañana comete un delito y un juez lo ordena”.

Por último, tocó un tema del cual siempre lo miró de reojo: la salud pública para los extranjeros que viven en Argentina. En ese sentido, determinó que los mismos podrán atenderse si es un accidente de urgencia, pero si es una operación, ya sea de apéndice u otro motivo por el cual se deba entrar a quirófano, tendrán que abonar lo que deban.

"Las únicas cosas que vos no cobras es en accidentología. ¿Tuviste un accidente? Lo atendés. Pero si te venís a hacer una operación de apéndice, pagás. Y si no tenés plata vas a tener que venir con un seguro de salud desde tu país”, indicó y expuso: “Si vos tenes una urgencia, la atendes siempre. Un médico tiene la obligación de hacerlo, pero una cosa planificada la pagás. Si no, los impuestos de los argentinos se utilizan para alguien que viene por un día”.