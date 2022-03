Tarifas, subsidios y equilibrio fiscal: los puntos claves del acuerdo entre Argentina y el FMI

El lunes comenzará a debatirse en la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja el acuerdo entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) con la presencia del ministro de Economía, Martín Guzmán, y otros funcionarios del Poder Ejecutivo, luego de que el Gobierno Nacional anunciara oficialmente que cerró el acuerdo con el organismo para refinanciar la deuda récord de aproximadamente US$ 57.000 millones que tomó la administración de Mauricio Macri.

Según precisaron, el nuevo programa -llamado de Facilidades Extendidas- tiene una duración de 2 años y medio en cuanto a los compromisos asumidos, y es una refinanciación de la deuda tomada durante la gestión de Macri. El acuerdo tendrá 10 revisiones y serán trimestrales con desembolsos, en tanto que el pago de los mismos será entre 2026 y 2034, ganando 4 años y medio "sin sacrificar" dinero de Argentina para pagar deuda en estos dos años y medio.

Será la primera vez que un acuerdo con el FMI es enviado al Congreso de la Nación para su aprobación. A través del mensaje enviado a la Cámara de Diputados, el Poder Ejecutivo apela "a la responsabilidad institucional de cada uno y cada una de los diputados y las diputadas, de los senadores y las senadoras" para solicitar "el tratamiento urgente de este proyecto de ley".

Se trata del Programa de Facilidades Extendidas a efectos de refinanciar la deuda existente entre la Argentina y el FMI, conformado por el “Memorando de Políticas Económicas y Financieras” y el “Memorando Técnico de Entendimiento”, así como los anexos correspondientes. Guzmán detalló que el primer desembolso del FMI en el marco de este nuevo acuerdo será de 7.000 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG), equivalentes a "9.800 millones de dólares".

Esos dólares ingresarían al país a fines de marzo y permitirán cancelar el vencimiento crítico por 1.900 millones de dólares, heredado del programa anterior.. Según el acuerdo, la Argentina recibirá durante 2022 un total de US$ 24.240 millones -17.500 millones en DEG, la moneda del Fondo-, en desembolsos del organismo que implicarán un financiamiento neto de 0,7% del PBI y le permitirán cubrir el financiamiento externo del año.

De esta forma, se prevé un esquema de metas de inflación dentro de un rango estimado, de manera que para 2022 se espera que la misma se ubique dentro de un rango de 48% a 38%; para 2023 en el rango de entre 42% a 34%; y para 2024, el último año de duración del programa con el FMI, se encuentre entre el 37% a 29%, de manera de ir reduciéndola de manera gradual.

El programa contempla financiamiento externo de otros organismos por un valor "de 0,4% del PIB por año, durante 2022-24, una porción del cual ayudará a financiar tanto proyectos de infraestructura como programas para reforzar la protección social y la eficiencia energética", indicaron. De hecho, el gobierno reveló que se aseguró un financiamiento neto de otros organismos internacionales para los primeros 12 meses del acuerdo, por 2.600 millones de dólares.

Esto incluye apoyo multilateral del Banco Mundial (US$ 792 millones), el Banco Interamericano de Desarrollo (US$ 959 millones), la Corporación Andina de Fomento (US$ 55 millones), Fonplata (US$ 74 millones), BCIE (US$ 58 millones), precisó el texto oficial. "En particular, contamos con compromisos firmes de financiamiento neto (US$ 2.600 millones) por parte de nuestros socios oficiales durante el primer año del programa", señalaron.

A su vez, se proyecta financiamiento neto de China (US$ 455 millones), y otros bancos bilaterales (US$ 207 millones). "Se está negociando con el Club de París para llegar a un acuerdo para un calendario de pagos de nuestras obligaciones; consideramos que hay buenos prospectos de financiamiento para lo que resta del programa", indicaron. Argentina se comprometió con el Club de París a renegociar la deuda antes de abril.

Este compromiso incluye el acuerdo previo de la renegociación del programa con el FMI. El país efectivizó en 25 de febrero un pago por casi US$ 190 millones al Club de París, que forma parte del acuerdo alcanzado a mediados del año pasado, por el cual ya había realizado otro desembolso a finales de julio por US$ 227 millones a cuenta de capital de la deuda total, informaron fuentes oficiales.

Este apoyo oficial, "combinado con un financiamiento neto del FMI al Tesoro en 2022 (0,7% del PIB), ayudará a reducir el financiamiento del presupuesto por parte del Banco Central a 1% del PIB en 2022 (criterio de ejecución cuantitativo), 0,6% del PIB en 2023 y cero en 2024", se indicó. "La política de financiamiento doméstica permanece enfocada en fortalecer el mercado de títulos públicos en pesos, con un plan que apunta a un financiamiento neto del sector privado en pesos al Tesoro de alrededor de 2% del PIB por año durante 2022-24, sobre la base del plan de consolidación fiscal debidamente equilibrado", manifestaron.

Y sobre el tema subsidios, destacaron: "A fin de liberar recursos para prioridades de gasto más importantes, el escenario base supone una reducción de los subsidios a la energía en 0,6% del PIB en 2022. Como pilar principal de esta estrategia, eliminaremos los subsidios a los consumidores residenciales con mayor capacidad de pago. Para apoyar nuestros objetivos, solicitamos formalmente un acuerdo ampliado en el marco de Servicio Ampliado del FMI (EFF) por un período de 30 meses y un monto de DEGs 31.914 millones (equivalente a aproximadamente USD 45.000 millones, o 1.000% de la cuota de Argentina)".

El Gobierno sostuvo que “se logró un acuerdo sin políticas de ajuste y con incremento del gasto real en todos los años del programa” y precisó que el nuevo programa con el FMI “es una refinanciación de la deuda de Macri”, ya que en la práctica implica pedirle “plata al Fondo para pagarle al Fondo los vencimientos de aquel préstamo y así mejorar el perfil de vencimientos netos con respecto al (préstamo) insostenible que nos dejó Juntos por el Cambio”. “Sin el nuevo programa, Argentina no podría hacer frente a los vencimientos brutales que acordó Juntos por el Cambio en el programa Stand By: en 2022 cerca de US$19.000 millones y 2023 cerca de US$ 20.000 millones”, concluye el comunicado del Gobierno Nacional.

Detalles del acuerdo

El acuerdo entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional tendrá 10 revisiones que serán trimestrales con desembolsos. El primer desembolso será de US$ 9.800 millones a cobrarse a fines de marzo si se aprueba finalmente el acuerdo por parte del directorio del FMI y en la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja. También se prevé un aumento “moderado y sostenible del gasto con expansión en infraestructura, ciencia y tecnología y políticas de fortalecimiento de asistencia social”. En este sentido habrá más fondos para inclusión social y más inversión en obra pública, que superará el equivalente al 2% del PIB.

Equilibrio fiscal para 2025

El acuerdo no contempla ninguna reforma previsional y el gasto en jubilaciones y pensiones continuará guiado por el mecanismo de actualización adoptado a finales de 2020. Se espera una reducción del déficit fiscal con metas de déficit primario de 2,5% del PIB en 2022, de 1,9% del PIB en 2023 y de 0,9% en 2024

La política fiscal será “contracíclica”, por lo que el Gobierno se compromete a reducir el déficit debidamente cuando “los ingresos reales del gobierno federal fueran superiores a lo programado”. El sendero fiscal se financiará “principalmente mediante una firme expansión de la deuda pública denominada en pesos y el apoyo de la comunidad internacional", lo que facilitará la eliminación total del financiamiento monetario del déficit para finales de 2024”.

Las tarifas y subsidios

Se revisarán las tarifas tanto de usuarios residenciales como no residenciales y las subas más importantes se darán en “aquellos sectores con mayor capacidad de pago”, mientras que el resto de los usuarios “tendrán aumentos que estarán por debajo de la suba de los salarios”. Se apunta a lograr una segmentación de las tarifas en 3 niveles para el bienio 2022-2023.

Se mantendrá el programa de Precios Cuidados vigente hasta el 7 de abril que contempla que los aumentos de precios no superen el 2% mensual en 1.300 productos de consumo masivo. Además, se apostará a un crecimiento de los salarios en términos reales.

Valor del dólar

El acuerdo entiende a la inflación como un fenómeno multicausal y no exclusivamente monetario, por ello cree necesario "una estrategia de varios frentes" que incluye a las cuestiones fiscales, monetarias, de precios y de ingresos. No habrá ningún salto brusco en el tipo de cambio; es decir, no habrá una devaluación. Se mantendrá el esquema de tipo de cambio competitivo.

Se apunta a lograr una estructura de tasas de interés reales positivas, de modo de “fortalecer la demanda de activos en nuestra moneda y contribuir a la estabilidad cambiaria y financiera”. Se acordó realizar distintas políticas para garantizar el crecimiento económico y expandir el sector de bienes transables, aumentar la inversión y la productividad, fomentar el empleo formal y mejorar la eficiencia y la sostenibilidad del sector energético, entre otras.