¿Te postulas, Kicillof? El gobernador afirmó: "El lanzamiento será en el momento oportuno, es una estrategia"

De cara a las próximas elecciones y a menos de dos meses del cierre de las listas partidarias, la confusión por ver quien se presenta en cada partido, es constante. El jueves por la mañana, María Eugenia Vidal confirmó que no se presentará como candidata y, sumado a la baja de Mauricio Macri, sólo quedarán como la cara visible de Juntos por el Cambio Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich.

Asimismo, el Frente de Todos no está muy lejos del subibaja que se da en estas circunstancias y, después de anunciar que Alberto Fernández no irá por la reelección y que Cristina Fernández no se presenta, resta saber qué pasará con el resto de los políticos. Mientras tanto, el único que se candidateó de manera oficial es Daniel Scioli.

En él mientras tanto, un sector del Frente de Todos también intenta que Axel Kicillof, actual Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, se postule para tener un lugar en las elecciones presidenciales, pero por ahora eso es casi imposible, porque, de intentarlo, buscará la reelección pero en la gobernación.

Si bien no le cerró las puertas a ninguna candidatura, afirmó que su intento por buscar la reelección sería algo “natural”, pero sin embargo, aclaró que la decisión de presentarse o no se enmarcará en la estrategia general que adopte el Frente de Todos.

A raíz de las posibilidades de la postulación, manifestó: "Hay trascendidos. Yo hoy soy gobernador y tengo período hasta el 10 de diciembre. Mientras tanto, estamos en plenas funciones. Yo sé que enfrente mío hay 10 candidatos de la oposición, que como vemos están en una interna feroz".

“En el caso de la provincia de Buenos Aires, hemos hablado con intendentes y hoy me voy a reunir con sindicatos y organizaciones sociales. El pedido es permanente y yo, obviamente, estoy disponible para esta tarea”, aseguró.

Y siguió: "Esto no es un lanzamiento, pero es lo natural. Yo siempre digo que esto no es una decisión individual ni una cuestión de aventuras personales. Hemos vivido ese tipo de circunstancias, lo vemos en la oposición".

“El lanzamiento será en el momento oportuno, ya que forma parte de una estrategia. Yo estoy trabajando para que sea reelegido este proyecto en la provincia de Buenos Aires, que es un proyecto para la salud, para la seguridad, para la educación, para la infraestructura, para la producción”, afirmó.

“Tenemos planes quinquenales. Hemos presentado planes integrales. Y, por supuesto, que yo estoy disponible para esa tarea y escucho las voces que ustedes dicen, pero formo parte de un espacio que es colectivo y esto forma parte de una estrategia general”, concluyó.

Por otro lado, a través de su cuenta oficial en Twitter, el Gobernador realizó un breve hilo de tweets a raíz del acto que presenció el jueves al mediodía en Vicente López junto al Ministro de Seguridad de la Provincia, Sergio Berni y la vicegobernadora, Verónica Magario, sobre el egreso de los cadetes de la Escuela de Policía Juan Vucetich.

En el mismo, se basó en contar de qué manera estaba la Policía cuando les tocó asumir el mandato y cómo la mejoraron y reforzaron hasta hoy.

“Cuando asumimos recibimos una Policía absolutamente diezmada: con salarios atrasados, con un parque automotor abandonado, materiales obsoletos y falta de entrenamiento. Fundieron nuestra provincia y nuestra policía”, escribió.

“Hoy ponemos en funciones 3.492 oficiales y 500 conductores egresados de nuestra escuela Juan Vucetich. Luego de mucho trabajo y dedicación, llevamos adelante una inversión histórica en materia de crecimiento, equipamiento y profesionalización de la policía”, sentenció.

En otro posteo afirmó: “Es fácil hablar de la seguridad, llenarse la boca, pero parece que fue muy difícil poner los recursos necesarios para mejorar la policía y su equipamiento. No podemos hablar de éxitos porque cada delito es tremendo. Pero sí de avances, mejoras y perspectiva de un camino a seguir”.

Y agregó: “Sustituimos el parque automotor e incorporamos 5.500 móviles nuevos. Además anunciamos hoy un incremento de las horas CORE y del monto en concepto de uniformes. Seguimos adelante con la profesionalización, la modernización y la inversión”.

“Junto a @SergioBerniArg, @magariovero, intendentes e intendentas participamos del egreso de los cadetes de la Escuela de Policía Juan Vucetich en #VicenteLópez”, indicó.