Teléfonos formateados y amenazas: la conexión entre Patricia Bullrich y el atentado a CFK

La precandidata a presidente por el PRO Patricia Bullrich está cada vez más complicada. En una de las oficinas que utiliza en la Avenida de Mayo al 900, un profesional técnico borró el contenido de los teléfonos celulares de quien fuera su jefe de campaña, el diputado nacional Gerardo Milman, y la asesoras de él Ivana Bohdziewicz y Carolina Elizabeth Mónaco, antes de que ambos se los entregaran a la Justicia por la denuncia que cayó sobre el legislador que lo vincula al atentado contra Cristina Fernández de Kirchner.

La versión surge de la mismísima Bohdziewicz, quien estaba presente en el bar Casa Blanca junto a Mónaco cuando el asesor oficialista Jorge Alberto Abello escuchó a Milman decir "cuando la maten voy a estar en la ruta", algunos días antes del 1° de septiembre de 2022, cuando intentaron quitarle la vida a la Vicepresidenta en la puerta de su departamento en el barrio de Recoleta.

Bohdziewicz había declarado cuando entregó el celular que el contenido había sido borrado por ella misma para cuidar su intimidad, aunque la reciente confesión de que fue presionada "de todas las formas posibles", la colocó en un lugar vulnerable respecto a la investigación. Por este hecho es que, tras su declaración, el abogado defensor de CFK José Manuel Ubeira pidió la protección de la testigo, algo que no fue avalado por la investigación.

Según Ubeira, "este hecho es el más grave que se ha producido después del atentado", y también fundamentó el pedido de recusación que desde su parte hicieron sobre la jueza María Eugenia Capuchetti. "Esto demuestra que el pedido no era infundado ni caprichoso", afirmó el abogado, quien lleva meses insistiendo que la magistrada sea relevada de la investigación.

Los hechos describen un quiebre en Bohdziewicz a partir de enero, cuando la corrieron de sus funciones con Milman. Con el paso de los meses pidió ir con su abogado a ampliar su declaración, y fue persuadida para no hacerlo porque el fiscal Carlos Rívolo estaba de vacaciones, dándole fecha para hacerlo el 10 de mayo.

Aunque la chica no se lo contó a nadie, las vinculaciones entre el partido de quien fuera su jefe y la causa y la Justicia en general, hicieron lo suyo, ya que luego de ese evento su ex compañera Mónaco, comenzó a escribirle en tono amistoso diciéndole que la quería ver. Luego, cuando todavía no estaba ni siquiera cargado en la causa el pedido de Bohdziewicz, la insistencia de quien fuera su compañera comenzó a crecer, demostrando claramente que desde su espacio llega información de privilegio respecto a la causa.

"¿Ahora qué querés declarar?", le preguntó Mónaco a su ex compañera, casi perdiendo la paciencia. Luego le reenvió un audio de Diego, quien supuestamente es un abogado cercano a Bullrich y quien las asesoró cuando tuvieron que eliminar la información de su celular. "No me traiciones", agregó Mónaco en tono mafioso.

Ante semejante presión, Bohdziewicz fue a Comodoro Py y declaró en mesa de entradas de la fiscalía, donde Alejandra Mangano le tomó la declaración de emergencia. En sus manos quedaron todas estas presiones previamente descriptas contra la testigo.

La reacción de CFK

La mujer a quien Fernando Sabag Montiel le gatilló dos veces en la cara también puso el grito en el cielo por las recientes revelaciones de la asesora. La Vicepresidenta aprovechó la repercusión internacional de lo ocurrido para realizar un tuit con un fuerte contenido acusador y de reclamo hacia la Justicia.

"Resulta muy impresionante no sólo la naturalización de la violencia política sobre mi persona, sino también el encubrimiento del intento de asesinato ocurrido el 1 de septiembre", escribió CFK en su Twitter. Antes había escrito una reflexión que no era de ella, en forma de textual.

"En Argentina, la presidenta del mayor Partido de la oposición (PRO) y pre- candidata a la presidencia, Patricia Bullrich, es sospechosa de estar involucrada en una operación para borrar datos del celular de una testigo clave en el caso del intento de asesinato de Cristina Kirchner. La testigo, asistente de un diputado en el momento del crimen, dijo que la llevaron a la oficina de Bullrich y allí un experto le borró el celular. La extrema derecha en América Latina utiliza la violencia como método en todos los países ¡Vergonzoso!", escribió la funcionaria.

"Lo que acabas de leer no lo dijo nadie en Argentina. Son las expresiones de un diputado de la República Federativa de Brasil publicadas en el día de ayer al conocerse, a través de Página 12, el testimonio de una ex asesora del Diputado Millman", remarcó CFK.

La decisión de informar acerca de lo escandaloso de lo ocurrido, a partir de las repercusiones internacionales tuvo que ver con graficar la gravedad del atentado contra su persona para los ojos de la política internacional, algo que no se contempla desde la oposición que sólo busca que ella desaparezca de la escena.