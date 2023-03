"Tenemos que retomar el camino iniciado en 2015": Larreta inauguró las sesiones con guiños a Macri

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, ofreció el discurso inaugural de las sesiones ordinarias en la Legislatura Porteña, se mostró conciliador con el ex presidente Mauricio Macri en el marco de los 16 años de gestión ininterrumpida de su espacio en la Ciudad, y de cara a la campaña electoral que lo tiene como precandidato a presidente por Juntos por el Cambio (JxC), mantuvo su discurso anti grieta, aunque pidió "retomar el camino iniciado en 2015".

"Como cada año, vengo con una satisfacción profunda por las grandes transformaciones que venimos logrando juntos. Sin embargo, este es un año distinto y tengo que admitir que, además del entusiasmo, hoy también me invade un poco de nostalgia. Este 2023 es mi último año de gestión en la Ciudad y, la verdad, es un momento muy emotivo para mí", comenzó reconociendo el mandatario porteño.

"Gracias a los bloques de esta Legislatura por construir un espacio de diálogo y convivencia democrática, donde las diferencias existen, pero nunca atentan contra la responsabilidad de mejorarle la vida a la gente. Gracias a Mauricio, con quien iniciamos estas transformaciones en 2007, y que pudimos continuar y profundizar desde 2015 hasta hoy. Gracias a mi familia por acompañar mi vocación con su amor siempre incondicional, que es mi motor para tanto esfuerzo", continuó en su exposición Larreta.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

El discurso tocó algunos de sus ejes de gestión de los últimos años y tuvo en sus ejes algunos de sus logros. "Desde que nos hicimos cargo de la competencia del narcomenudeo, en dos años cerramos 64 búnkers narcos. Y todo esto se ve en los datos, que ahora existen porque cumplimos nuestro compromiso de crear el Mapa del Delito. Todos los delitos bajaron en Buenos Aires", expuso Larreta.

También prometió "seguir peleando" contra "la quita arbitraria, inconsulta e inconstitucional de los fondos para la seguridad" y pidió "seguir insistiendo con la necesidad del uso de las pistolas Taser en la Ciudad", a sólo semanas del asesinato de la suboficial de la Policía de la Ciudad Maribel Salazar, en la estacíón Retiro de la línea C del subte.

"Trabajamos junto a los chicos y los docentes para defender la educación, junto a las familias para que puedan vivir seguras, junto a los sectores productivos para que puedan trabajar más, y junto a cada persona para que pueda soñar con un futuro mejor. Cuando miro hacia atrás y veo lo que hicimos en casi 16 años, la satisfacción es emocionante. Le mejoramos la vida a la gente", consideró Larreta.

Al mismo tiempo, la exposición de Larreta tuvo el claro objetivo de seguir postulando los tópicos que definió para la campaña presidencial, relacionados al fin de la grieta y la división entre los argentinos y argentinas.

"La Argentina lleva años sin crecer ni avanzar. Cada paso que damos para adelante nos lleva después dos pasos para atrás. Los cortos períodos de crecimiento no se sostienen porque se construyen desde la división y no desde la unidad. Y así, cada gobierno que asume deshace todo lo que hizo el anterior y nunca se resuelven los problemas de fondo, que nos terminan llevando a una crisis peor que la anterior. Esto es así porque la única constante en esta historia es la división. Décadas de peleas generadas por políticos que hicieron campaña a costa de enfrentar a argentinos contra argentinos", reflexionó el mandatario.

"Nos hicieron creer que no tenemos nada en común con el que piensa distinto, al punto de que dejamos de invitar amigos a nuestras casas, nos enemistamos con familiares y levantamos la agresividad al máximo en las redes sociales", confesó Larreta. "Hay que cortarla con eso. Hoy casi el 40% de los argentinos son pobres, casi 4 millones de personas trabajan en la informalidad y miles de chicos no terminan en tiempo y forma la escuela. Estos son los resultados de décadas de división", agregó.

"La solución no puede ser más de lo mismo. En este momento, nuestro país necesita que lo pongamos primero. No hay teoría política ni ideología partidaria que sea más importante que ser argentino. El cambio no es gritar. No es buscar problemas ni culpables. El cambio es buscar soluciones y trabajar todos juntos, sin parar, para llevarlas adelante", disparó, en un tiro por elevación contra la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien se supone será una de sus rivales en la interna de JxC.

"En una Argentina tan dividida, sé que esto puede sonar a una utopía, pero se puede, sé que se puede. En la Ciudad también al principio nos dijeron que no íbamos a poder, que era imposible, que íbamos a fracasar. Y lo logramos. Nos animamos a transformar la Ciudad y ahora nos vamos a animar a transformar el país. Porque si al final del día millones de argentinos queremos lo mismo, si al final del día millones queremos una Argentina con trabajo, con educación y con seguridad. ¿Cómo no vamos a trabajar juntos? ¿Cómo no vamos a sentarnos a pensar y decidir cómo sacar el país adelante?", se preguntó Larreta.

"Este es el deseo que tengo y que quiero proponerles a todos los argentinos: salir de la división y pelear juntos por el futuro que nos merecemos. No nos resignemos. No nos demos por vencidos con la Argentina. Luchemos por ella y por nuestros sueños. Llegó el momento de hacernos cargo de nuestro futuro. Es hora de animarnos a cambiar el país para siempre", propuso el jefe de Gobierno, ya inmerso de lleno en la batalla electoral.

La anti grieta no fue el único eje de campaña que tocó. También se refirió a la pobreza y a la inseguridad. "Los países crecen desde la libertad, no desde el miedo. Por eso, la seguridad es otra prioridad central de nuestro gobierno. Los argentinos nos acostumbramos a que lo normal es vivir con miedo", indicó.

"Son millones las personas que hace años viven sin luz, sin gas, sin agua, sin educación, sin salud y sin seguridad", relató Larreta luego de señalar que "la pobreza en la Argentina duele". "Hay chicos que no tienen para comer y padres a los que no les alcanzan las changas para llegar a fin de mes", se lamentó.

Las sesiones ordinarias de la Legislatura Porteña quedaron inauguradas. La campaña electoral y el Horacio que se despide de la Ciudad, también.