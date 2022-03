Tensión: Larroque habló de "autoproscripción" y apareció un nuevo video del ataque al despacho de CFK

Las esquirlas dentro del Frente de Todos por el ataque al despacho de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner el jueves durante la sesión en donde se le dio media sanción al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) todavía persisten en el marco de denuncias por parte del kirchnerismo duro contra el presidente Alberto Fernández al considerar que no tiene intención de investigar lo sucedido.

En el medio de diferentes cruces que tuvieron lugar durante el fin de semana, el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés “Cuervo” Larroque salió hoy con los tapones de punta.

“Estamos viviendo un momento de peligrosa autoproscripción de un sector de la fuerza. Acá opina un kirchnerista y es un drama, se rompe la unidad. Cuando alguien cercano al Presidente dice cualquier pavada no ocurre nada y si no está la ametralleta del off permanente que nosotros no abonamos”, sostuvo en funcionario en declaraciones a AM 750.

“Pareciera que se quiere proscribir a una parte mayoritaria de la fuerza y tenemos que actuar rápido. Veíamos con muchos compañeros que no había un pronunciamiento público contundente del núcleo central del gobierno ante un hecho que tiene una inusitada gravedad; esto es como si hubieran destruido el despacho del Presidente”, agregó.

“Nos llamaron mucho la atención las diferencias: cuando hubo una situación con el Grupo Clarín, que nosotros como organización (La Cámpora) repudiamos, el Presidente, el ministro Aníbal Fernández y la vocera Gabriela Cerruti lo repudiaron”, remarcó.

Quien salió a responderle, tal y como sucedió el fin de semana, fue el titular de la cartera de Seguridad. En declaraciones a Radio La Red, Fernández remarcó que la investigación se encuentra muy avanzada y negó que hayan sido los manifestantes que estaban en la marcha.

"La investigación está muy avanzada. No creo que hayan sido organizaciones sociales que se estaban manifestando sensatamente. Fue alguien que buscó hacer eso porque la marcas rojas no son una casualidad”, dijo.

El funcionario consideró que el ataque al despacho de la vicepresidenta "fue algo profeso" por las marcas en rojo, que comparó con las de "narraciones bíblicas", y aseguró que en la movilización había "un grupo grande" mientras otro número reducido de personas se abocaba "específicamente a agredir la oficina de Cristina”.

"No hubo una orden nuestra de no poner vallas porque no manejamos la calle desde 2018, cuando pasaron todas las comisarias de la Policía Federal a la de la Ciudad. No sé quién pidió que no las pongan, pero yo las hubiera puesto. No fue un error del (ministro de Justicia y Seguridad de la ciudad de Buenos Aires) Marcelo D'Alessandro, sino que no lo hicieron por motu propio y porque alguien dio la instrucción", afirmó Fernández.

En tanto, señaló que el jueves próximo, cuando se discuta el proyecto de acuerdo con el FMI en la Cámara de Senadores, "debería haber vallas”.

Si bien dijo que aún se desconoce el "objetivo" del ataque, ponderó que "hay mucho avance en la investigación" y que se está "trabajando en esclarecer los hechos que están judicializados desde esa misma noche”.

En sintonía con esas declaraciones, Fernández de Kirchner publicó un video en sus redes sociales en donde se muestran las imágenes desde afuera (y que están dentro del expediente por el ataque) en donde se puede ver a las personas que lanzaban piedras contra su despacho.

“El video que vas a ver te muestra en tiempo real, desde el exterior y desde adentro (en este último caso recién a partir de los 12 minutos de haber comenzado la pedrada), el ataque contra la Vicepresidenta de la República Argentina que alguien planificó y mandó a ejecutar. Grave”, escribió.