Tenso cruce por el aborto: Cynthia Hotton acusó a Victoria Donda por discriminación y pidió su renuncia

La titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, el Racismo y la Xenofobia (Inadi), Victoria Donda, estuvo en boca de todos a raíz del duro cruce que protagonizó con la ex diputada Cynthia Hotton, el cual derivó en acusaciones por "discriminación" en contra de la activista de derechos humanos y el pedido de renuncia de su cargo frente al organismo nacional del Estado que tiene como fin combatir la discriminación en todas sus formas.

La intensa discusión se dio anoche en el programa A dos voces, por TN, y tuvo como tema principal el debate del proyecto de legalización del aborto legal, seguro y gratuito y el primer año de gestión del presidente Alberto Fernández. "Este es otro fracaso para el Gobierno. Es un callejón sin salida. Con Victoria hace 15 años que venimos debatiendo este tema y todavía no entendió que cada vez que se llevó al recinto se le dijo que no", sostuvo Hotton.

Pero si bien se cruzaron en varios tramos del ciclo, el momento de mayor tensión se vivió cuando comenzaron a discutir el proyecto del aborto. “Esta ley te permite que una chica de 17 años con 7 meses y medio de embarazo va al médico y dice que ese embarazo fue sin su consentimiento y el médico le tiene que realizar un aborto, no le puede hacer una ecografía, y no le puede informar las consecuencias”, continuó la ex diputada,

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Fue en ese momento que Donda tomó la palabra, reclamó “leamos el proyecto” y consideró que Hotton tiene “un fanatismo religioso”. “Tenemos en el Código Penal sancionado hace casi 100 años un artículo que permite algunas causales, una de esas es la causal de violación; después del primer trimestre médicamente no se considera aborto, nadie va a abortar a un bebé de siete meses de gestación”, sostuvo.

Y agregó: “Si nos dejamos llevar por fanatismos religiosos tenemos un problemón”. Fue entonces que Hotton interrumpió, arremetió y acusó a la funcionaria del Gobierno de estar discriminándola con sus dichos y pidió su inmediata renuncia: “Sos directora del INADI, esto es un acto discriminatorio. ¿Qué me estás diciendo? Yo soy una ciudadana cristiana y vos me estás discriminando. “Pido la renuncia acá de la directora del INADI".

Con el afán de justificar sus dichos, Donda sostuvo que también se identifica con el catolicismo, aclarando que estudió en una escuela católica y que es cristiana. "Pero a la hora de legislar tenemos que hacerlo acorde al derecho. Y uno de los derechos que Argentina está obligada internacionalmente a reconocer es el derecho a la mujer a disponer sobre su cuerpo", aclaró la titular del Inadi.

Sin embargo y visiblemente molesta, Hotton afirmó que presentará este jueves una denuncia contra Donda y objetó: "Si vos te fijás lo que piensa la gente de Formosa, de Solano... Qué pena que ahora defiendas lo que dice la elite burguesa. ¿No estás pensando qué piensa el pueblo del aborto?". Al final, la funcionaria intentó disculparse con la ex diputada y concluyó: "Yo lo único que digo es que no podemos legislar en función de creencias de una parte de los argentinos porque no somos 25 millones, somos muchísimos más. Disculpá si te sentiste herida. No fue discriminación".