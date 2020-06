Terapia intensiva, asintomáticos y temor a un colapso: las proyecciones que motivaron el regreso a fase 1

Exactamente un mes atrás, el 26 de mayo, la provincia de Buenos Aires tenía 88 pacientes en terapia intensiva por coronavirus, mientras que en la Ciudad había 135. Ese día, el reporte del Ministerio de Salud de Nación informaba que habían sido detectados 600 casos de COVID-19 en todo el país, la gran mayoría concentrados en el área metropolitana. Todo el país acumulaba treinta días atrás 13.228 personas infectadas. A un mes, la situación es completamente distinta: a horas del anuncio del endurecimiento de la cuarentena, Nación, Provincia y Ciudad miran con detalle la ocupación de las camas de terapia intensiva. Las razones detrás del anuncio de este mediodía.

La decisión de endurecer la cuarentena obedece a una serie de datos y proyecciones preocupantes en el área metropolitana que componen la Ciudad de Buenos Aires y 40 municipios del Conurbano bonaerense. En primer lugar, el incremento abismal de los contagios registrado, sobre todo, en las últimas dos semanas: el 12 de junio, hace dos viernes, se confirmaron 1.391 contagios, mientras que ayer la cifra ascendió a 2.606.

Los expertos consultados por BigBang aclaran que todavía no se llegó al tan temido “pico”, y que el punto más alto de la pandemia recién se podrá observar una vez que comience el descenso de los contagios diarios de manera marcada y sostenida. Incluso, aclaran que eso no se verá en los índices diarios hasta que pasen varios días desde que comience la “nueva fase 1” o el aislamiento endurecido en el AMBA, el 1° de julio. “Por lo menos tienen que pasar siete días”, sintetizó uno de los expertos que asesora al Gobierno ante la consulta de este medio. “El crecimiento de los contagios no implica que hayamos llegado al pico”, agregó otra fuente que conoce al detalle la evolución de los contagios.

¿Cuánto vale la verdad? El periodismo de calidad necesita de la ayuda de los lectores. Tu apoyo es fundamental. Tu contribución es super importante para nuestro futuro. Sumate

El dato más preocupante, y una de las razones por las que se definió endurecer el aislamiento social, preventivo y obligatorio, es el crecimiento de la ocupación de camas de terapia intensiva en el área metropolitana. En la Provincia, advirtieron que eso podría suceder en los próximos 30 días. Una proyección que señalaron a este medio funcionarios del Ministerio de Salud bonaerense precisaba que se alcanzaría entre los últimos días de julio y los primeros de agosto. En la Ciudad, esta mañana un altísimo funcionario sintetizó ante la consulta de BigBang: “Si no se hace nada, llegaría el 15 de agosto”.

El incremento de los contagios no implica que hayamos llegado al pico".

En el Gobierno porteño, de todos modos, le bajan el tono a la idea de “colapso” y prefieren hablar de “stress” del sistema (“empezar a atender a los pacientes de una manera que no es la perfecta”), y señalan que en caso de ocupación total de camas de terapia intensiva se podría derivar pacientes a guardias o unidades coronarias. De todos modos siguen con atención la evolución de la ocupación de camas de terapia intensiva: el 2 de junio había 107 camas ocupadas en Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Ayer, según los datos oficiales de la Ciudad, hubo 215.

Leé más | El canal de las pelotas, hasta las manos: hay 30 casos de coronavirus en Telefe

“Tenemos baja letalidad en la terapia, cada paciente que sobrevive está en promedio 30 días, todos los días hay diez o 15 nuevos que tardan un mes en salir, vemos un aumento más acelerado que representa el incremento de la curva que vimos hace 15 días”, explicó a BigBang una alta fuente del Ejecutivo porteño. En la Provincia ocurre algo similar: el 4 de junio había 893 camas ocupadas de UTI. Hoy hay 1.402 ocupadas, lo que representa un 56,2 por ciento del total.

La ocupación de camas de terapia intensiva a nivel nacional es del 48,3 por ciento. En el área metropolitana el porcentaje crece al 54,1.

Un dato positivo que indican en la Ciudad: los casos de contagios en los barrios vulnerables entraron, esta semana, en una fase de descenso. “Veníamos a un ritmo de 200 casos diarios desde el 18 de mayo y ahora bajaron un poquito”, señalaron.

ASINTOMÁTICOS Y EL FUTURO DE LA CUARENTENA

Otro de los factores que promovieron la decisión de los tres gobiernos de endurecer el aislamiento es el crecimiento de los contagios de personas asintomáticas. Ayer desde Nación arrojaron un detalle central: esta semana, al realizar los test serológicos en la estación de Constitución se descubrieron 14 casos personas que arrojaron resultado positivo sobre 437 pruebas (el test no muestra si la persona tiene COVID-19, sino si ya generó los anticuerpos) y nunca supieron que tenían la enfermedad. Por eso, una de las recomendaciones del comité de infectólogos que asesoran al presidente Alberto Fernández fue restringir la circulación de personas.

“Esta pandemia se contiene con el esfuerzo de la gente, distanciándose, buscando proactivamente, testeando y aislando a los enfermos”, sostuvo a BigBang un importante funcionario del gobierno nacional. En este aspecto, hay diferencias centrales entre Nación, Provincia y Ciudad.

Provincia se queja de que Ciudad permitió el running y reclama su suspensión. Aunque no hay evidencia de que aumente los contagios, plantean que no es lógico permitir salir a correr si no se permiten otras actividades económicas vitales; Ciudad se queja de que Provincia no muestre cuánto controla. “Que digan, que muestren”, señala un funcionario cercano a Horacio Rodríguez Larreta. Nación medió en los últimos conflictos entre ambos distritos.

Leé más | La nueva fase de la cuarentena empezará el miércoles, cerrarán locales y caerán permisos de circulación: 9 datos sobre el regreso a fase 1

En este contexto, el gran enigma es cómo será la salida de la cuarentena. En el Gobierno nacional afirman que será complicado continuar pidiendo grandes esfuerzos (es decir, extender o endurecer otra vez) una vez que termine la etapa anunciada hoy. “Después desandaremos”, coinciden en Nación, Provincia y CABA: “Si la situación lo amerita, la apertura se hará de forma gradual, como se hicimos en mayo, cuando teníamos aire para hacerlo”.