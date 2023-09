Tetaz y Boggiano mano a mano: diferencias y similitudes de JxC y LLA, y las duras críticas al Gobierno

En diálogo con BigBang, el funcionario referente de Evolución, que votó en contra de la modificación del Impuesto a las Ganancias, y el CEO de Carta Financiera, evaluaron los proyectos que emitió el ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa, con los que busca recomponer los ingresos de los trabajadores.

-¿Qué opinión merece la modificación del Impuesto a las Ganancias que impulsó Sergio Massa?

-Martín Tetaz: Es todo lo que está mal. Ningún país del mundo elimina el Impuesto a las Ganancias. Obviamente que uno quisiera eliminar todos los impuestos pero la verdad es que es un acto de demagogia. Si vos no bajás el gasto, no podés bajar los impuestos. Tiene un montón de problemas el Impuesto a las Ganancias. Lo que nosotros tenemos que hacer es arreglar los problemas, no amputarle las piernas al Estado. No solamente ningún país del mundo deja de tener el Impuesto a las Ganancias sino que todos los países tienen la tendencia de que ese sea el principal impuesto y nosotros lo sacamos. Siempre hubo consenso en el Congreso que el que más tiene debe contribuir más con el financiamiento del Estado. En un Estado que tiene déficit: ¿De dónde va a salir la plata para financiar esto? Obviamente que con más emisión monetaria. Entonces, finalmente, en vez de bajar un impuesto lo que hace es cambiarlo por otro.

Miguel Boggiano: Es una reducción de impuestos y es devolverle dinero al sector privado, por lo cual, por supuesto que estoy a favor. Lo que pasa es que Sergio Massa lo hace con un objetivo electoral. Imagino también que él cree que de esa forma le deja un problema al Gobierno que viene, porque eso en lo inmediato aumentará el déficit fiscal.

-¿Es viable la devolución del IVA con tarjetas de débito para grupos de empleados, monotributistas y jubilados?

MT: Es otra medida que va por el mismo camino, absolutamente demagógica. Primero por los problemas que tiene la implementación. Ni siquiera es una devolución del IVA, es una ‘suerte’ de reintegro del 21% sobre la compra que se hace, sin importar cuánto IVA tiene cada producto. Segundo sabemos, porque hay mucha investigación científica en ese tema, que la mejor manera de ayudar a los sectores que más lo necesitan es con una transferencia directa y no subsidiando un producto u otro. Es decir, agujereando el sistema de impuestos. ¿Cómo se hace? Tenés dos herramientas: la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar. Simplemente podés cambiarle los montos por el plazo que dure la crisis. Eso está probado y tiene muchas menos filtraciones. ¿Por qué no ponemos la plata ahí?

MB: Estas devoluciones de IVA siempre son una complicación en la implementación. Me parece que como medida de bajas de impuestos no es buena. Es incompleta, es poco práctica. De vuelta, lo hacen con un único objetivo electoral. ¿Es mejor que nada? Sí. Pero después hay que perseguir a la AFIP para que te haga esa devolución. Como el IVA crédito, siempre se pierde. Este tipo de medidas no son transparentes, son más bien opacas. Y es muy difícil que tengan el efecto deseado.

-¿Es positivo el bono que impulsó el Gobierno de $15.000 para los jubilados?

MT: Lo del bono a los jubilados es más dramático porque había una ley que garantizaba que las jubilaciones acompañaran a la inflación y el Gobierno cuando llegó la sacó. Ahora las jubilaciones corren muy por detrás de lo que correrían con la fórmula vieja y el Ejecutivo va por atrás como si fuera un emperador dando todos los meses algún bono. Eso está mal. El sistema de jubilación tiene que ser automático. Nosotros hicimos un proyecto para que las jubilaciones se fijaran en UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) para ponerles un piso y que quedarán protegidas.

MB: ¿El bono quién lo paga? ¿De dónde sale el dinero? Porque si no lo que uno tendría que preguntarse es por qué $15.000 y no $55.000. ¿Sale de imprimir papel moneda? Es totalmente artificioso. Es la creencia absurda de que el Estado puede crear riqueza. Quedó demostrado en la pandemia que el Estado no genera nada. Por eso en el 2020 imprimieron la bomba de 8 puntos y medio de PBI que fue una medida totalmente populista y con un único objetivo electoral.

-¿Por qué el Gobierno decide lanzar ahora estas medidas económicas?

MT: Es un Gobierno que desde que llegó lo único que hizo fue subir impuestos. Subió 20 impuestos seguidos, creó impuestos nuevos y 15 días después de perder las elecciones, de golpe, le agarró apuro por bajarlos. Había 31 proyectos de Juntos por el Cambio para cambiar el Impuesto a las Ganancias y lo ‘cajonearon’. Y ahora después de la elección, como pierden, apurados presentan un proyecto que 48 horas después se está discutiendo en el Congreso.

MB: Las lanza por un único objetivo electoral, nada más. Solo por eso.

-¿Qué habría que hacer con la Ley de Alquileres?

MT: Hay que derogarla, directamente. El mercado de alquileres está todo roto porque no hay expectativas hasta que no esté claro cuál va a ser el nuevo Gobierno. Esta es la única ley que todos quieren derogar.

MB: Hay que derogar la basura que hicieron los de Juntos por el Cambio en ese acuerdo en el cual Patricia Bullrich dice que se lo pidió Massa. Vaya uno a saber qué cocinaron, pero es una basura impulsada por Daniel Lipovetzky. Alguien con una mentalidad totalmente socialista que cree que el Estado se puede meter en el medio de los privados. Algo que funcionaba más o menos bien, lo destruyeron. Ahora hay menos personas que quieren alquilar en esas condiciones, entonces se redujo la oferta de departamentos y, en consecuencia, aumenta el precio. O directamente las operaciones se hacen en negro y en dólares porque la inflación es tan absurda que no tiene sentido ni siquiera ajustar cada 6 meses.

-¿Se necesita implementar una nueva ley?

MT: Recién cuando haya un Gobierno que no trate de meter la mano a los contratos, que no trate de meter impuestos nuevos, que no trate de meter un cepo, ni nada por el estilo, vamos a empezar a ver que las propiedades empezarán a volver al mercado. La Ley de Alquileres causó más problemas que soluciones. No le resolvió el problema a nadie. Es uno de esos extraños casos que no está conforme ni el inquilino ni el propietario.

MB: Por supuesto que se necesita una nueva Ley de Alquileres. Hay que tirarla a la basura, es un desastre. Y Juntos por el Cambio viene prometiendo, no sé cuántas veces, que la va a derogar y son incapaces de hacerlo.

-¿El oficialismo tiene chances de entrar a un ballotage con Javier Milei?

MT: Creo que el ministro tiene una situación muy dramática porque salió tercero y desde las elecciones para acá todo empeoró. No hay nada que haya mejorado. Había 6% de inflación en julio, en agosto fue 12,4% y todo parece indicar que para septiembre va por el mismo nivel. Con ese escenario, más el dato de la pobreza que va a ser superior al de la pandemia, pero sin pandemia, la verdad que lo veo muy difícil. No conozco ningún caso en el que un Gobierno con esa inflación pueda tener chances electorales. Yo veo a Milei y a Patricia Bullrich en el ballotage.

MB: Sergio Massa tiene chances de entrar a un ballotage con Javier Milei. La realidad es esa. La alternativa es que Milei gane en primera vuelta que yo creo que es todavía más probable. Es decir, es más probable que Milei gane en primera vuelta a que no. Incluso con los constantes ataques de todos lados. Yo creo que lo único que hacen es aumentar el caudal de votos a Milei así que podría ser una sorpresa ganar por encima del 40% con cierta comodidad. Milei arriba del 40% directamente gana porque les sacaría 10 puntos a Massa y a Bullrich. Así que Milei con 40% más un voto, es presidente.