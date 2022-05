Tiemblan Macri y Larreta: los radicales quieren un candidato propio en Juntos por el Cambio

Falta más de un año para las elecciones presidenciales pero en casi todos los partidos políticos ya comenzaron a jugarse las internas. Mientras el Frente de Todos se desarmar y rearma entre las diferencias entre el albertismo, el Frente Renovador y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en la oposición el panorama es casi igual: caótico.

Por un lado, se encuentra el ala dura del PRO, con Mauricio Macri y Patricia Bullrich a la cabeza. A ellos se suma, Horacio Rodríguez Larreta, del ala moderada o también denominada del grupo de las palomas. Para el final, la Unión Cívica Radical, que se divide entre Gerardo Morales y Facundo Manes, que buscan centralizar el poder de Juntos por el Cambio.

En ese contexto, todos buscan radicalizar su discurso. La razón es el crecimiento de Javier Milei en diversas encuestas gracias a ser el único exponente de la ultraderecha, a favor de los intereses privados y de la economía liberal. Mientras Macri y Bullrich coquetean con el líder la Libertad Avanza, el resto de los miembros de Juntos por el Cambio buscan diferenciarse.

Por eso, la UCR pretende encontrar un candidato propio para pelearle con todo al peronismo en 2023. Así que no se guardan balas y tienen un plan. El primero es bajar, a cualquier costo, la candidatura de Macri, al que ven como “una piedra que los hunde”, según fuentes del partido centenario. Si lo logran, el segundo objetivo es destronar a Larreta, quien ya se ve como el candidato natural de la alianza opositora.

Por eso, Gastón Manes, quien hace pocos días fue nombrado como titular de la Convención Nacional de la UCR y es el hermano de Facundo (quien pretende ser candidato a presidente por JxC), salió a diferenciarse del ex presidente. En una entrevista, Manes lanzó:

“El radicalismo va a presentar un candidato a todos los distritos y en todas las categorías porque tiene los mejores candidatos”.

Y agregó: "Que me disculpe el ingeniero Macri, pero los mejores candidatos están en la UCR. El radicalismo ha demostrado que se ha abierto, incorporó nuevas figuras y es el espacio que mostró más apertura y más cambio. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, el radicalismo cuenta con 32 intendentes y de arranque tiene potencialmente a 32 postulantes para las próximas elecciones”.

Enseguida, le marcó la cancha a Macri y todos sus allegados políticos, y le recordó cuál fue el rol de la UCR durante la gestión de 2015 a 2019. “Cambiemos nunca fue una coalición de gobierno. Nosotros evaluamos el gobierno de Macri como bastante negativo, no combatió la pobreza y terminó con una inflación que subestimó por completo”.

Por último le lanzó un dardo al ex presidente: "Macri está lejos de ser un referente para la UCR, evaluamos su gobierno como bastante negativo. Las políticas de alianzas se deben hacer en base a acuerdos programáticos y no por personas, encuestas o marketing".

Los dichos de Manes apuntan a las últimas declaraciones de Macri. Durante una entrevista, el líder del PRO afirmó: "Todos quieren competir y todos los curas quienes ser Papa pero lo importante es saber para qué queremos volver al poder y que haya consistencia, coherencia, mucho diálogo dentro de la coalición, todas cosas que en el vértigo de 2015 no estuvieron. Les digo que no es el fin del mundo si no te eligen. Es el fin del mundo si no armamos un equipo con las ideas correctas, que ayude a dar vuelta la historia definitivamente".