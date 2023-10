Tiene 18 años y se escapó de Israel en pleno ataque: "Mi avión despegó mientras bombardeaban el aeropuerto”

El lunes 9 de octubre pasará a la historia de la humanidad como uno de los días más trágicos para la comunidad de Medio Oriente. Más de mil personas murieron en dos días de guerra entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamas, que capturó a un centenar de rehenes en una sorpresiva ofensiva contra el Estado hebreo. El primer ministro Benjamin Netanyahu pidió a los israelíes prepararse para una guerra "larga y difícil" y el ejército anunció la próxima evacuación de todos los habitantes de zonas cercanas a la Franja de Gaza. La ofensiva de Hamas, que gobierna Gaza, dejó hasta el momento en Israel más de 700 muertos y 2.150 heridos, 200 de ellos en "estado crítico".

Además, los bombardeos lanzados como réplica por Israel contra Gaza ocasionaron 413 muertos, entre ellos 78 niños y 41 mujeres, así como 2.300 heridos de acuerdo al ministerio de Salud de ese enclave palestino. “Fue un ataque altamente sofisticado. Atacaron por aire, tierra y mar”, dijeron los expertos desde Israel.

¿Qué pasó con la gente que habitaba Franja de Gaza?

Nada volverá a ser igual: el territorio de Franja de Gaza está totalmente invadido por el conflicto bélico por lo que las personas que habitaban allí debieron ser desplazadas. Según indicó la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), fueron trasladadas unas 187.500 personas.

Jens Laerke, portavoz de OCHA confirmó que: “El número de personas desplazadas aumentó considerablemente en la Franja de Gaza, elevándose a más de 187.500 desde el sábado. La mayoría están refugiados en las escuelas de la UNRWA (Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina en Oriente Próximo).

La ocupación de Franja de Gaza por parte de Hamas está prohibida

Es lo que recordó Yoav Galant, ministro israelí de Defensa que trajo sobre la mesa el derecho internacional humanitario de la ONU que establece que la ocupación de ese territorio por parte de fuerzas bélicas está prohibida.

Sobre el mismo tema habló el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk: “La imposición de asedios que ponen en peligro la vida de civiles al privarlos de bienes esenciales para su supervivencia está prohibida por el derecho internacional humanitario”. Y continuó: “Toda restricción a la circulación de personas y bienes con vistas a un asedio debe justificarse por necesidades militares. Si no, puede constituir un castigo colectivo”.

Un chico de 18 años, se escapó justo en el momento del bombardeo

Joshua es un adolescente de 18 años que escapó del conflicto armado en el que está sumido su país desde el 9 de octubre: “Mi avión despegó mientras bombardeaban el aeropuerto”, contó a C5N. Además, aseguró que: “Fue un ataque que sorprendió, que desde la guerra de los años ‘60 jamás vimos un ataque tan violento. Fue la verdad una sorpresa para todos”, contó y también expresó: “Por desgracia, tengo 18 años que es a la edad donde se empieza a entrar en el ejército ya que el ejército es obligatorio. Tengo amigos de 18 años que ya se están preparando y tengo amigos de 19 años, que ya están en el confín y amigos también de 20 que quizás ya están dentro”.

En cuanto a enlistarse en el ejército israelí, dijo que: “Hay una fuerte sentido nacional de patriarca, pero igualmente… miedo. Recordemos que somos niños de 18 años y un niño 18 años no debería entrar en estos conflictos, un gran miedo”. Sin embargo, también explicó: “Lo pensé mucho, porque obviamente yo también soy israelí y amo a mi país. Sí, por el momento si iría si se me da la oportunidad”. Pero… ¿cómo fue escaparse? Joshua contó: “Había gente, no sabía decirte sin mucha, pero me acuerdo que aquel momento intentaron bombardear el aeropuerto ya que está situado cerca de Tel Aviv también un medio cerca de La Franja de Gaza”, y angustiado, exclamó: “Fue una situación muy triste, no fue agradable”.