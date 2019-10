Tinelli coquetea con Alberto Fernández y busca su lugar en la política: ¿A qué aspira el conductor?

Las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) desataron un sinfín de opiniones y acusaciones a raíz del resultado final que terminó siendo inesperado para todos los partidos políticos por la amplia diferencia en los números. A partir de ahí, Marcelo Tinelli apuntó sus cañones contra el actual Gobierno y comenzó una reconciliación impensada con Alberto Fernández.

La relación entre ambos se había roto en 2017. El conductor se vio implicado en el caso Skanska y la usina de facturas truchas y cuestionó en duros términos a Alberto por haber revelado públicamente la existencia de facturas de la empresa Sol Group -investigada en el Caso Skanska- que supuestamente vinculaban al Gobierno porteño con la productora Ideas del Sur.

"¿Será que Alberto Fernández es el López Rega del presidente (Néstor) Kirchner?", fue la frase que utilizó el conductor en ese entonces. Tras sus declaraciones, Alberto Fernández (entonces jefe de Gabinete), salió a calmar las aguas y se expresó en un comunicado.

"Tomé contacto telefónico con el señor Marcelo Tinelli -titular de Ideas del Sur S.A.- a quien transmití mi pesar por aquellas interpretaciones que lo implicaban en los sucesos por mi denunciados", había dicho el hoy candidato a presidente por el Frente de Todos.

Lo cierto es que Tinelli parece que se decidió -una vez más- a volcarse en la política, aunque –según detalló el sitio la Nación- lo hará sin un cargo en específico. El conductor de ShowMatch se reunió el sábado pasado con Alberto Fernández, en el departamento de éste último, en Puerto Madero.

En la reunión, de la que también participó el candidato a jefe de gobierno porteño del Frente de Todos, Matías Lammens, Tinelli se mostró dispuesto a colaborar en la lucha contra la pobreza y el hambre". Además, afirmó que “no necesita cargos” para llevar a cabo esa labor.

Cabe resaltar que el índice de pobreza aumentó a 35,4% al término del primer semestre este año, contra el 27,3% en igual período de 2018, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) este lunes. Además, el Nivel de Indigencia aumentó a 7,7% desde el 4,9% anterior de finales de 2017, detalló el organismo.

Estos niveles registrados estuvieron incluso por sobre los del segundo semestre del año pasado, cuando el nivel de pobreza alcanzaba a 32% de las personas y el de la indigencia a 6,7%. Con una población estimada en 45 millones de habitantes, la pobreza estaría afectando a 15,9 millones, entre los cuales se encuentran 3,4 millones de indigentes.

En el encuentro, Tinelli y Alberto hablaron de “fútbol y política”. "Me gustaría trabajar en el tema pobreza, en algo de acción social, en lograr que sea real esa 'utopía' de eliminar el hambre en nuestro país. Es una vergüenza que tengamos 14 millones de pobres”, habría dicho Tinelli.

Meses atrás, Tinelli había coqueteado con la posibilidad de sumarse al equipo de Cambiemos como candidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires, si Vidal finalmente optaba –con la bendición de Macri- por candidatearse a presidente. Algo que nunca ocurrió.

A principio de año, se había ido de vacaciones con la posibilidad de encarar un proyecto político en el barco de Cambiemos, pero cuando regresó ya lo habían corrido. “Es así la política”, le habrían dicho.

Por aquel entonces, el conductor de Showmatch ya tenía su cuartel general y se reunió varias veces con Vidal y Horacio Rodríguez Larreta (jefe de Gobierno porteño) para armarlo políticamente. Además, ya tenía su propio coach, un equipo de economistas, e hizo sondeos de opinión pública, que no le dieron muy bien.

Al ser desplazarlo por el macrismo, comenzó a dialogar con Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey para involucrarse con la coalición Alternativa Federal, que por entonces integraban Miguel Ángel Pichetto (actual candidato a vicepresidente de Macri), Sergio Massa (luego candidato a diputado por el Frente de Todos), el gobernador de Córdoba Juan Schiaretti, Lavagna y Urtubey.

Estos últimos son los únicos que quedaron en el espacio que se proponía ser una tercera fuerza alternativa al peronismo mayoritario y al PRO. Entonces Tinelli comenzó a viajar por la provincia de Buenos Aires y por el interior con la excusa de su fugaz programa “Genios de la Argentina”.

Su intención era hacer su candidatura más federal. Habló con los gobernadores de las distintas provincias hasta que un día desapareció. Desde su entorno señalaron que San Lorenzo era su prioridad y que la tan esperada vuelta a Boedo lo tenía muy ocupado: “Desde el Gobierno le habrían sugerido -al parecer de mala gana- que se enfoque en San Lorenzo”.

Pero las cosas con Lavagna tampoco funcionaron. Tinelli descartó la posibilidad de ser candidato en las próximas elecciones a finales de mayo y principios de junio, y criticó con dureza a los líderes de la ex Alternativa Federal, el espacio conductor televisivo aspiraba a utilizar como plataforma para dar el salto a la política. “No estuvieron dadas las condiciones", afirmó Tinelli.

Alternativa Federal se quebró con la decisión de Cristina Kirchner de nominar a Alberto Fernández como candidato a presidente y de ser ella misma candidata a vicepresidenta. Fue entonces que una buena parte de los gobernadores provinciales decidieron apostar a la unidad del peronismo.

"Trabajé en un espacio que se estaba armando. A las pruebas me remito donde terminó todo", dijo el conductor de ShowMatch, que también había coqueteado con ser el postulante a gobernador bonaerense del lavagnismo.

"No voy a hacer absolutamente nada en esta elección. Era una posibilidad, que podía ser como no. No tengo apuro, ya llegará el momento. Cada uno (por Alternativa Federal) eligió otro camino, se fue disgregando el poder para un lado y para el otro. No se dio una unión", sentenció.

Lo cierto es que Tinelli no da puntadas sin hilo y su intención –tarde o temprano- será incursionar a la política. Lejos del macrismo y del lavagnismo, el conductor optó con amigarse con Alberto Fernández y buscar su lugar dentro del Frente para Todos. Sin embargo, desde este partido político sostienen que todavía no hay un cargo para Marcelo Hugo.

Con Matías Lammens, de gran elección durante las primarias, como candidato a jefe de Gobierno porteño por el frente de todos, Tinelli –por ahora y sin ninguna propuesta concreta para ocupar un cargo- podría optar por seguir en San Lorenzo: esta vez, como presidente.