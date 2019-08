Tinelli quiere ser presidente, pero de San Lorenzo: por qué todavía no se anima a saltar a la política

Las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) desataron un sinfín de opiniones y acusaciones a raíz del resultado final que terminó siendo inesperado para todos los partidos políticos por la amplia diferencia en los números. Alberto Fernández (Frente de todos) consiguió más del 47% de los votos, mientras que Mauricio Macri (Juntos por el cambio) apenas logró el 32%.

Y el día después no fue fácil para nadie: el dólar superó la barrera de los $60 y la gobernadora María Eugenia Vidal (cayó derrotada por 17 puntos) y el presidente dieron discursos bien diferentes. Mientras que la gobernadora de la provincia de Buenos Aires aseguró que hará lo posible por frenar el impacto de esta drástica devaluación entre los que menos tienen, el jefe de Estado no hizo autocrítica y aseguró que la crisis de los mercados se relaciona directamente con el triunfo de los Fernández. "Hoy estamos más pobres que antes que las PASO", sostuvo.

Bajo este panorama, quien rompió el silencio –descontento con los dichos del primer mandatario- fue Marcelo Tinelli, quien meses atrás había coqueteado con la posibilidad de sumarse al equipo de Cambiemos como candidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires, si Vidal finalmente optaba –con la bendición de Macri- por candidatearse a presidente. Algo que nunca ocurrió.

Anoche, en su programa, Tinelli interrumpió el ciclo para dedicarle algunos minutos a los dichos del presidente: “No podés decir ‘váyanse a dormir’, los ciudadanos ya se pronunciaron, y la responsabilidad es de los políticos. No te dejes vender el buzón de que votamos bien o mal. ¿Quién tiene el derecho a juzgar el voto de los argentinos? Por Dios, qué locura”.

Hasta ayer, Marcelo Hugo había decidido mantenerse en silencio y no opinar con respecto a temas políticos, quitando de lado sus característicos bocadillos irónicos o chicanas. A principio de año, se había ido de vacaciones con la posibilidad de encarar un proyecto político en el barco de Cambiemos, pero cuando regresó ya lo habían corrido. “Es así la política”, le habrían dicho.

Por aquel entonces, el conductor de Showmatch ya tenía su cuartel general y se reunió varias veces con Vidal y Horacio Rodríguez Larreta (jefe de Gobierno porteño) para armarlo políticamente. Además, ya tenía su propio coach, un equipo de economistas, e hizo sondeos de opinión pública, que no le dieron muy bien.

Al ser desplazarlo por el macrismo, comenzó a dialogar con Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey para involucrarse con la coalición Alternativa Federal, que por entonces integraban Miguel Ángel Pichetto (actual candidato a vicepresidente de Macri), Sergio Massa (luego candidato a diputado por el Frente de Todos), el gobernador de Córdoba Juan Schiaretti, Lavagna y Urtubey. Estos últimos son los únicos que quedaron en el espacio que se proponía ser una tercera fuerza alternativa al peronismo mayoritario y al PRO. Entonces Tinelli comenzó a viajar por la provincia de Buenos Aires y por el interior con la excusa de su fugaz programa “Genios de la Argentina”.

Su intención era hacer su candidatura más federal. Habló con los gobernadores de las distintas provincias hasta que un día desapareció. Desde su entorno señalaron que San Lorenzo era su prioridad y que la tan esperada vuelta a Boedo lo tenía muy ocupado. “Desde el Gobierno le habrían sugerido -al parecer de mala gana- que se enfoque en San Lorenzo”, explicó Jorge Rial esta tarde en Intrusos.

Pero las cosas con Lavagna tampoco funcionaron. Tinelli descartó la posibilidad de ser candidato en las próximas elecciones a finales de mayo y principios de junio, y criticó con dureza a los líderes de la ex Alternativa Federal, el espacio conductor televisivo aspiraba a utilizar como plataforma para dar el salto a la política. “No estuvieron dadas las condiciones", afirmó Tinelli.

Alternativa Federal se quebró con la decisión de Cristina Kirchner de nominar a Alberto Fernández como candidato a presidente y de ser ella misma candidata a vicepresidenta. Fue entonces que una buena parte de los gobernadores provinciales decidieron apostar a la unidad del peronismo.

"Trabajé en un espacio que se estaba armando. A las pruebas me remito donde terminó todo", dijo el conductor de ShowMatch, que también había coqueteado con ser el postulante a gobernador bonaerense del lavagnismo.

"No voy a hacer absolutamente nada en esta elección. Era una posibilidad, que podía ser como no. No tengo apuro, ya llegará el momento. Cada uno (por Alternativa Federal) eligió otro camino, se fue disgregando el poder para un lado y para el otro. No se dio una unión", sentenció.

Lo cierto es que Tinelli no da puntadas sin hilo y su intención –tarde o temprano- será incursionar a la política. ¿Pero cuál será su futuro próximo? Con Matías Lammens, de gran elección durante las primarias, como candidato a jefe de Gobierno porteño por el frente de todos, Marcelo Hugo optará por seguir en San Lorenzo: esta vez, como presidente y tomando completamente el mando.