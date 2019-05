Todas las novedades del juicio contra CFK: la ex Presidenta deberá volver varias veces más

El juicio contra la ex presidenta y actual senadora por la provincia de Buenos Aires, Cristina Fernández de Kirchner, por la causa conocida mediáticamente como “Vialidad” continuará el lunes con algunas novedades. La primera de ella es que los acusados que se encuentran detenidos, como es el caso del ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, el ex secretario de Obra Pública, José López, y el empresario patagónico Lázaro Báez, podrían escuchar el resto de la acusación mediante una videoconferencia.

La medida sería dispuesta por el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 para evitar todo el traslado y operativo policial necesario. La segunda es que hay una intención de que todos los acusados estén presentes en la lectura de la acusación y por ende se estima que Fernández de Kirchner debería compadecer al menos cuatro veces más a Comodoro Py.

No obstante ello en su defensa manifiesta que buscarán también conseguir el beneficio de la videoconferencia alegando el costo del operativo policial para que la ex presidenta llegue a los tribunales de Comodoro Py.

La tercera novedad es que hay una chance real de que se haga más de una audiencia por semana. Los miembros del TOF, Andrés Basso, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, definirán antes del viernes si existe la posibilidad de hacer dos audiencias por semana; con este esquema en 15 días en promedio se terminarían de leer las acusaciones.

Una vez que se termina con esa etapa procesal los acusados dejan de estar obligados a estar presentes en el juicio salvo cuando les toque declarar y al momento de la lectura de la sentencia. La cuarta y última novedad tiene que ver con los tiempos del juicio. “De no haber ningún percance la sentencia se tendría entre 12 y 18 meses”, le dijo a BigBang una calificada fuente judicial.

De cumplirse los tiempos que están en la mente de los magistrados Cristina tendría que declarar cerca de julio ya que es la primera en el orden de acusados de la elevación a juicio de los fiscales Gerardo Pollicitas e Ignacio Mahiques.