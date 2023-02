"Todo era por guita o sexo": la contundente denuncia contra Javier Milei y su espacio liberal

El controversial, sexista, machista y antiprogresista discurso de Javier Milei y su partido La Libertad Avanza, comenzó a generar rupturas y a desdibujar el fenómeno electoral y político que representaba, luego de que la líder de la agrupación La Generación Libertaria, Mila Zurbriggen, acuse al referente del espacio de usar a la juventud y asegure que los vínculos del economista son "por guita o por sexo".

La dirigente utilizó las redes sociales para exponer el entramado sobre el espacio político que lidera Milei. Lo último que denunció Zurbriggen fue que se enteró que desde la agrupación de Milei buscarán comprar a los militantes de la suya. "Bueno me llega por la cucaracha que los van a comprar a los pibes que me apoyan con plata, ofreciéndoles fotos con Milei y cosas así. Les van a llamar y los van a volantear, yo la verdad les digo hagan lo que quieran, yo voy a seguir hablando, ojalá que no se vendan", pidió.

"No soy la única que habló, sé que hay otros chicos que salieron a hablar, que yo celebro. De hecho a muchos ya los amenazaron, a otros les ofrecieron plata. Obviamente no alguien del frente directamente, pero es algo que está pasando. Todos los días me dicen 'vamos a hablar', no sé de qué la verdad. Me imagino que en estos días van a inventar algo de mí. La verdad que no es fácil, pero es necesario", detalló en diálogo con Argenzuela.

Al salir en el programa que conduce Jorge Rial en Radio 10, la militante aprovechó para aclarar que su salida no se debía a motivos ideológicos. "Yo no soy feminista, no comparto con ustedes, y quiero aclarar esto porque dicen que me pusieron guita porque estos medios me llaman. Y no, ustedes me llamaron, como me llamaron otros más de centro o más de izquierda", explicó, luego de decir que lo que vio ella y todo el frente "es que las mujeres que muestran mucho el cuerpo en las redes sociales, tienen lugares mucho más relevantes y se le da mucho más espacio".

"Yo iba a dejar de hablar porque iba a cerrar este tema, pero Javier ayer dijo una difamación contra mí muy fuerte, que no es cierta y es una mentira más grande que una casa, que dijo que yo pretendía ser diputada. Yo ni siquiera tengo la edad para serlo. Tengo 23 años. Y dijo que el tema de la juventud es intrascendente, cuando es la base de tu movimiento", explicó.

Y continuó: "Yo no sé en qué pedestal él cree que está, y lamento mucho que actúe de esa manera, porque yo esperaría que él vaya al diálogo, que recapacite y diga 'estoy haciendo algo mal'. Pero Javier no está pensando así, está pensando en 'tengo que callar esto y apagarlo'. Perdón, a mí me puede hacer todas las denuncias que él quiera, a mí, a los chicos, pero no me voy a callar. Porque no está bien. Esto tenía que pasar. Alguien tenía que hablar. Y ojalá hubiese sido alguien con más autoridad, más lugar, con más capacidad de protegerse, pero yo no iba a dejar este frente armado de esta manera se lleve puesto el movimiento juvenil".

La mujer recordó que salió "en el Washington Post detrás de Javier" y que tenía acceso al candidato más importante del liberalismo en la Argentina. También cuestionó sus potenciales aptitudes como presidente porque no sabe "organizar ni la interna", y puso sus dudas sobre una posible "granja de trolls" que opera a favor del partido libertario.

La joven había dicho que Milei "usó a la juventud", y en declaraciones a Radio Con Vos detalló que "en La Libertad Avanza no hay mesas en donde se decidan las cosas, no hay organización, se pone a personas en cargos idóneos por favores sexuales", algo que definió como incorrecto y como "una práctica de la casta".

Ante las dudas de distintos usuarios de las redes sociales que insinuaban que a ella también le tendrían que haber hecho propuestas de ese tipo, Zurbriggen declaró que no, porque saben cómo es y que ella no haría eso.

"Yo me metí en el frente en el 2021 por la juventud, ¿cómo entre? Fue gracias a que tuve una llamada con los armadores de Capital donde les deje claro que habría bardo si dejaban afuera a los pibes siendo que el activismo liberal y de derecha era de jóvenes", relató la dirigente sobre sus inicios. "Así fue como en 2021, en el Edificio Fortabat firmé la alianza con mi agrupación llamada en ese tiempo "Generación Libertadora", recordó.

"Yo sufrí múltiples tipos de intimidaciones y violencia verbal y física por parte de los militantes de quien actualmente encabeza el bloque de legisladores en Capital", aseguró Zurbriggen. "No está de más decir que cuando firmé para estar, una persona del equipo de este legislador me dejo sentado que no querían candidatas que sean mujeres con carácter (y créanme no soy feminista pero me pareció un montón)", confesó.

Mila también se refirió al entorno del liberal más conocido de la Argentina y expuso un entramado de favores sexuales y de camarillas que se encargan de alejar a las nuevas personas que se acercan al espacio. "Voy a decir esto que no es menor, las mujerzuelas que andan por ahí como monos voladores destratan a todos y sobre todo a las mujeres que no hacemos lo mismo que ellas", reclamó la joven.

Ante Página/12, la dirigente había dicho que dentro de La Libertad Avanza "hay mujeres que se muestran con poca ropa y son esas mismas las que son ubicadas en lugares importantes o son llevadas a los medios, sin priorizar la idoneidad de los militantes".

Por otro lado, en ese medio profundizó acerca de que la presencia de Milei en las provincias del interior no es desinteresada en términos económicos, ya que muchas de las agrupaciones de las provincias "no pueden llevarlo por los montos que piden y son muchos los dólares que solicitan". También apuntó contra el abogado de Milei, con quien se juntó el 9 de septiembre "para hablar sobre cómo van las cosas en el armado".

"La sorpresa que me lleve fue horrible, esta persona me pasaba a buscar y íbamos ahí nomás a un café, siempre voy con mi novio pero esa vez él no podía acompañarme", recordó. "Esta persona, de mala manera y de tono horrible a modo apriete mafioso, en un auto me decía, de manera amenazante, que él quería ser legislador y que de esa forma Javier le pagaría sus servicios de abogado, y que me lo avisaba supuestamente por que el armaria la nueva agrupación", detalló.

"Me exigió que le de militantes y preguntaba cómo se hacía una agrupación. Entonces yo me enojé y le dije 'si esto es así voy a decir todo lo que está pasando'. Jamás llegamos al café, pero para mi fue un alivio bajarme de ese auto aunque sea en el medio de la calle. Es horrible que te aprieten, que te amenacen, que te digan que les des a todos tus militantes", expresó.

Zurbriggen aseguró que su relación con Milei "es buena", aunque precisó que "él no escucha". "No me escuchó cuando le dije que le estaban operando con una interna y así mil cosas. He sido leal avise cada traición y cada opereta que veía", indicó.

"El país, la gente, los medios, los dirigentes, todos merecen saber que este frente no es distinto a ninguno, no brinda nada nuevo, ni va a resolver nada. Perdón pero mi conciencia no me permite callarme siento mucho que esto pase así", se lamentó. "Pero no podemos dejar que ninguna persona con aires de mesianismo siga jugando con nuestra ilusión, una persona que no escucha y que traicionó a su gente más leal y que más trabajó, por plata y gente sucia. Si ese era el plan no hubiese puesto la vara alta, pero engañar eso no", señaló.

Sus críticas comenzaron a hacer mella en la estructura libertaria, ya que a partir de sus denuncias otros referentes también decidieron bajarse del barco de Milei. "Lamento profundamente informar que Javier Milei vendió el movimiento libertario a la casta política que tanto criticó. A partir de hoy me desligo totalmente de todo lo que tenga que ver con su persona. No seré cómplice de la corrupción ni la destrucción del liberalismo nacional", informó Lucas Luna, coordinador de la ONG EsLibertad Argentina.