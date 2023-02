Todos a la mesa: el menú con el que llega Massa y el tenedor libre del FdT

La apuesta de Sergio Massa desde el Frente Renovador era llegar al sector que no se encuentra identificado con el peronismo, ni con el antiperonismo. Esa ancha avenida del medio que define e inclina la balanza para uno u otro lado de acuerdo a los vientos económicos. Esa disputa se ha actualizado por el desplazamiento de la oposición hacia textos más reaccionarios.

“Milei obligó a Juntos por el Cambio a correrse más a la derecha, Larreta (Horacio) se pegó a ese discurso y dejó de competir por el centro con Sergio (Massa)”. Hubo declaraciones contra Massa en los últimos días tanto de Mauricio Macri y Elisa Carrió y esto sería un reflejo de los nercios frente a una gestión que produce resultados.

La no definición de Mauricio Macri y el anuncio de Cristina Fernández de Kirchner de no ser candidata generan un escenario en el cual la grieta tenga un peso menor. Si bien Patricia Bullrich toma y potencia las palabras del ex presidente, en el otro lado existe una mixtura cuando se entremezclan las palabras de Alberto, Massa y Cristina.

¿Habrá lugar para caminar por el centro? Es una apuesta que no ha llegado todavía a buen puerto, los intentos han sido muchos y disímiles, pero ninguno de ellos alcanzó la meta. Cerca del presidente acuerdan con esta posición como contamos la semana pasada en esta columna.

En despachos cercanos al ministro de Economía reflejan cómo ven hoy al electorado y las posibilidades de que Massa aporte votos a la coalición. Su buena llegada al sector empresario y la resolución de algunos temas conflictivos que desde el 2008 enfrentaron al Kirchnerismo con el agro son otros ítems que suman en la cuenta del tigrense, explican desde su entorno. El planteo hoy del extitular de Diputados. “Alberto suma votos propios y Cristina mantiene los suyos, hoy estamos competitivos”, acota nuestro interlocutor.

Massa reitera en todos los ámbitos que es imposible postularse mientras sea titular de economía; y además tampoco es compatible competir en internas con el presidente. Argumentan que no se puede ampliar la oferta mientras Alberto sea candidato, “funciona como límite”. Destacan que nunca sacó los pies del plato, mantiene el diálogo con los otros dos sectores encabezados por el presidente y la vicepresidenta y funciona como balanza. Habla con Alberto, Wado De Pedro y con Máximo Kirchner.

La vicepresidenta, por su parte, sigue de cerca los números, algo que también hacía con su antecesor Martín Guzmán. Y a diferencia de éste, no arriesga a criticar el rumbo económico fijado por su socio de Gobierno. “Con Guzmán teníamos más crecimiento, inclusive la renta inesperada. Porqué sostienen a Massa con este ajuste”, cuestionan aquellos que se sentían atacados antes por La Cámpora y hoy observan con asombro la falta de cuestionamiento al líder del Frente Renovador. Allí bien vale la adaptación de la respuesta de Bill Clinton: “Es la política”.

Massa está abocado a la gestión y consiguiendo sus frutos. Hoy le están pegando desde la oposición, razonan, “porque ellos necesitan que la economía se caiga, que nos vaya mal”. Los números de la inflación de enero estarán lejos de las aspiraciones planteadas, con un valor cerca al 6% retrocediendo un paso y lejano el 4% proyectado. A pesar de ello, en Economía se muestran confiados en poder continuar el descenso, inclusive alguna información indica que quizás sea posible llegar al 3 deseado adelante en marzo, época en la cual los aumentos estacionales no tendrían tanta influencia como en enero.

La ruta de Massa implica el ordenamiento político, el ordenamiento económico y el ordenamiento social y creen que lo están logrando. En ese recorrido destacan el acceso a acuerdos con el FMI, el Banco Mundial y el Club de París. Además, la llegada de créditos para obra de envergadura desde el BID (ahora dirigido por un brasilero) y la CAF (con la vicepresidencia de un argentino). El récord de recursos obtenidos de estos organismos multilaterales, la baja en la salida de divisas y la cifra más alta entre exportaciones e importaciones en los últimos 26 años.

“Esta sociedad no puede suicidarse dos veces”, señaló un dirigente gremial a BigBang hace unos días, en alusión a un posible triunfo de los amarillos. Los salarios en blanco no alcanzan a cubrir la canasta básica destacan desde varias representaciones de trabajadores, este sigue siendo el quid a resolver para el Frente de Todos si desea mantenerse en el gobierno. La economía en negro alcanza también un nivel que implica ingresos muchos más bajos y un índice de pobreza del 43,1% según la UCA.

Alrededor de este tema se explayaron los intendentes que estuvieron el martes pasado en Olivos por la noche y el viernes por la tarde en Berazategui con el presidente. “Los problemas de plata que puede tener un municipio no se discuten en reuniones que salen en los diarios y que todos tienen su teléfono”, fue la salida de Massa en este terreno.

A pesar de ello no habrá sorpresas en el menú de Economía: aumento de asignaciones, de subsidios y paritarias serán los recursos. Tampoco aparece en el horizonte la posibilidad de una suma fija como pretendían desde sectores cercanos a la vicepresidenta. “¿Podría ser que estén guardando pesos para dar una grata sorpresa más adelante, cerca de las elecciones?”, fue la consulta de este portal en Economía. La contestación no fue categórica en uno u otro sentido, dejando esta posibilidad abierta.

Una mesa sin menú definido

El próximo jueves 16 a las 19hs se darán cita en la calle Matheu 130 los comensales del Frente de Todos. Allí se encontrarán las agrupaciones y partidos que lo conforman para de alguna manera avanzar en la estrategia electoral de la coalición. Esa fue la definición que expresó el presidente en el reportaje del pasado lunes. El martes Massa le solicitó una definición acerca de su candidatura y el primer mandatario sostuvo que no iba a decir que se bajaba ni que se subía a esa posibilidad, según detallaron a este medio dirigentes presentes. Esto le podría restar poder para lo que resta de su gestión, siguiendo la teoría del pato rengo.

Este viernes estaban definiendo las invitaciones desde el Partido Justicialista. El que lleva adelante la convocatoria es Alberto Fernández. La logística está a cargo de Juan Manuel Olmos (vicejefe de Gabinete) y Santiago Cafiero. Estos junto a Eduardo Wado De Pedro y Sergio Massa terminarán de resolver el encuadre político. Todavía los probables invitados no habían recibido la participación al convite. La invitación será muy amplia, confirmaron a este portal desde Gobierno. Incluirá a los partidos que conforman la alianza, organizaciones sindicales y movimientos sociales.

Sin embargo, el jueves pasado Claudio Ferreño, el Presidente del bloque de legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, posteó en su cuenta de twitter un flyer con la foto de Alberto Fernández y la sigla A23. Lo lanza oficialmente el diputado del Parlasur Alejandro Karlen, quien propone la reelección del presidente. Ferreño es uno de los referentes más cercanos al inquilino de casa Rosada. Sería extraño que vuelque una publicidad de esas características sin el visto bueno del afamado hincha de Argentinos Juniors. Aunque al mismo tiempo, otras voces de ese sector manifestaron a este portal que subir esa propaganda a horas de armar la mesa sería romperla antes de empezar.

Desde otro lugar de la alianza, también aparecieron publicidades. Pero en esta ocasión mentando al titular de Interior como candidato a presidente. Así aparece en un video que incluye también al gobernador Axel Kicillof como postulante a gobernador y en otro donde un avión levanta vuelo con un pasacalle que dice Wado presidente. Funcionarios cercanos a De Pedro le atribuyeron esas movidas a operaciones políticas, inclusive insinuando que la publicidad voladora haya sido pergeñada en Mar del Plata, donde el dirigente gastronómico Barrionuevo, históricamente enfrentado al kirchnerismo tiene influencias.

Por su parte, Massa aguarda que la economía se recupere para sumar puntos en la interna, encontrar el espacio y el respaldo suficiente, para en ese momento ver la posibilidad de figurar en la parte superior de la boleta en septiembre próximo.