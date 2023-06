Todos adentro, nadie afuera: los movimientos en la interna peronista para las Elecciones

“Necesitamos a todos y un poco más para ver si tenemos alguna posibilidad”. De esta manera se referían a la foto de Eduardo Wado de Pedro con 40 sindicalistas encabezados por Luis Barrionuevo y Carlos Acuña que le expresaron apoyo a su eventual candidatura. Este último, triunviro de la CGT, esposo de Blanca Cantero, intendenta de Gral. Perón y perteneciente al Frente Renovador. ¿Será el indicio de la postura massista? La palabra de Cristina Fernández de Kirchner llegará en el momento indicado. Algunos todavía esperan una jugada sorpresa, aunque con el correr de los días “la letanía” se hace cada vez más intensa. El reclamo por su candidatura va languideciendo y entre aquellos que la sostenían fervientemente ya el nombre de Wado aparece más nítido.

“Estamos haciendo muchas recorridas. Está complicado, pero hay que meterle, hay que meterle”, se sinceran desde La Remisería, el equipo de prensa de Wado de Pedro. Está recorriendo el territorio "como le dijo Cristina" y su nombre en la boleta corresponderá a una decisión del espacio, “no es una aspiración personal”, expresa. Una pequeña chicana dirigida a los otros candidatos.

De Pedro reiteró que la acumulación de poder de un sector no alcanza para imponer un candidato de consenso. “Lo más probable es que se termine resolviendo en unas PASO”, declaró el dirigente de La Cámpora. Un intendente que compartió actividad con él esta semana sostiene: “Está muy bien hacer actividades con compañeros y compañeras para ir calentando motores y poniéndole algo de clima de campaña antes de las definiciones de los próximos 20 días”. Para este edil, todo se va a definir con el acuerdo entre Máximo Kirchner y Sergio Massa.

Último tango en Pekín

Sergio Massa y Máximo Kirchner tuvieron varias horas de vuelo en el viaje a China para afianzar la estrategia electoral entre ambos sectores e inclusive para dirimirla con Juan Manuel Olmos, negociador por Alberto. Agustín Rossi, Santiago Cafiero, Olmos junto a Wado de Pedro y Massa son los encargados de definir el reglamento de la interna. Esto definirá las minorías y mayorías para el reparto de cargos en las listas de las elecciones generales.

El Frente Renovador tendrá su Congreso partidario el próximo 10 de junio en Mar del Plata. El ministro de Economía dijo la semana pasada: “No tenemos preocupación por cuál es el lugar que nos toca”. Una señal sobre la aún calibrada mirada en su horizonte. Hoy la posibilidad de ser ungido como único candidato, que era una de sus condiciones, prácticamente no existen. Las variantes sobre su postulación son varias e inclusive que no juegue en este mandato. Los números de la economía no traccionan y los verdes contantes y sonantes para contener la inflación no llegan aún: llámese FMI o BRICS. En ambos casos hay luz al final del túnel, aunque falten entre 20 y 60 días para que se concrete.

Scioli y Rossi ya manifestaron sus aspiraciones y no piensan “bajarse”.

"Axel va a apoyar a Wado y de hecho ya lo está haciendo. Estamos fortaleciendo su posicionamiento", aseguran. A la espera formal del lanzamiento de la candidatura de Wado de Pedro las fotos conjuntas entre ambos dirigentes se multiplicarán con el correr de los días. Como había anticipado Verónica Magario el 4 de mayo a este cronista, Kicillof confirmó la presencia de la ex intendenta de La Matanza como postulante a vicegbernadora.

Faltando 13 días para la presentación legal de los partidos, frentes o alianzas en la provincia de Buenos Aires respiran aliviados. El objetivo del ex ministro de Economía es poder continuar la gestión que no pudo llevar a cabo en profundidad por la Pandemia y no “subir” a la nacional. Luego del acto del 25 en Plaza de Mayo, un dirigente del círculo íntimo de Kicillof planteaba las diferencias entre este y Wado. “Axel tiene posturas más radicales que Wado a quien considero más conservador”, expresó. Y refirió una anécdota: “Martín (Insaurralde) invitó a Stanley (Marc), el embajador yanqui a su despacho en gobierno a La Plata. Cuando se enteró Axel le prohibió el encuentro allí”. En contraposición el delegado norteamericano visitó a Wado en Balcarce 50.

No hay DOS sin tres

"Va a tener avales y candidatos en todas las provincias". Cafiero impulsa a Scioli y está en su equipo de campaña. Scioli confía en su imagen centrada y previsible construida a lo largo de su trayectoria. “No necesita presentarse” es la frase más escuchada en su derredor, a diferencia de Wado o Rossi que vienen de atrás”. En tanto, Victoria Tolosa Paz confirmó el jueves que será candidata a gobernadora bonaerense en la boleta de Scioli.

Desde La Plata ven este lanzamiento como una jugada de posicionamiento para sentarse a la mesa desde otra posición. “Pero en caso de que finalmente suceda, no tenemos problema en competir. Ya lo dijo Axel hace varios meses”, concluye un entornista del gobernador. “Que el compañero o la compañera que quiera presentar un proyecto de provincia diferente lo someta a votación”, volvió a insistir. Para Tolosa Paz “el candidato en la provincia de Buenos Aires lo conoce solo Cristina”, marcando la dependencia de la palabra final de la Vicepresidenta por parte de ese espacio. En la Presidencia del Senado le quitan volumen a la discusión y plantean bajar los decibeles: “Son días que hay que dejar de opinar sobre todo. Hay que tener la tranquilidad, la mesura y de hablar cuando haya que hablar”, concluyen.

“Yo estaré con Axel o si no con Victoria o si no con boleta corta”, dice a sus colaboradores Agustín Rossi. Su agrupación “La Corriente” tiene referentes en varios distritos, pero no posee construcción propia donde se dirimen el 40% de los votos. En La Plata sostienen: “La estrategia la definiremos en conjunto, hoy es muy apresurado”, cuando este medio consultó por la posibilidad de compartir boleta con el ex titular de la AFI. "Ninguno dice propuestas concretas, los demás hablan generalidades", añaden cerca del jefe de gabinete. "Lo dice clarito: quiere reformar la Constitución, sacar a estos jueces, que se elijan por voto popular, restituir una Ley de Medios actualizada” y agrega, “equiparar los derechos de los monotributistas con los que están en blanco".

No hay nadie que sea de palo

Una fecha clave será el próximo día 7 cuando en el CFI se reúnan los gobernadores que tienen bastante para decir. Allí elaborarán un documento que acercarán a Alberto, Cristina y Massa según marcó Ricardo Quintela. ¿Tomarán una postura conjunta para las PASO? La cita tendrá como marco también la reciente resolución de la Corte Suprema que impide ser candidato al sanjuanino Sergio Uñac, la probable intervención en Formosa para “bajar” al eterno Gildo Insfrán y el pedido de anular la presentación a nuevos mandatos de intendentes en la provincia de Buenos Aires.

La discusión por la lapicera y la designación de legisladores nacionales es la “batalla” que se viene. “Ellos son los que van a pedir todas las boletas, son los armadores de las lista en su provincia. Scioli arriba, pepito de gobernador y José de concejal”, confían desde el despacho de Cafiero.

Están convocados Gildo Insfrán (Formosa), Axel Kicillof (Buenos Aires), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Sergio Uñac (San Juan), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Raúl Jalil (Catamarca), Sergio Ziliotto (La Pampa), Juan Manzur (Tucumán) y Mariano Arcioni (Chubut); y los miembros del FDT: Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Arabela Carreras (Río Negro).