"¡Todos están con la gaseosa!": la insólita encuesta callejera de "El Pelado" de A24 que favoreció a Larreta

Una situación muy llamativa y particular se vivió durante un móvil que realizó Esteban "El Pelado" Trebucq en el barrio matancero de San Justo. Es que el ex Crónica, en una de sus típicas recorridas por la calle para saber a quién votará cada vecino, se encontró con que muchas personas iban a contestar con un particular elemento en la mano: una botella de gaseosa de marca Fanta.

Esta particularidad acompañó a casi todos los entrevistados que pasaron a dar su respuesta en la plaza donde el periodista se encargó de medir el termómetro electoral. Aunque hubo una coincidencia más que fue mucho más llamativa aún: todos estos encuestados que venían equipados con sus botellas de medio litro elegían al mismo candidato a presidente para apoyar: el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta.

Tampoco es que le hayan pasado un elefante por debajo de la puerta al actual conductor de América 24, ya que él mismo se encargó de marcar esta coincidencia de que "todos están con la gaseosa" en vivo, antes de que alguien detrás de cámara le diga que "las venden acá a la vuelta", en un claro intento de disuadir el evidente acto de clientelismo que estaba ocurriendo.

No cabe ninguna duda que una botella de medio litro de esa gaseosa de jugo de naranja puede ser encontrada, no sólo en ese kiosco de a la vuelta de la Plaza de San Justo, sino en la gran mayoría de ese tipo de comercios en todo el país, debido a que es una de las marcas más populares del mercado. "¿A quién vas a votar?", le preguntó Trebucq al primero de los encuestados, que tenía la bebida en su mando. "Al Pelado, a Larreta", contestó. "Me gusta la gestión de él. Y en Provincia a "El Colo" a (Diego) Santilli".

Esta coincidencia entre los dos compañeros en la interna de Juntos por el Cambio volvió a repetirse con otros entrevistados que coincidieron en los dos precandidatos, aun cuando sólo le preguntaban por a quién elegirían para presidente, y no sobre otras candidaturas como las de gobernador o intendente.

Así fue que uno de los encuestados también mencionó al precandidato a intendente del municipio bonaerense de San Martín por el larretismo, Andres Petrillo, un ignoto dirigente en las escalas nacionales, pero que fue mencionado sin que se haya preguntado sobre esas candidaturas.

"Che, yo no sé acá, pero el vendedor de la gaseosa esta de naranja se está haciendo la América, porque todos tienen la botellita", marcó el periodista en un momento de la recorrida, dejando en claro que el detalle no había pasado desapercibido. Luego refrendó esto en las redes sociales. Allí Trebucq respondió a una acusación del analista político Martín García, quien le avisó sobre lo que estaba ocurriendo. "Hola. Increíble lo que acabas de hacer, hermano. La próxima decile a los extras de Larreta que escondan la Fanta. Papá, muy alevoso", disparó el usuario.

"Tan llamativo que lo dije al aire. Porque me di cuenta al toque. Y cuestioné. Son los riesgos del vivo. En el conteo, los sacamos eso. Abrazo y gracias por vernos", contestó El Pelado, volviendo a aclarar lo mismo que había registrado durante el móvil. Quienes no perdonaron al jefe de Gobierno porteño fueron los anónimos de las redes que comenzaron a subir memes relacionados a este evento, el cual podría ser llamado Fantagate tranquilamente.