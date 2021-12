“Todos los sacerdotes quieren ser Papa”: el mantra de Macri, la crisis radical y la turbulenta hoja de ruta de JxC

Desde el 10 de diciembre de 2019, en Juntos por el Cambio repiten como mantra que el principal desafío que tiene la coalición opositora es mantener la unidad en ese espacio. Evitar fisuras, procurar que los bloques se mantengan para que los legisladores no pacten con el Frente de Todos y evitar las confrontaciones que puedan llegar a dinamitar los acuerdos.

Si bien esas tres premisas se mantienen de cara al 2022, la disputa electoral de este año le agregó un nuevo condimento: hay pelea por el liderazgo en Juntos por el Cambio. El ex presidente Mauricio Macri tiene una forma de definirlo. En las reuniones públicas y privadas que mantiene con dirigentes del espacio suele decir: “Todos los sacerdotes quieren ser Papa”.

La frase resume la pelea que se vivió este año y que ya se prevé que se intensificará con fuerza el que viene, por quién o quiénes serán los candidatos presidenciales de Juntos por el Cambio en lo que ya vaticinan, salvo que surja un cambio, será una gran PASO similar a la que ocurrió en algunos distritos este año.

Otra de las cuestiones que se suma apunta a la necesidad de reglamentar la competencia interna en Juntos por el Cambio. La interna y división del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) es consecuencia de ello. “Si no nos ponemos de acuerdo en que no es negocio que sea más fácil competir por fuera de JxC que por dentro vamos a tener un problema”, sostuvo uno de los dirigentes radicales inmerso en la discusión.

Ambos puntos tienen además conexiones que generan rispideces. La reglas claras para competir en una PASO hicieron por ejemplo que en la provincia de Córdoba el diputado nacional Mario Negri quedara último en la disputa para ser candidato a senador, muy lejos de Luis Juez que terminó como ganador.

Esa interna, sumada a la aparición de otros dirigentes generó la ruptura del bloque de la UCR en Diputados bajo la premisa de la falta de renovación. Se necesitó que tres de los principales dirigentes de ese espacio, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, el senador nacional Alfredo Cornejo y el mítico operador radical Enrique “Coti” Nosiglia. Esto fue antes de la situación con la diputada del bloque de Rodrigo De Loredo que viajó a Disney en la antesala de una sesión clave.

En el PRO confluye una situación similar. Por un lado se encuentra la presidenta del partido, la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, busca disputar el liderazgo de ese espacio con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Y es ahí en donde también se mete de lleno el factor Macri. El ex presidente oficia primero como consultor y mediador. Sin embargo, no son pocos los que lo ven como una personas con poder de veto, algo que dan por descontado que empezará a usar de forma más notoria.

Bullrich y Rodríguez Larreta desconfían uno del otro y tienen explicaciones sobre los motivos por los cuales la estrategia del "adversario" no llegará a buen puerto. No obstante ello, son conscientes de que necesitarán del apoyo de uno y del otro para poder llegar. Y ambos buscan la bendición de Macri que sigue siendo el que ostenta los votos del núcleo duro del PRO.