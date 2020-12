Todos menos uno: Alberto Fernández, sin Larreta, firmó con los gobernadores el Consenso Fiscal 2020

Las internas entre la Nación y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires quedaron en evidencia este viernes, luego de que el presidente Alberto Fernández firmara el Consenso Fiscal 2020 con los gobernadores de 23 provincias en un acto que se llevó a cabo el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada. El único que no formó parte de la ceremonia fue Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de Gobierno porteño.

Los que si firmaron el Consenso fueron el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; Catamarca, Raúl Jalil; Chaco, Jorge Capitanich; Chubut, Mariano Arcioni; Corrientes, Gustavo Valdés; Entre Ríos, Gustavo Bordet; La Rioja Ricardo Quintela; Mendoza, Rodolfo Suárez; Misiones, Oscar Herrera Ahuad; Neuquén, Omar Gutiérrez; Rio Negro, Arabela Carreras; Salta, y Gustavo Sáenz; San Juan.

También lo hicieron los gobernadores de Formosa, Gildo Insfrán; San Juan, Sergio Uñac; Santiago del Estero, Gerardo Zamora; Tierra del Fuego, Gustavo Melella, Tucumán, Juan Manzur, y de La Pampa, Sergio Ziliotto. En representación de Córdoba, estuvo el vicegobernador Manuel Calvo, por Santa Cruz firmó el vice Eugenio Salvador Quiroga y por Santa Fe hizo lo propio la vicegobernadora Alejandra Rodenas.

El gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, no estuvo presente por recomendación médica, y el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales no pudo estar presente en el acto central por razones de agenda y firmó de forma anticipada. El único que no se hizo presente en la sede del poder ejecutivo fue Rodríguez Larreta, en medio de la pelea que mantiene por el recorte de los fondos dispuesto por la Nación y avalado por el Congreso.

Cabe recordar que mediante un decreto el pasado 9 de septiembre, el presidente recortó de 3,5% a 2,3% lo que recibe la Ciudad por coparticipación. Desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires buscan que la Corte Suprema de Justicia declare como inconstitucional la medida tomada por el jefe de Estado y la deje sin efecto de forma automática. El recorte que se va a aprobar por ley dejaría en 1,4% el porcentaje que reciben las arcas porteñas.

Luego del decreto, el ministro de Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, afirmó que con esta medida se estaba "corrigiendo lo que estuvo de más" y acusó a la oposición de querer "una democracia sin Congreso y un federalismo sin provincias”. "En 2016, aprovechando la transferencia de la policía a la CABA, Macri aumentó de manera desproporcionada y con una clara finalidad partidaria los recursos que le correspondían, de un 1,40% a un 3,75%", sostuvo.

En medio de este panorama, el kirchnerismo avanzó, de manera muy ajustada, en Diputados con la ley que modifica el reparto de fondos que recibe la Ciudad en el marco del “Convenio de Transferencia progresiva a la Ciudad de Buenos Aires de facultades y funciones de seguridad”. El proyecto, que volverá al Senado, fija en 24.500 millones de pesos anuales el monto que pagará Nación para el funcionamiento de la policía porteña.

El Consenso Fiscal consiste en un acuerdo entre la Nación y las provincias en el que se contemplan aspectos relacionados con la coparticipación y el esquema de las distintas jurisdicciones. Entre otros y muy variados puntos, les permite a las provincias tomar deuda en pesos como "una estrategia para el endeudamiento responsable" y suspender las exenciones y reducciones impositivas pactadas en el acuerdo de 2017.

El presidente pidió "no dejar pasar la oportunidad que tenemos de hacer las cosas bien de una vez y para siempre", tras firmar con los gobernadores y remarcó que es "el mejor corolario" tras el trabajo conjunto entre la Nación y las provincias durante la pandemia del coronavirus. "Este acuerdo tiene que ver con la responsabilidad de cómo vamos a crecer con sensatez y cómo vamos a encarar el futuro juntos, no por el espanto de un virus sino por la oportunidad de construir nuestro propio destino. No dejemos pasar la oportunidad. Es tiempo de construir la Argentina que merecemos", concluyó.