¿Todos unidos triunfaremos? Massa se reunió con CFK y luego con Alberto

Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, sigue con su rol de mediador dentro de la salvaje interna del oficialismo. En este marco, se reunió esta mañana con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la Cámara Alta. Luego del encuentro, se dirigió hacia Casa Rosada, almozó a solas con el presidente Alberto Fernández.

El líder del Frente Renovador intenta mediar y calmar las aguas entre sus dos socios del Frente de Todos tras 24 horas de declaraciones cruzadas entre dirigentes que responden al primer mandatario y a Cristina. La división dentro del Frente de Todos se hizo más fuerte cuando ayer el ministro bonaerense Andrés "Cuervo" Larroque y referente de La Cámpora, disparó: "Tuvimos una derrota catastrófica a nivel nacional y la lectura fue que hubo un triunfo. Hay un entorno de pillos que bolsiquean (Sic) permanentemente a Alberto. No hay 'albertismo'. El Gobierno es nuestro. Nosotros construimos esta fuerza política, lo convocamos a Alberto y ganamos las elecciones. La intención de voto mayoritaria es a Cristina. Nosotros respetamos, pero Alberto no se va a llevar el Gobierno a la mesita de luz. Acá hay un frente".

Hoy, en conferencia de prensa, Juan Manzur, el jefe de Gabinete, afirmó tras la reunión de ministros, que no hay que "darle trascendencia a las críticas" ,no obstante, resaltó que el presidente es quien toma las decisiones". Y aseguró que no son "odiadores" de la vicepresidenta como aseveró hace algunos días Sergio Berni, el ministro de seguridad bonaerense. Además expresó que más allá de "las distintas posturas y expresiones”, en el Gobierno es el presidente quien "decide el rumbo de la gestión”. Haciendo referencia a las fuertes palabras de algunos referentes del gobierno, Manzur aclaró que es el Presidente quien dispone los miembros que integran su Gabinete.

Recordemos que Fernández no se hizo presente en la reunión de hoy de ministros. "Esta fue una reunión convocada por el jefe de ministros" en alusión a la ausencia del primer mandatario.

"Trabajamos en un clima muy lindo", concluyó Manzur en un esfuerzo por esconder las chispas internas.

Desde el lado del ex titular del ANSES, aseguraron que se habló con el Jefe de Estado por temas que atañen al Congreso. "Y también será una charla política, claro", afirmaron a un medio de noticias. La reunión se da luego de varias idas y vueltas de frases fuertes entre diferentes integrantes de la coalición oficialista