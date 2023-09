Tolosa Paz habló de CFK, de Massa y respondió a la fake news de Bullrich: "Ignorancia y opereta"

Gritando en X (ex Twitter), Patricia Bullrich “levantó la perdiz” con una publicación que hacía referencia a la gestión de la actual ministra de Desarrollo Victoria Tolosa Paz: “SE ESCRIBE KIRCHNERISMO, SE DICE CORRUPCIÓN (así, con mayúsculas y todo)”. Con esas palabras era imposible no acercase al tweet que cerca del mediodía del 6 de septiembre había posteado la ex Montonera.

Y seguía: “El kirchnerismo no descansa: todos los días se descubre un nuevo acto de corrupción del peor gobierno de la historia. No tienen cara ni vergüenza”. Y, fiel a su estilo confrontador continúa: “Conmigo esto se acaba: en mi gobierno todas las compras y la información pública van a ser hechas de forma transparente y los ciudadanos accederán libremente a esos datos”.

El discurso de odio que lleva adelante una facción de Juntos por el Cambio contra el kirchnerismo como “el populismo es el cáncer de la sociedad”, una vez más tomó forma en las palabras de Bullrich que comparó un sistema de ideologías políticas que “enferma” y “mata” a la sociedad argentina: “Vamos a terminar juntos con esta enfermedad que corrompe la salud de la democracia argentina”. Y finalizó, como poniendo “paños fríos” a la situación: “Queremos un país ordenado”.

Lo que estaba en juego era un fake news reproducida en el diario La Nación que con un título alarmista rezaba: “Tolosa Paz gastó $1069 millones en frazadas que llegarán en primavera y las pagó hasta 177% más caras que en el mercado”. El subtítulo, no menos importante porque tiene la función de ampliar y aclarar el texto decía: “En una decisión que firmó junto al Jefe de Gobierno Agustín Rossi, la titular de Desarrollo Social hizo una millonaria compra que debía estar para socorrer el frío en invierno; harían una denuncia por sobreprecios”.

En pocos minutos, la imagen sólo con el título y la bajada se hizo viral, y tanta relevancia tomó que Tolosa Paz salió a desmentir los hechos y a arrojar un poco de claridad por lo que se la acusaba. Desde su cuenta oficial, posteó haciendo una irónica comparación: “SE ESCRIBE MACRISMO, SE PRONUNCIA IGNORANCIA Y OPERETA (también con mayúsculas)”, expresó contundente. Y se lamentó por Patricia Bullrich que “desconoce que el proceso de compra en el Estado es absolutamente transparente y público, además de despreciar el rol del Estado, como garante de la atención de las necesidades que ella ignora”.

La Ministra también reflexionó y dejó en evidencia la falta de conocimiento de los movimientos del Estado argentino: “Ojalá que podamos tomar conciencia del riesgo que significa dejar el país en manos de estos dirigentes, que no sólo van a dejar de comprar frazadas, sino que van a vaciar al Estado en su rol de asistencia y protección social. No quisiera ver a la Administración Pública Nacional en manos de una ignorante que gobernaría googleando precios de referencia”.

¡Que no te la cuenten cambiada! Cuáles y cómo son las frazadas en cuestión

Tolosa Paz comunicó que: “El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación adjudicó la compra de frazadas por debajo del precio testigo de Sindicatura General de la Nación (SIGEN) luego de haber celebrado un procedimiento de Licitación Pública, transparente, concurrente”.

Además explicó cómo son las frazadas que por Ley el Estado debe garantizar: son cuatro tipos de frazadas de una plaza y de dos plazas, de dos calidades distintas para emergencias y para asistencia. Pero vamos por parte:

En el primer grupo de unidades (70.000) de una plaza, adjudicado al Grupo Sala S.A., el precio fue de $6.330, 23% por debajo del precio SIGEN de $8.119;

En el segundo grupo de unidades (10.000) de dos plazas, adjudicado al efector social Cooperativa de Trabajo Manos Berissenses Limitada, el precio fue $9.680, 12% por debajo del precio SIGEN de $10.953;

En el tercer grupo de unidades (70.000) de una plaza, adjudicado al Grupo Sala S.A., el precio fue de $6.180, 9% por debajo del precio SIGEN de $6.751;

El cuatro grupo de unidades (10.000) de dos plazas, adjudicado al efector social Cooperativa de Trabajo Manos Berissenses Limitada, el precio fue de $9.680, 12% por debajo del precio SIGEN de $10.953.

El posteo de Tolosa Paz con el que “destruyó” a Bullrich también cuenta que las benditas frazadas son “Frazadas Calidad INTI”, es decir que resultan ser: “Sustancialmente distintas a muchas de las que se ofrecen por los canales de comercialización minoristas. La diferencia entre unas y otras es sustancial en cuanto al peso, donde las comunes pesan 300 gramos y la calidad INTI supera 5 veces dicho peso”. Además hay otras consideraciones al respecto: “Además, las frazadas calidad INTI garantizan bajo nivel de inflamabilidad, importante impermeabilidad, resultan sanitizantes y neutralizantes de olores y contaminantes. La calidad INTI se encuentra nomenclada en los lineamientos del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, instancia que valida, analiza y certifica la calidad”. Más claro… echale agua.

La nota de La Nación refería también a que las frazadas llegarían en primavera, crítica que tenía como base que las frazadas se usan SOLO en invierno. Este discurso también fue dado vuelta por el Ministerio de Desarrollo Social y con buenos fundamentos: “Con respecto a que llegarían en primavera, vale recordar que en la Argentina hay una amplitud térmica muy importante, en la Patagonia el frío está presente en la mayoría de los meses del año, y en toda la región del norte cordillerano, la amplitud térmica es tal que incluso en verano hace frío de noche. Los mayores requerimientos son como respuesta a los fenómenos climáticos de inundaciones, pero también ante incendios que se desarrollan en el territorio nacional”.

Y hay más: “El Ministerio entrega durante todo el año frazadas a las provincias afectadas por distintas situaciones climáticas, que además vienen siendo lamentablemente cada vez más reiteradas y repetitivas. Por caso, el fin de semana pasado hubo inundaciones en las provincias de Corrientes y Misiones, y hace 15 días en todo el conurbano de la Provincia de Buenos Aires y en La Plata, la capital provincial, que fue el epicentro de las mismas”.

Entonces… ¿las frazadas no solo se usan en invierno? La respuesta es certera y se ve que la gestión para conseguirlas “no es moco de pavo”: “Estas adquisiciones se realizan de manera regular y habitual por parte del Ministerio de Desarrollo Social, en tanto se encuentran dirigidas a sostener un nivel de stock flotante que permita atender eventos previsibles en época invernal, así como contingencias derivadas de hechos fortuitos que pudieran acontecer”.

¿Y en cuanto a los precios? Desde el Ministerio comandado por Victoria se comunicó: “Debe considerarse además que las condiciones de pago y financiación que el Estado Nacional requiere para afrontar el nivel de gasto que implica una compra por licitación de este volumen no resulta comparable con los valores de contado y por unidad que ofrecen los canales de comercialización públicos minoristas, quienes como se dijo no ofrecen la calidad exigida por el Estado Nacional”.

¿Y la campaña? ¿Y Cristina? ¿Y Alberto?

Las frazadas quedaron en segundo lugar cuando se cuestionó de muy mala gana la actuación nula de Alberto Fernández y de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la campaña que comanda el candidato a Presidente por Unión por la Patria Sergio Tomás Massa.

Tolosa Paz intervino con una respuesta certera: “De manera muy inteligente, tanto el Presidente como la Vice se han corrido para dejarle todo el espacio, la centralidad y las de medidas de gobierno a Sergio porque va a ser el próximo presidente, con su impronta, a partir del 11 de diciembre y no pueden haber confusiones”.

Además fue tajante ante los críticos: “Esto no quiere decir sacarle el cuerpo y no darle apoyo sino que hay vocación estratégica de correrse del escenario mediático, en la gestión y el Parlamento hacen lo propio”. Y agregó: “Siempre la ausencia o presencia de Cristina es noticia. Ella de manera inteligente va dejando que todo el protagonismo lo tenga Sergio Massa, como candidato único después de la PASO. Quedó reflejada la contundencia de confiar en Sergio para la etapa que viene de la Argentina”. Y, fiel a su estilo comparó la situación política con terminologías futboleras. Dijo que Sergio Massa: “Ocupa la cancha, la ocupa. Y eso es muy saludable”.