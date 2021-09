Tolosa Paz interpeló en vivo a Canosa por la "operación afiche": "¿No te relamés en el dolor ajeno?"

Después del fuerte ataque que recibió hace sólo dos días en el piso de TN, la precandidata del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, visitó el ciclo de Viviana Canosa. Por fuera de las chicanas esperables de ambos lados, Tolosa Paz la interpeló en vivo por la difusión de la fake news que la tuvo como protagonista y le reclamó por el rol de un sector del periodismo no sólo durante la campaña, sino también a lo largo de la pandemia de Covid-19.

Canosa reconoció la difusión de las viejas fotos de Tolosa Paz en campaña en 2019, cuando se quejaba de los miles de comercios cerrados con los que la administración de Mauricio Macri llegaba a su últimos meses de mandato. Sin embargo, la periodista las "vendió como actuales" (pese a que en los mismos afiches se podía leer con claridad que las fotos tenían dos años). La conductora las presentó el día que lo llevó como invitado al piso al también precandidato bonaerense por "Juntos", Diego Santilli.

"Poneme esa imagen para que ella responda. Nosotros hablamos con Diego Santilli en una entrevista, la pusimos a Tolosa Paz pegando unos afiches y ella se enojo. Que se vea que la fecha dice 2019. No es que dijimos: 'Ponele 2021' o a sacarlo", blanqueó Canosa, en un intento en el que procuró lavarse las manos de la operación y reconoció una práctica ilegal: la modificación de las imágenes.

Atenta a lo que procuraba hacer Canosa, Tolosa Paz tomó la palabra y le cantó en vivo las cuarenta: "Yo vi tu programa, Viviana. Primero quiero decir que no estoy enojada. Me parece que la labor periodística tiene que asumir algunas responsabilidades. Cuando uno comete un error periodístico o la producción se pudo haber equivocado, todos nos equivocamos; no le pongo la carga de que hubo alguna intencionalidad. Pero hiciste ese programa con Diego Santilli. Ponele que Diego Santilli no miró la fecha. Pero la pregunta con la que arrancaste fue: '¿A vos te parece que Tolosa Paz puede hacer esto?'; cuando los comercios (hoy) cerraron por el covid. ¿No es un poco relamerse en el dolor ajeno?".

"Hay toda una adjetivación que utilizás con una foto que claramente es de otro contexto, que genera angustia, más dolor sobre el dolor y me ponés a mí como la que genera eso. Entonces, la verdad es que no estoy enojada, estoy dolida. Creo que el periodismo también tiene una responsabilidad en la sociedad que queremos construir, una sociedad lejos de la violencia y con responsabilidades. Y si te equivocaste porque tu productor no te avisó, al día siguiente era buen motivo para tomarse un minuto y pedir disculpas", siguió Tolosa Paz.

Canosa no se quedó en el molde, aunque no respondió ninguna de las interpelaciones que le hizo la precandidata. "¿Por qué no me llamaste ese día?", esquivó la conductora de A24. "No te llamé porque creo que tenés un equipo enorme de productores que te pueden ayudar, como nosotros también tenemos un equipo", procuró responder Tolosa Paz, al tiempo que Canosa la interrumpió para decirle que eran "pocos". "No, te los puedo contar. Uno, dos, tres", comenzó a enumerar y señalar a la gente presente en el estudio. "¡No! Somos dos gatos locos que están arriba", insistió la periodista, como si ese fuera el poco de lo que se le estaba planteando.

"Bueno, a esos gatos locos deciles que se dio cuenta mucha gente. ¿Sabés por qué vine? Primero, vengo porque quiero que sepas que a pesar de que creo que eso se podría haber corregido con una intervención tuya al día siguiente porque inundaron las redes, fue una operación grande que surgió de acá. Santilli estaba acá, ponele que no lo vio y no lo culpo; pero creo que la producción del programa tiene que trabajar con seriedad. Ponele que vos tampoco te diste cuenta. Pero aseveraron un hecho que no había ocurrido en el tiempo en el que lo pusiste, generando más dolor sobre el dolor", remató.