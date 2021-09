Tolosa Paz tras la derrota: “Nos dieron una cachetada y nos dijeron 'esto así no, así no los acompañamos'”

“Nos dieron una cacheteada”. La frase es simple y describe lo que vivió el Gobierno Nacional tras la derrota en casi todo el país en las PASO 2021. Y la dijo Victoria Tolosa Paz, una de las figuras más importantes de estas elecciones por su rol como candidata por la Provincia de Buenos Aires, donde se impuso Juntos, con Diego Santilli a la cabeza.

Durante una entrevista con Somos Radio, Tolosa Paz hizo un descarnado análisis sobre los resultados electorales: “Dije que las urnas iban a hablar y hablaron con mucha contundencia y no le quitamos el peso de la contundencia de un resultado. Y de un resultado que no esperábamos claramente. Tampoco sabíamos qué iba a suceder en un tiempo tan excepcional en Argentina”.

En tanto, sobre la sorpresa que se llevaron luego de conocer los guarismos, la candidata afirmó: “Claramente, quizá preveíamos algunas derrotas electorales en algunas provincias, pero no la contundencia que vimos. Todos los oficialismos, salvo algunas excepciones, han sido derrotados. Y nosotros tenemos que tener la humildad de poder leer con contundencia y buscar respuestas que sean diferentes. Las herramientas tienen que ser diferentes a las que tuvimos hasta ahora”.

Y agregó: “No se trata de ‘no supimos comunicar´, no. Yo creo que acá hay que trabajar con profundidad para ver cuál es la salida y cuáles son esos puntales que vamos a poner para mejorarle la vida a aquellos que nos dieron una cachetada y nos dijeron: ‘Esto no. Esto así no”. Y fue contundente. Y yo digo que la palabra contundente es la que prima. La contundencia es que ‘así no´. Y esta contundencia es para que ‘se despierten´, diría mi abuela y que es hasta acá hemos llegado así”.

Sobre ese análisis, Tolosa Paz completó: “Y eso lo digo haciéndome cargo. Podríamos buscar mil análisis como que hubo un millón menos de votantes en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Yo me podría quedar con ese análisis. Pero me parece que sería negar la realidad”.

En tanto, dijo sobre el significado de los resultados: “Que la lectura sea que ‘votaron el pasado´. No, no. Yo creo que votaron una definición que fue: ‘A este gobierno así, no lo acompañamos´. Punto. Es así. Ahora, ¿cómo estarían dispuestos a acompañarnos? Tenemos que trabajar mucho y también tiene que ver con la capacidad política. Yo he vivido durante muchos años de gobierno, muchas derrotas en las elecciones intermedias. No estaban las PASO. Hoy están las PASO, que nos permiten tomar nota con mucha crudeza y mucha responsabilidad”.

Y dijo: “No soy de las que piensan que hay que hacer las cuentas y usar la aritmética para saber por qué no ganamos. No. No ganamos porque hubo una contundencia tal que expresó que con estas herramientas no estamos siendo efectivos en la transformación que necesita un pueblo que está muy golpeado, que está sufriendo mucho y que además nos agarró una pandemia para destrozarnos en términos de ingresos a los que tenemos trabajo. Y los que no tienen trabajo están desesperanzados y necesitan tener trabajo. Son dos de los factores más importantes en el peso de la decisión en las urnas. Todo lo demás puede influir. Pero el trabajo y los ingresos son dos pilares fundamentales. Y además tenemos herramientas para empezar a trabajar sobre eso”.



En ese punto, la candidata del Frente de Todos también aseguró sobre el rol del presidente Alberto Fernández: “Está claro que el descontento se expresa. Cuando una sociedad está descontenta es que la política de quienes gobernamos, porque esa es la herramienta que tenemos hoy, no pudo transformar su vida. Me parece que hay un presidente y gobernadores que van a tener que tomar el toro por las astas y empezar a trabajar sobre la resolución de los problemas”.



Y dijo sobre el acto encabezado por Fernández en el búnker del Frente de Todos: “No hay margen a escapar al resultado y creo que el presidente ayer lo ha tomado, se ha hecho cargo de la derrota electoral, tomando él únicamente la palabra, no quiso compartir con el Frente. Los del Frente estábamos ahí arriba y solo quiso hablar él, para decir: ‘Yo soy el presidente de la Nación y acá hay un resultado adverso en toda la Argentina, me voy a poner al hombro y voy a tomar esa demanda’”.

Por último, Tolosa Paz dijo: “Estamos convencidos de que las recetas del pasado nos van a dejar peor, no tenemos dudas. La palabra contundente es lo que prima y fue ‘así no, hasta acá hemos llegado así”.