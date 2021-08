Tolosa Paz y la polémica por la palabra "garchar": "Me sacaron de contexto y pedí perdón"

La precandidata a diputada nacional del Frene de Todos por la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, habló luego de la polémica que se generó con su frase sobre el “garche” en el peronismo. “Me impresionó. No fui consciente de lo que podía generar. Fue en una charla descontracturada con jóvenes. En ese contexto, hablé de garchar porque es la palabra que más me identifica en mi diálogo genuino con mis hijos. No es una palabra que yo no use”, manifestó la candidata en declaraciones a AM 530

"Mis hijos me dicen que no vaya a los programas políticos que no me mira nadie, que vaya a los streaming y plataformas. Hablé muy naturalmente, utilicé la palabra 'garchar' y fue un escándalo nacional, no sabía si reírme", sostuvo en otro de los pasajes de la entrevista.

"Sacaron de contexto, yo no hablé de mi sexualidad. Hasta pedí perdón por usar esa palabra. Es una palabra que uso yo íntimamente con mis hijos, les digo que si garchan compren preservativos, es algo con mis hijos y mi hija", agregó.

En la misma línea, remarcó que durante la entrevista habló "de muchas cosas y fue increíble que tomaran eso". "Los que hacemos política tenemos que saber dialogar en distintos escenarios y con distintos públicos”, remarcó. “Invito a que pensemos, porque no sé por qué ocurrió. Quizás algunas mujeres fueron poniéndole voz a esto de que molesta que lo diga una mujer. Hablé de goce y de disfrute”, sostuvo.

Y agregó: “Evidentemente hay cosas en una sociedad que cuesta aceptar. Lo hice en un marco de absoluto respeto. ¿Quién se sintió ofendido? Hablé de disfrute, de goce y de garchar. Lo puse en palabras de los jóvenes, porque es lo que sintieron muchos durante muchos meses”.

Un dato no menor es que la propia Tolosa Paz admitió en su respuesta que el motivo de la frase fue buscar acercarse al electoral joven. Esa es una de las cuestiones troncales de la campaña del Frente de Todos debido a que por primera vez la franja de 16 a 25 años le es esquiva. En total se agregaron al padrón 1.050.000 personas que se están inclinando, según las encuestas, a otras opciones.

El domingo por la noche, entrevistada por los humoristas Pedro Rosemblat y Martín Rechimuzzi, en C5N, Tolosa Paz aseguró que “en el peronismo siempre se garchó”. Entre las risas de los conductores, sorprendidos por esa frase, la precandidata prosiguió: “Nosotros vinimos para hacer posible la felicidad de un pueblo y la grandeza de una patria y no hay felicidad de un pueblo sin garchar. Perdón, nosotros somos así. Es parte importante de la vida el baile, el disfrute, el goce, no lo vamos a ocultar. Somos seres humanos, nos gusta gozar, nos gusta divertirnos”.

Esas frases tuvieron repercusiones casi inmediatas tanto en el oficialismo como en la oposición. Una de las primeras voces del Frente de Todos que la repudió fue el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni. Yo soy peronista. Para nosotros el crecimiento de la patria pasa por el trabajo, la soberanía política, la independencia económica y por sobre todas las cosas por la justicia. Si no hay justicia social, si no hay equidad social, por más garche que haya el pueblo es infeliz", cuestionó el funcionario.

En diálogo con Radio La Red, agregó: "Un pueblo es feliz cuando se realiza, cuando tiene trabajo, cuando tiene producción y sobre todo cuando el pueblo tiene equidad social”. Pero no fue el único. En la oposición la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, quien además es precandidata a diputada nacional por la Ciudad, fue la primera que salió a hablar al respecto de esas declaraciones.

“Es increíble, es difícil de responder, el gobierno subestima a los jóvenes. ¿De verdad creen que los jóvenes los van a votar por eso? Dejemos que ellos se ocupen de su sexualidad, nosotros tenemos que encargarnos de que tengan trabajo digno y educación de calidad, conseguir un alquiler, para eso tenemos que derogar la ley de alquileres y puedan irse a vivir solos”, dijo en declaraciones a Radio Rivadavia.

Quien también se sumó a la ola de críticas fue el precandidato a diputado nacional de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires, el exvicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli. “Me parece una barbaridad lo de Tolosa Paz. Dejemos la sexualidad de los jóvenes para los jóvenes. Lo que nosotros tenemos que hacer es generar trabajo y mejorar la calidad educativa. Eso es lo que tenemos que hacer”, afirmó. ”Los argentinos queremos educarnos. Queremos trabajar, queremos vivir en paz. Eso es ser libres. Eso es lo que queremos los argentinos”, agregó.