Tomala vos, dámela a mí: filoso cruce entre Vidal y Kicillof por la deuda bonaerense

El candidato a gobernador bonaerense del Frente de Todos, Axel Kicillof, le apuntó a la gestión de María Eugenia Vidal por las políticas contra el narcotráfico y el endeudamiento en dólares. El ex ministro de Economía aseguró que “hay gente que se dedica a vender droga porque se quedó sin laburo”. La gobernadora había dicho antes que la toma de deuda en dólares había sido aprobada por la Legislatura bonaerense, con apoyo del kirchnerismo y el peronismo.

En declaraciones a Debo Decir (América TV), Kicillof criticó las políticas en materia de narcotráfico impulsadas por el gobierno de Vidal, y en relación a la marihuana aseguró que “el problema no es perseguir al pequeño consumidor, con la pérdida de empleo hay gente que se dedica a vender droga porque se quedó sin laburo, obviamente es un delito, pero no pasa por ahí el fenómeno”.

Kicillof dijo que no tenía en claro si había que despenalizar el consumo de marihuana, aunque sostuvo que en el país es legal el uso medicinal. “Está muy bien, pero funciona mal y es un problema de administración de cosas básicas”, agregó el candidato a gobernador bonaerense que en las PASO superó a Vidal por casi 18 puntos.

DEUDA, CRÍTICAS Y LA RESPUESTA DE VIDAL

Por otra parte, Kicillof le apuntó al gobierno bonaerense por el elevado nivel de deuda que deja en la Provincia. “Fue espantoso y mal hecho”, calificó el ex ministro de Economía, que indicó que es “necesario iniciar la recuperación salarial que perdieron docentes, policías, médicos, laburantes privados”. “Venimos de una caída del salario de 20, 25 puntos”, agregó. “Hoy ni sé cómo van a estar las cuentas de la Provincia ni cómo solucionar ese problema”, agregó.

Una de las principales preocupaciones del candidato es el estado del Banco Provincia, tal como publicó semanas atrás BigBang. “No sé si nos van a dejar la provincia muy, más o menos o súper quebrada”, disparó anoche. Ayer mismo, Vidal había asegurado que el endeudamiento y los impuestos aplicados estos años fueron aprobados con respaldo del kirchnerismo y el peronismo en la Legislatura bonaerense, y afirmó que el nivel de deuda es similar al que dejó el ex gobernador Daniel Scioli. pero “con obras que se ven”.

Vidal aseguró en declaraciones a La Cornisa (América TV) que la deuda que heredó en 2015 era de U$S 11 mil millones, y remarcó que la de que dejará su gobierno asciende a a los U$S 12 mil millones. “Recibí una provincia tan quebrada que no podía pagar los sueldos, en estos cuatro años se bajaron los impuestos”, agregó Vidal.