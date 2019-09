Tomalo vos, dámelo a mí: las 6 claves del bono de cinco mil pesos que confirmó Macri por Twitter

Luego del anuncio formal sobre el pago del bono de $5.000 para los trabajadores del sector privado, el Gobierno trabajaba en la letra chica del decreto que saldría publicado esta semana tras el acuerdo con empresarios. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) ya adelantó que deberá abonarlo en cuotas; mientras que el presidente de la Unión Industrial, Miguel Acevedo, advirtió: “Los que no lo puedan pagar, no lo pagarán”. Las críticas de las pymes y el impacto que tendrá en la economía real.

Reperfilado, el bono de $5.000 será en verdad una “recomposición salarial obligatoria” a cuenta de futuras revisiones paritarias. En un contexto inflacionario donde se estima que la aceleración de precios será este mes mayor que el mes pasado, cuando trepó al 4 % según el Indec. El bono fue uno de los reclamos de la CGT al ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, en el encuentro de hace algunas semanas.

LAS SEIS CLAVES DEL BONO

Será de $5.000 para los trabajadores del sector privado.

Será un plus a cuenta de futuras revisiones paritarias.

Las empresas acordaron que pueda ser abonado en cuotas.

Las PyMES se quejan porque atraviesan una delicada situación financiera.

El presidente de la UIA adelantó que “las empresas que no pueden, no van a pagarlo”.

Esta semana saldría el decreto con los detalles en el Boletín Oficial.

Quiero agradecerles a los empresarios y sindicalistas por el acuerdo para pagar un bono de 5.000 pesos a los trabajadores del sector privado. Es importante que todos hagamos nuestro aporte en este momento difícil para acompañar y aliviar a quienes más lo necesitan. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) September 24, 2019

Por estas horas, Sica trabajaba junto a su equipo en la letra chica del bono, que saldría publicado en el Boletín Oficial esta semana y aclararía algunas dudas que sacuden tanto a los trabajadores del sector privado que lo cobrarán como a los empresarios y las PyMES: si podrán pagarlo en cuotas y si deberán depositarlo junto al sueldo de septiembre.

Tanto los grandes empresarios como las PyMES abrieron el paraguas respecto al plus. “No creo que las empresas puedan pagar el bono”, aseguró el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Julio Crivelli. En la previa, el empresario creía que el rubro de la construcción no estaría incluido, ya que el convenio colectivo del sector prevé un ajuste salarial por la inflación.

Tras varios días de negociaciones informales, el pago del bono fue acordado ayer en un encuentro del que participaron referentes del mundo sindical: los jefes de la CGT Héctor Daer y Carlos Acuña, Antonio Caló, de la UOM, Andrés Rodríguez (UPCN, estatales), Armando Cavalieri, del sindicato de comercio, Carlos West Ocampo, de Sanidad, y Robustiano Geneiro (Uthgra). Del mundo empresarial estuvieron Crivelli, Acevedo, el presidente de la Copal, Daniel Funes de Rioja, y referentes de la mediana empresa. “A nosotros nadie nos convocó, nos enteramos a la noche por la televisión”, se quejó un empresario PyME ante BigBang.

Los que no lo puedan pagar, no lo pagarán".

El planteo de la CAME es que deberán pagar el bono pero en cuotas. Todavía no queda claro si lo harán en dos tramos o más. De hecho, ayer en las negociaciones la CAME planteó que sea hasta en cinco tramos, o de acuerdo a las necesidades de cada sector.

MALESTAR PYME

Las pequeñas y medianas empresas advertían en las últimas horas que el pago del bono los ponía entre la espada y la pared. El textil Raúl Hutin le dijo a BigBang que entendían que el bono es necesario, aunque explicó que la última devaluación los complicó aún más. “Es lógico levantar el salario de la gente, pero no tenemos una moneda”, aseguró. El empresario mantuvo ayer un encuentro con 20 colegas de diversos rubros que conforman la Coordinadora PyME, donde hay empresarios del sector industrial, el comercio y los servicios, entre otros que también se mostraron expectantes de la letra chica.

No se trata de un reclamo para nada menor: las PyMES generan entre el 60 y el 70 por ciento del empleo en todo el país. Por eso, le reclaman al gobierno que el bono sea descontado a través de aportes patronales, el pago del IVA u otros impuestos provinciales o nacionales. “No sabemos cuándo hay que pagarlo, está todo en el aire”, agregó Hutin.