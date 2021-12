Tras el rechazo del Presupuesto 2022, Máximo Kirchner apuntó a la oposición: “Gritan y juegan a ver quién es el más duro”

Tras la sesión de casi 20 horas, en donde la oposición dejó sin presupuesto para el 2022 al Gobierno Nacional, por 132 votos negativos contra 121 del oficialismo y sus aliados, y una abstención, Máximo Kirchner, el jefe de la bancada del Frente de Todos calificó de “patoteril” el comportamiento de Juntos por el Cambio en la Cámara de diputados.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

En ese sentido, Kirchner afirmó: “A la oposición le pegó mal haber ganado la elección de medio término y está sin jefe de interbloque. Es una competencia entre ellos a ver quién grita más. Habrá hoy presidente de la UCR pero lo que los argentinos no tenemos es Presupuesto".

Por otra parte, el diputado se explayó sobre lo que sucedió en la Cámara: "Llama poderosamente la atención el comportamiento de algunos dirigentes que tuvieron un comportamiento patoteril y que no tenía razón de ser”.

Y continuó: “Habíamos acordado pasar a comisión por pedido de nuestro presidente Alberto Fernández y con la voluntad del ministro de Economía, Martín Guzmán. Pero la oposición mostró tal nivel de agresividad sobre la banca oficialista que se hizo imposible. Varios legisladores decían barbaridades".

Tras la votación, Juntos por el Cambio, con Cristian Ritondo y Mario Negri a la cabeza, salieron a culpar a Kirchner por su discurso y, de manera increíble, responsabilizaron a Máximo por el voto de la oposición. En ese punto, Máximo respondió: “Cuando tomé la palabra les recordé su responsabilidad institucional”.

Y dijo: "Ellos saben que yo no agredí a nadie. Solo tenían que comportarse con responsabilidad democrática frente a negociación que tenemos con el Fondo Monetario Internacional y en medio de una pandemia. Me llama poderosamente la atención su actitud".

En tanto, sobre el comportamiento de la oposición, que vive fracturas internas tras las peleas en la Unión Cívica Radical y con varios diputados buscando ubicarse como líderes, el líder de La Cámpora afirmó: "Durante la sesión hubo una competencia en la oposición para ver quién se ponía más loco a la hora de gritar. No tienen jefe de bloque, cada uno se identifica como jefe de bloque, otros como monobloque; tenemos que lidiar con esto permanentemente y esto es lo que se expresó".

Entonces, contó lo que se vive dentro del Congreso tras la ruptura en Juntos por el Cambio: "Hay gente que no se mira la cara cuando tenemos reuniones. Gozan de protección mediática pero carecen de responsabilidad. Yo pensé que eran dirigentes más territoriales, más representativos, pero es lo que se vio hoy; agresiones personales que a mí no me interesan. Me interesaba que tuviéramos un Presupuesto".

Entonces, apuntó contra los diputados de la oposición: “Muchos de los integrantes de esta bancada como Cobos, quien fue el vicepresidente que desempató la 125 pero también el 82 por ciento móvil para los jubilados". Y continuó: “A Frigerio, que se encargó de endeudar en dólares a todas la provincias del país mientras, por otro lado, la Ciudad de Buenos Aires se desendeudaba".

Y sumó: “ María Eugenia Vidal, que perdió por 20 puntos y se mudó a CABA porque no le daban los votos en la Provincia de Buenos Aires. También llama la atención el comportamiento de Santilli, porque sabe como hombre que gestionó, la importancia que es tener un Presupuesto".

Entonces, explicó sobre los motivos que Juntos por el Cambio habría llevado a dejar sin Presupuesto a Argentina para el año que viene: "No se ponían de acuerdo entre ellos y se peleaban, algo que no me resulta extraño porque así gobernaron también. Me da cierta pena el radicalismo, que tuvo alianza con Macri primero y ahora hace estos papelones".

Por último, Kirchner dijo en la entrevista con C5N: "Hay un desequilibrio comunicacional, yo no me voy a callar así tengan todos los canales, todas las radios y a todos los periodistas que tengan en el bolsillo. Me importa muy poco. No me escondo y hago lo que tengo que hacer, represento lo que represento. Yo defiendo los intereses del pueblo”.