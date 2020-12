Tras la media sanción del proyecto del aborto, cómo y cuándo sigue el debate en el Senado

Después de la media sanción que obtuvo esta mañana el proyecto de Interrupción Voluntaria de Embarazo (IVE) en Diputados, el Senado prevé agilizar a partir del lunes próximo el tratamiento de la iniciativa, con el fin de darle comienzo al plenario acotado de comisiones y debatir antes de fin de año la posibilidad de legalizar el aborto en la Argentina.

Sobre esto, Norma Durango, la presidenta de la Banca de la Mujer, dijo que el giro del proyecto podría reducirse solo a dos comisiones; Justicia y Salud, y señaló que se piensa en el martes 29 de diciembre como el día para la votación en el Senado.

De todos modos, existen la posibilidad de que se incluya a la Banca de la Mujer en el giro del expediente que ingresó al Senado, por lo que todavía restan confirmar algunos detalles para el nuevo tratamiento.

Con esta idea, el debate podría ser conducido por el presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, Oscar Parrilli, por la propia Durango en el caso de que definan a la Banca como comisión o por el titular de la Comisión de Salud, el radical Mario Fiad, que también dirigió la discusión en 2018.

Tras la media sanción de hoy, el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, le envió a la presidenta del Senado Cristina Fernández de Kirchner una nota para notificarle formalmente por escrito la aprobación del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo.

La ex presidenta deberá ahora establecer a qué comisiones se gira la propuesta y las fechas tentativas, aunque trascendió que la intención es iniciar cuanto antes el plenario de expositores para dar dictamen la semana próxima y llevarlo a votación entre el 28 y el 30 de diciembre.

De hecho, existe una posibilidad de que el plenario de comisiones comience el próximo lunes, y a partir de eso ya se podría definir la fecha para la votación en el Senado. En la Cámara de Diputados, el proyecto obtuvo media sanción con 131 votos a favor, 117 en contra y 6 abstenciones.

El oficialismo aspira a que el proyecto sea ley antes de fin de año, pero para eso el plenario de comisiones deberá emitir dictamen a más tardar el viernes 18 de diciembre, debido a la obligación reglamentaria del Senado de dejar transcurrir siete días hábiles entre la emisión del dictamen. Así, se calcula el miércoles 30 de diciembre como el último día posible del año para la sanción definitiva o, en su defecto, un nuevo rechazo del texto.

En 2018, cuando el proyecto finalmente fue rechazado por el Senado por una diferencia de 7 votos, las comisiones a las que fue girado fueron las de Salud, como cabecera; la de Justicia; y la de Asuntos Constitucionales.

Si bien aún hay senadores que no hicieron público su voto, quienes están a favor de los pañuelos verdes confían en que se logre imponer la interrupción voluntaria del embarazo, aunque con un ajustado margen respecto a los "celestes", que se oponen al aborto de manera categórica.

En este sentido, la legisladora Durango aseguró estar convencida de que el Senado "va a lograr esta vez" sancionar la ley de interrupción voluntaria del embarazo y advirtió que si no se consigue la sanción "sería un retraso" para el país y "para las mujeres".

"No podemos decir contentas porque el aborto siempre es una conmoción emocional pero estamos muy satisfechas con los votos que se consiguieron ayer y estamos trabajando a full con todos los senadores que están en la duda para que puedan entender qué significa tener esta ley", subrayó.

A su vez, la presidenta de la Banca de la Mujer reiteró que no se trata de "un problema de creencias sino de salud pública" y consideró que "no se puede tener más la penalización del aborto, no sólo porque no atiende la libertad de planificar el futuro y de decidir sobre nuestro propio cuerpo, sino porque además es un problema de salud".

Por su parte, integrantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que nuclea a organizaciones de mujeres, feministas y personas LGBTIQ+, expresaron su satisfacción por la media sanción que obtuvo esta mañana en Diputados el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo y remarcaron que "los senadores no están obligados a creer en el aborto, pero que no nos priven de este derecho a las mujeres".