Tras romper un micrófono de C5N y ser denunciado penalmente por "robo y daño", Macri tuiteó: "¡Fue un acto reflejo!"

Mauricio Macri tuvo que presentarse este miércoles en la localidad de Dolores para declarar en la causa por espionaje a familiares del submarino ARA San Juan que lleva adelante el juez federal interino Martín Bava. Sin embargo, en el camino protagonizó un violento hecho con un cronista del canal C5N que no tardó en viralizarse y ser repudiado en las redes sociales: le arrancó el micrófono al periodista y lo tiró al suelo.

En el video tomado por las cámaras de televisión que se encontraban en ese lugar se puede ver cómo el líder de Juntos por el Cambio agarra el micrófono del periodista Nicolás Munafó y lo tira al piso, dejándolo inutilizado debido a que cayó sobre agua. Lo ocurrido, claro está, fue repudiado por el propio canal de noticias y por varios dirigentes del oficialismo, que lo acusaron de no respetar la libertad de expresión bajo el hashtag “Macri ataca a C5N”.

Desde el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) se solidarizaron con Munafó, periodista del canal C5N agredido y a través de un breve comunicado, señalaron: "Se puede ver que Macri manotea el micrófono de C5N, lo tira y sigue camino. Luego, esa herramienta de trabajo fue pateada y, según contó el colega, terminó en el agua. FOPEA les recuerda que su ejemplo es fundamental para la construcción de ciudadanía, y les reclama tolerancia y respeto por el trabajo periodístico".

Por su parte, desde C5N anunciaron que harán la denuncia contra el ex mandatario por "robo, daño y agresión", luego de su agresiva conducta cuando ingresaba a la sede de la Municipalidad de Dolores. "Estamos en la comisaría de Dolores, vamos a hacer la denuncia contra el ex presidente Mauricio Macri por robo, daño y agresión por lo que sucedió este mediodía en el ingreso a la Municipalidad de Dolores", explicó el periodista del canal Nicolás Munafo.

Y agregó: "Está clara la imagen de cuando Macri lo agarra y lo tira al piso. Las imágenes lo exponen a él". Macri llegó en auto a las 11.50 al edificio de la Municipalidad de Dolores, donde desde más temprano se habían congregado algunos dirigentes del PRO, como Cristian Ritondo, Hernán Lombardi, Gabriela Michetti y Martín Yeza, para brindarle su apoyo al ex jefe de Estado.

Horas después del ataque a C5N, Macri se refirió al violento hecho que protagonizó y en muy breves líneas, se disculpó con el periodista a su manera. "Mis disculpas por lo que pasó hoy al bajar del auto. Fue un acto reflejo al ver que se me venían los micrófonos encima. Lamento que haya terminado en el agua", escribió el ex mandatario, culpando una vez más a la prensa por su violenta

Acompañado por un reducido grupo de militantes, Macri se dirigió a pie hacia el juzgado federal de Dolores -ubicado a dos cuadras de la sede comunal-, al que fue convocado por cuarta vez luego de que el jueves pasado la indagatoria se suspendiera sobre la marcha, por el planteo de su defensa que sostuvo que para poder declarar el ex presidente necesitaba ser relevado del deber de confidencialidad.

En el marco de la causa que investiga el espionaje a familiares de víctimas del ARA San Juan, el líder de Juntos por el Cambio presentó un escrito ante el juez Bava, se negó a responder preguntas y pidió su sobreseimiento. "Estamos en presencia ante un juez incompetente", dijo su abogado, Pablo Lanusse, quien agregó que su defendido "no espió a nadie" y acusó que "hay intereses políticos oscuros detrás de esta causa".

El letrado señaló que el ex presidente "no espió ni ordenó espiar, ni conoció jamás estos supuestos informes que habría encontrado, no sabemos cómo, la interventora de la AFI, Cristina Camaño", y resaltó "la gravedad con la que en forma absolutamente récord y exprés el presidente Alberto Fernández había demostrado la funcionalidad y el rol protagónico en esta causa del Gobierno, al haber relevado el secreto de deber de guardar confidencialidad en pocas horas".