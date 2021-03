Tras su designación, Soria habló de Cristina: "Quiere que la Justicia la libere de cargo y culpa"

Después de que se comunicara que Martín Soria es quien pasará a ocupar el cargo de ministro de Justicia de la Nación tras la renuncia de Marcela Losardo, este martes el funcionario brindó sus primeras declaraciones, en las cuales habló de la situación procesal de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, de el reemplazo del Procurador General de la Nación y de desarmar la mesa judicial que funcionaba en el despacho de Mauricio Macri.

Soria asumirá como Ministro de Justicia de la Nación.

En primera instancia, el Diputado Nacional por la provincia de Río Negro negó que se busque la impunidad en las causas en las que es investigada Cristina Kirchner, ya que, según dijo, “la vicepresidenta quiere que la misma Justicia la libere de culpa y cargo”.

En las últimas horas muchos se aventuraron a decir que era probable que el nuevo candidato de Alberto Fernández fuera una persona cercana a la ex presidenta, con el objetivo de buscar un cambio de jueces para cambiar su actual situación procesal.

En este sentido, Soria aclaró que no va a haber cambio de fiscales ni jueces, y que son los funcionarios de la oposición los que instalan la idea de que se va a buscar la impunidad de Cristina.

Martín Soria negó que Cristina Kirchner busque la impunidad con su designación.

"Ella quiere como cualquier ciudadano que no tuvo nada que ver o que es inocente y que la acusaron mediática y judicialmente, porque eso es el lawfare, que sea la misma Justicia la que la libere de culpa y cargo, que es lo que corresponde cuando uno no hizo nada", sostuvo en declaraciones a Radio 10.

“Diferente es cuando te condenan desde lo medios, te arman una causa, reciben a jueces y fiscales en un despacho del presidente y avanzan. Eso fue la mesa judicial y lo que pasó en Argentina, por eso la decisión férrea de nuestro Gobierno en avanzar en estos cambios. Por eso la oposición desmesurada, perversa, que no quiere siquiera debatir los proyectos”, dijo en una entrevista con el periodista Pablo Duggan en el programa “Buenos Vecinos”.

Además, Soria se mostró de acuerdo con avanzar en el reemplazo del Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, porque es un “procurador interino que nadie eligió y está atornillado” en su cargo.

En relación a esto, también cuestionó al bloque de Juntos por el Cambio por no debatir las propuestas de designación de Daniel Rafecas como procurador y la iniciativa reforma del Ministerio Público Fiscal.

“Desde el primer día, la ex ministra (Marcela Losardo) trabajó en medio de una pandemia para presentar estos proyectos y revertir esta situación, tenemos una oposición que no esta dispuesta a dar el debate y los cambios que el Poder Judicial necesita urgente”, consideró sobre las iniciativas judiciales que impulsa el Gobierno.

Por otra parte, el funcionario mencionó que su intención es “desarmar la mesa judicial que funcionaba en el despacho de Mauricio Macri”, ya que según indicó, muchos personajes del Poder Judicial "se pasaron de la raya y se olvidaron el rol de Justicia que están llamados a cumplir”.

"Conmigo no van a contar para recibir a escondidas jueces y fiscales y es un desafío enorme transformar el desastre que hicieron en el gobierno de Mauricio Macri con el Poder Judicial. Los que se sentaban con Macri dicen ahora que el Gobierno los va a perseguir. Nosotros no vamos a usar las mismas herramientas ni artilugios que hizo el macrismo, si no, caímos en el mismo razonamiento que tienen ellos", comentó.

En esa línea, el futuro ministro de Justicia aclaró que no todos los jueces y fiscales "se sentaron a ese juego perverso en el despacho de Macri”, e hizo especial hicapié en la idea de terminar con el lawfare y las operaciones judiciales. "No queremos nunca más una Justicia que persiga según los vientos políticos de turno", cerró.